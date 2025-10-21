Así se enteró el papá de la patrullera Paula Ortega del escape de ‘El Diablo’ de la cárcel de Cómbita: el fugitivo la asesinó en 2023

Las autoridades en Boyacá adelantan un operativo para recapturar a 'El Diablo', que se escapó de la cárcel de Cómbita el 19 de octubre de 2025 - crédito @mindefensa /X/Policía de Colombia/Inpec

Como Nelson Ocampo Morales fue identificado el individuo que se escapó de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, considerado como el penal más seguro de Colombia, ubicado en Boyacá.

Este establecimiento, que está localizado a unos 150 kilómetros de Bogotá, alberga a los delincuentes más peligrosos del país: entre las celdas de ese penal se encontraba Ocampo Morales, que cumplía una condena de 33 años por el asesinato de Paula Cristina Ortega Córdoba, patrullera de la Policía Nacional.

El crimen que llevó a Ocampo Morales al penal ocurrió el 2 de agosto de 2023, en el municipio de Neiva. Ese día, la patrullera, de 28 años y madre de una niña de 8, fue abordada en un semáforo por dos hombres en motocicleta. Los sujetos le dispararon para robarle su arma de dotación. Minutos después, ambos agresores fueron detenidos; uno de ellos era “El Diablo”.

La patrullera Paula Cristina Ortega fue asesinada en 2023 por dos sicarios en moto que la abordaron en una calle: uno de ellos era alias El Diablo - crédito Colprensa

En marzo de 2024, la justicia condenó a Ocampo Morales a pagar una larga pena por este homicidio. Pero, la sorpresa surgió en la madrugada del domingo 19 de octubre de 2025, fecha en la que las autoridades de Boyacá iniciaron un operativo de búsqueda tras confirmarse su fuga de la cárcel de máxima seguridad.

Según funcionarios del penal, que dialogaron con el diario Boyacá 7 Días, el escape de “El Diablo” se produjo alrededor de las 2:00 a. m. Un funcionario encargado de las cámaras de vigilancia detectó a dos internos intentando escapar y activó la alarma.

“Ya se recapturó a uno. En este momento, plan candado”, informaron los funcionarios al medio regional, cuando abordaban el tema de la captura del compañero de fuga de Morales, que logró ser interceptado cuando intentaba abandonar el penal.

Ocampo Morales cumplía una condena de 33 años en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita por el asesinato de la patrullera - crédito Inpec

“Lo que pasó nos deja en shock”, aseguró el padre de la patrullera Ortega

La familia de la patrullera Paula Cristina Ortega, enterada de la fuga de “El Diablo”, entregó sus reacciones sobre el caso. Gilbert Ortega, el padre de la uniformada asesinada por el ahora fugitivo, expresó incredulidad y tristeza por el hecho, el cual le informó un familiar.

“Es algo muy triste, porque se supone que es una cárcel de máxima seguridad y este sujeto se vuela de allá. La verdad, no entiendo cómo pasa esto. Yo me di cuenta por una sobrina que me mandó la imagen y me causó mucha rabia porque imagínese: una persona de esas, estando privada de la libertad, con la condena que tenía, y se vuela de una cárcel, entonces no entiendo”, manifestó Gilbert Ortega en conversación con Blu Radio.

El papá de la patrullera solicitó a las autoridades que redoblen los esfuerzos para recapturar a “El Diablo”, ahora prófugo de la justicia: “Es algo ilógico, sobre todo tratándose de una cárcel de alta seguridad. Lo que pasó nos deja en shock y con muchas dudas sobre en quién estamos confiando. Les pido de corazón a las autoridades que lo vuelvan a capturar”, manifestó Gilbert Ortega para el citado medio.

El recluso, identificado como disidente de las Farc, logró escaparse de la cárcel de Cómbita. Sin embargo, un recluso que lo acompañaba no contó con su misma suerte, y logró ser recapturado - crédito @ConexionInform5/X

En relación con esa petición, el coronel Javier Gustavo Lemus, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, informó que un grupo especializado ya se encuentra tras la pista de Ocampo Morales, que tras su captura fue contrastado como integrante de las disidencias de las Farc.

“Una vez nos informan de la fuga de este sujeto, se dispone de un operativo de búsqueda y se asigna un grupo especializado para dar con la recaptura de este delincuente. En estos momentos seguimos apoyando al Inpec en la búsqueda de este integrante de las disidencias de las Farc, por lo que invitamos a la comunidad a reportar información sobre su paradero a través de la línea 123 o directamente con algún uniformado de la Policía”, declaró el alto oficial.