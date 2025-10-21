Colombia

Así se enteró el papá de la patrullera Paula Ortega del escape de ‘El Diablo’ de la cárcel de Cómbita: el fugitivo la asesinó en 2023

Gilbert Ortega reaccionó tras la fuga de Nelson Ocampo Morales del penal de máxima seguridad, en la cual lo acompañaba otro recluso que logró ser recapturado

William Cortés Cañón

Por William Cortés Cañón

Guardar
Las autoridades en Boyacá adelantan
Las autoridades en Boyacá adelantan un operativo para recapturar a 'El Diablo', que se escapó de la cárcel de Cómbita el 19 de octubre de 2025 - crédito @mindefensa /X/Policía de Colombia/Inpec

Como Nelson Ocampo Morales fue identificado el individuo que se escapó de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, considerado como el penal más seguro de Colombia, ubicado en Boyacá.

Este establecimiento, que está localizado a unos 150 kilómetros de Bogotá, alberga a los delincuentes más peligrosos del país: entre las celdas de ese penal se encontraba Ocampo Morales, que cumplía una condena de 33 años por el asesinato de Paula Cristina Ortega Córdoba, patrullera de la Policía Nacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El crimen que llevó a Ocampo Morales al penal ocurrió el 2 de agosto de 2023, en el municipio de Neiva. Ese día, la patrullera, de 28 años y madre de una niña de 8, fue abordada en un semáforo por dos hombres en motocicleta. Los sujetos le dispararon para robarle su arma de dotación. Minutos después, ambos agresores fueron detenidos; uno de ellos era “El Diablo”.

La patrullera Paula Cristina Ortega
La patrullera Paula Cristina Ortega fue asesinada en 2023 por dos sicarios en moto que la abordaron en una calle: uno de ellos era alias El Diablo - crédito Colprensa

En marzo de 2024, la justicia condenó a Ocampo Morales a pagar una larga pena por este homicidio. Pero, la sorpresa surgió en la madrugada del domingo 19 de octubre de 2025, fecha en la que las autoridades de Boyacá iniciaron un operativo de búsqueda tras confirmarse su fuga de la cárcel de máxima seguridad.

Según funcionarios del penal, que dialogaron con el diario Boyacá 7 Días, el escape de “El Diablo” se produjo alrededor de las 2:00 a. m. Un funcionario encargado de las cámaras de vigilancia detectó a dos internos intentando escapar y activó la alarma.

“Ya se recapturó a uno. En este momento, plan candado”, informaron los funcionarios al medio regional, cuando abordaban el tema de la captura del compañero de fuga de Morales, que logró ser interceptado cuando intentaba abandonar el penal.

Ocampo Morales cumplía una condena
Ocampo Morales cumplía una condena de 33 años en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita por el asesinato de la patrullera - crédito Inpec

“Lo que pasó nos deja en shock”, aseguró el padre de la patrullera Ortega

La familia de la patrullera Paula Cristina Ortega, enterada de la fuga de “El Diablo”, entregó sus reacciones sobre el caso. Gilbert Ortega, el padre de la uniformada asesinada por el ahora fugitivo, expresó incredulidad y tristeza por el hecho, el cual le informó un familiar.

“Es algo muy triste, porque se supone que es una cárcel de máxima seguridad y este sujeto se vuela de allá. La verdad, no entiendo cómo pasa esto. Yo me di cuenta por una sobrina que me mandó la imagen y me causó mucha rabia porque imagínese: una persona de esas, estando privada de la libertad, con la condena que tenía, y se vuela de una cárcel, entonces no entiendo”, manifestó Gilbert Ortega en conversación con Blu Radio.

El papá de la patrullera solicitó a las autoridades que redoblen los esfuerzos para recapturar a “El Diablo”, ahora prófugo de la justicia: “Es algo ilógico, sobre todo tratándose de una cárcel de alta seguridad. Lo que pasó nos deja en shock y con muchas dudas sobre en quién estamos confiando. Les pido de corazón a las autoridades que lo vuelvan a capturar”, manifestó Gilbert Ortega para el citado medio.

El recluso, identificado como disidente
El recluso, identificado como disidente de las Farc, logró escaparse de la cárcel de Cómbita. Sin embargo, un recluso que lo acompañaba no contó con su misma suerte, y logró ser recapturado - crédito @ConexionInform5/X

En relación con esa petición, el coronel Javier Gustavo Lemus, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, informó que un grupo especializado ya se encuentra tras la pista de Ocampo Morales, que tras su captura fue contrastado como integrante de las disidencias de las Farc.

“Una vez nos informan de la fuga de este sujeto, se dispone de un operativo de búsqueda y se asigna un grupo especializado para dar con la recaptura de este delincuente. En estos momentos seguimos apoyando al Inpec en la búsqueda de este integrante de las disidencias de las Farc, por lo que invitamos a la comunidad a reportar información sobre su paradero a través de la línea 123 o directamente con algún uniformado de la Policía”, declaró el alto oficial.

Temas Relacionados

Paula Cristina OrtegaPatrulleraPolicíaNelson Ocampo MoralesAlias El DiabloFugaCárcel de CómbitaColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO l Medellín vs. Santa Fe: los Cardenales buscan un resultado positivo en el Atanasio para pelear por la Liga Betplay

El equipo de Francisco López debe conseguir aunque sea un empate para sacar una diferencia importante con respecto a sus inmediatos perseguidores en el grupo de los ocho

EN VIVO l Medellín vs.

Abejas africanizadas obligaron a evacuar un asilo en Valledupar: 16 adultos mayores resultaron heridos

La emergencia movilizó a bomberos y personal médico, quienes actuaron con rapidez para proteger a los residentes y restablecer la seguridad en el barrio Los Mayales, en la capital cesarense

Abejas africanizadas obligaron a evacuar

Abogados de las víctimas de Felipe Rocha piden indagar a supuestos captadores de dinero de pirámide: “No ha indemnizado, es una canallada”

Jacques Simhon Rosenbaum desmintió que el condenado haya indemnizado completamente a los afectados, como sostiene su equipo defensor

Abogados de las víctimas de

Petro reveló que quiere condecorar a Karol G con la Cruz de Boyacá, pero confesó un resentimiento

El presidente compartió su deseo de condecorar a la reguetonera paisa y a las jóvenes que viajaron a Gaza llevando ayuda humanitaria, aunque destacó que no se lo han permitido, lanzando varias pullas

Petro reveló que quiere condecorar

Juanes fue elegido como el artista más influyente del rock latino del siglo XXI

El cantante colombiano recibió el importante reconocimiento de Billboard y Rolling Stone

Juanes fue elegido como el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Confirman el rescate de las

Confirman el rescate de las dos niñas indígenas que permanecían en poder de las disidencias de las Farc

Judicializan a un hombre que engañó a un campesino que sería presentado como “baja en combate”

El audio con el que vinculan a alias Chejo con amenazas de desplazamiento forzado en Antioquia: “Que se quede una persona por casa si tiene que ordeñar”

Reportan combate activo entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes de las disidencias en plena jornada electoral, en Cauca

Videos: tensión en Tibú por patrullaje del ELN y disparos al aire tras la presencia del Ejército en la zona

ENTRETENIMIENTO

Juanes fue elegido como el

Juanes fue elegido como el artista más influyente del rock latino del siglo XXI

“Yo no soy bruta”, revelan frase que dijo Yina Calderón a su entrenador tras abandonar la pelea con Andrea Valdiri

Top 10 Netflix Colombia: “Nadie nos vio partir” encabeza el listado de las series más vistas del momento

Karol G deslumbró con un ‘look’ muy diferente en la portada de Vogue México y Latinoamérica

Vicky Hernández se despachó contra la industria televisiva en Colombia por “abandonar” a Gustavo Angarita en su funeral

Deportes

EN VIVO l Medellín vs.

EN VIVO l Medellín vs. Santa Fe: los Cardenales buscan un resultado positivo en el Atanasio para pelear por la Liga Betplay

Dayro Moreno salió al paso tras críticas por ausencia con Once Caldas: “Mucho morbo, mucha maric...”

Jhon Jader Durán volvió a los entrenamientos con el Fenerbahce: podría regresar a la acción frente a poderoso equipo alemán

Javier Fernández, ‘El cantante del gol’, se destapó tras su polémica salida de RCN: “No tengo reemplazo”

Jóvenes en Barranquilla, inspirados en el Stream Fighters de Westcol, se retaron en una pelea: uno terminó muerto