Bogotá: este martes vence el plazo para reclamar el subsidio de transporte escolar

Los beneficiarios del subsidio de transporte escolar en Bogotá tienen hasta este martes, 21 de octubre, para reclamar el pago correspondiente al tercer ciclo bajo la modalidad TuLlave, según informó la Secretaría de Educación Distrital.

De acuerdo con Revista Semana, el proceso debe realizarse directamente en las taquillas del sistema TransMilenio o del SITP, donde los padres o acudientes deben solicitar la recarga en la tarjeta personalizada del estudiante. El valor abonado permite cubrir los trayectos hacia las instituciones educativas oficiales de la capital.

La entidad recordó que los pasajes deben activarse mensualmente en las tarjetas TuLlave personalizadas, ya que los saldos no utilizados dentro del ciclo establecido pierden validez.

DaviPlata, otra modalidad para acceder al subsidio

Además de la modalidad TuLlave, la Secretaría de Educación indicó que los pagos también pueden realizarse mediante la plataforma DaviPlata, donde los beneficiarios tendrán plazo hasta el próximo 29 de octubre para reclamar el dinero.

“Respecto a la modalidad DaviPlata, el subsidio podrá reclamarse hasta el 29 de octubre, fecha a partir de la cual ya no será posible validarlo. Para tal efecto, pueden ingresar a la aplicación o a www.daviplata.com, verificar que el subsidio aparezca en el saldo disponible y realizar el retiro a través de los cajeros automáticos Davivienda, en oficinas bancarias o corresponsales autorizados”, explicó la entidad.

El programa beneficia en esta ocasión a 19.399 estudiantes de colegios oficiales, quienes podrán usar el apoyo económico para garantizar su desplazamiento diario a los planteles educativos.

Recomendaciones para padres y acudientes

La Secretaría de Educación insistió en la importancia de mantener actualizados los datos de los beneficiarios en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT). Esta información incluye el número de cédula, nombre completo y teléfono celular del acudiente responsable.

Estos datos son esenciales para recibir notificaciones sobre los pagos y evitar inconvenientes con los abonos del subsidio. En caso de inconsistencias, los padres deben acercarse a las sedes distritales o comunicarse a través de los canales de atención dispuestos por la entidad.

Un apoyo para garantizar el acceso a la educación

El subsidio de transporte escolar hace parte del Programa de Movilidad Escolar (PME), iniciativa que busca facilitar la asistencia de niñas, niños y jóvenes a las instituciones públicas de la ciudad.

De acuerdo con la Secretaría, la medida contribuye a reducir las barreras económicas y de movilidad que enfrentan las familias, permitiendo mejorar la permanencia estudiantil y los procesos de aprendizaje.

La entidad reiteró que este beneficio complementa otras estrategias del Distrito destinadas a fortalecer el acceso equitativo a la educación y a disminuir las desigualdades entre estudiantes de distintas zonas de la capital.

Canales de atención disponibles

Los ciudadanos que tengan dudas sobre el proceso de cobro o sobre su inclusión en el programa pueden comunicarse con la Secretaría de Educación a través de su línea telefónica, el portal web institucional o los puntos de atención dispuestos en los colegios oficiales.

Asimismo, se recomienda realizar las consultas únicamente en los canales oficiales para evitar fraudes o pérdidas del beneficio.

El Distrito concluyó recordando que no habrá prórrogas adicionales para el cobro del subsidio en ninguna de las modalidades habilitadas.