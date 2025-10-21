Colombia

Armada de Colombia abrió inscripciones para cadetes profesionales en 2025: requisitos y fechas clave para ingresar a la Infantería de Marina

La institución militar lanzó una convocatoria dirigida a jóvenes con título universitario interesados en formarse como oficiales de Infantería de Marina, con entrenamiento especializado en defensa marítima, fluvial y terrestre

Lina Muñoz Medina

Por Lina Muñoz Medina

La Armada Nacional de Colombia
La Armada Nacional de Colombia abre inscripciones para el Curso de Cadete Profesional de Infantería de Marina, dirigido a profesionales menores de 25 años - crédito @ArmadaColombia / X

La Armada Nacional de Colombia inició el proceso de inscripción para el Curso de Cadete Profesional de Infantería de Marina, con el fin de incorporar a nuevos oficiales que fortalecerán la defensa marítima y fluvial del país.

Esta convocatoria está dirigida a ciudadanos colombianos menores de 25 años que posean un título profesional y deseen integrarse a la vida militar bajo una formación integral.

Durante un año, los seleccionados recibirán instrucción en la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla y en el Centro Internacional de Entrenamiento Anfibio de Coveñas, Sucre, donde desarrollarán las habilidades requeridas, tanto en operaciones navales como en contextos fluviales y terrestres.

El proceso incluye capacitación destinada a formar oficiales comprometidos con la seguridad y la soberanía nacional.

El proceso de selección incluye
El proceso de selección incluye formación en operaciones navales, fluviales y terrestres, con capacitación en la Escuela Naval de Cadetes y el Centro Internacional de Entrenamiento Anfibio - crédito @ArmadaColombia / X

“Quienes se capacitan en la especialidad del Cuerpo de Infantería de Marina adquieren destrezas, habilidades y competencias para adelantarse a operaciones navales, fluviales y terrestres”, destacó la Escuela Naval en su convocatoria.

Requisitos para participar en el proceso de incorporación

Los aspirantes deberán cumplir, sin excepción, con los criterios establecidos por la Armada Nacional de Colombia. Los requisitos incluyen:

  • Ser colombiano de nacimiento.
  • Sexo masculino.
  • Edad inferior a 25 años al momento del ingreso.
  • Contar con título profesional validado por el Ministerio de Educación Nacional.
  • Presentar tarjeta profesional en caso de que la carrera así lo requiera.
  • Acreditar puntaje mínimo de 160 en competencias genéricas del examen Saber Pro.
  • Carecer de antecedentes penales, disciplinarios o fiscales.
  • No encontrarse vinculado a investigaciones judiciales activas.
  • Haber resuelto cualquier tipo de multa o medida correctiva pendiente.
  • Saber nadar (se verificará durante la selección).
  • Tener una estatura mínima de 1,65 metros (condición evaluada pero no excluyente).
  • No portar tatuajes visibles con el uniforme institucional (también sujeto a valoración de la Junta de Selección).

Es de recalcar que, los requisitos de estatura, habilidad para nadar y ausencia de tatuajes visibles no descalifican automáticamente, siendo evaluados en cada caso por la junta correspondiente.

Los requisitos para aspirar al
Los requisitos para aspirar al curso contemplan nacionalidad colombiana, título profesional, edad máxima de 25 años y puntaje mínimo en el examen Saber Pro - crédito @ArmadaColombia / X

Inscripción, costos y carreras admitidas

El proceso de inscripción se efectúa en línea, a través del portal oficial de Incorporaciones de la Armada Nacional. Los postulantes deben seleccionar la opción de inscripción, completar el formulario digital, cargar los documentos solicitados en formato PDF y realizar el pago correspondiente.

Posteriormente, el sistema permitirá subir el comprobante de pago en la pestaña habilitada. El sistema exige un cumplimiento secuencial y cualquier omisión impedirá la continuidad del proceso.

En cuanto a los costos, la Armada informó que el valor aproximado por semestre para el año 2025 será de $6′960.000, pudiendo ajustarse para 2026 según directrices institucionales.

Este monto cubre exámenes psicotécnicos, chequeos médicos especializados, dotación y matrícula. El proceso de selección contempla evaluaciones físicas y documentales.

La convocatoria está habilitada para profesionales de todas las áreas, a excepción de titulados en Ciencias de la Salud, Derecho y Ciencias Políticas, carreras que no aplican para esta modalidad de ingreso.

La inscripción se realiza en
La inscripción se realiza en línea a través del portal oficial de la Armada Nacional y el costo por semestre para 2025 es de $6′960.000 - crédito @ArmadaColombia / X

Plazos y recomendaciones oficiales

La fecha límite de inscripción es el 26 de diciembre de 2025, plazo que permite a los interesados reunir la documentación y cumplir cada etapa requerida.

La Armada Nacional solicitó expresamente no recurrir a intermediarios, gestores o tramitadores externos, advirtiendo riesgos de fraude si el trámite no se realiza directamente en las plataformas oficiales.

Para resolver inquietudes y acceder a orientación adicional, los aspirantes pueden comunicarse al teléfono 323 2000010 o consultar el portal web haztemarino.com. Todas las actualizaciones sobre fechas, requisitos y novedades del proceso estarán disponibles allí.

La institución militar destacó que se trata de una oportunidad para quienes buscan desarrollar una carrera profesional y de liderazgo al servicio de la defensa marítima y fluvial del país, bajo estrictos criterios de mérito y vocación de servicio.

