Colombia

6 personas fueron atropelladas por un camión en Bosa: denuncian que el responsable habría estrellados otro vehículo cuadras antes

Testigos aseguraron que el conductor que ocasionó el siniestro estaría bajo los efectos del alcohol y que era perseguido por otro furgón, al que había estrellado cuadras antes

Francy Agudelo

Francy Agudelo

Accidente en Bosa dejó varias
Accidente en Bosa dejó varias personas heridas - crédito redes sociales/Facebook

Sobre las 7:30 p. m. del 20 de octubre de 2025, se presentó un siniestro vial que dejó a seis personas atropelladas, luego de que un camión a alta velocidad impactara a otro vehículo y arrollara a varios ciudadanos.

Los hechos ocurrieron en el barrio Bosa Carbonell, en la localidad de Bosa.

El trayecto del furgón terminó al impactar contra una silla de cemento que se encontraba en el lugar de los hechos. De acuerdo con los testigos del incidente, todo habría empezado cuadras atrás, cuando este mismo hombre impacta a otro furgón y emprendió la huida.

Una de las personas que le entregó su testimonio a City Tv narró cómo fueron los instantes previos al choque: “Venía escapando porque estrelló a otra turbo, o sea, venían dos turbos, una adelante y la de atrás venía persiguiendo a la de adelante”.

Otro de los testigos afirmó que “el del furgón pequeño decía que tuvieron una colisión con el del furgón grande cerca a la autopista, que el señor lo chocó y se escapó, entonces él se vino detrás (...) dicen que otra persona venía manejando y al ver que se impactó el furgón grande con la silla, entonces se escapó y lo dejó a él ahí metido”.

En el lugar hicieron presencia varias ambulancias, miembros de la Policía y agentes de Tránsito para atender la emergencia.

Los hechos ocurrieron en el barrio Bosa Carbonell, en la localidad de Bosa - crédito Bosa B7/Facebook

Los ciudadanos le afirmaron al sistema informativo que dentro de los heridos habría varios menores de edad: “Una menor de tres años que iba pasando con el papá”, además, “un chico menor de edad en una cicla, a un niño y a un señor que iba cruzando la avenida, y a un motociclista”.

A pesar de que las autoridades no dieron un aparte oficial de lo ocurrido, dentro de las primeras hipótesis que se manejan relacionadas con la causa del siniestro, es que el conductor del vehículo estaría manejando bajo los efectos del alcohol: “El señor se bajó, estaba en un estado de embriaguez muy avanzado”, comentó un testigo.

Luego de un par de horas, los automotores involucrados fueron retirados del lugar, tras las personas afectadas ingresadas a centros asistenciales cercanos y cada caso es atendido dependiendo la gravedad de las heridas, mientras se confirma realmente el momento previo a la colisión y las condiciones en las que se encontraba el responsable.

Ciclista murió tras ser arrollado por un tren en el norte de Bogotá

Los curiosos se acercaron a la escena y tomaron fotos y videos de lo ocurrido - crédito @PasaenBogota / X

El desarrollo de una extensa congestión vehicular en el norte de Bogotá marcó la tarde del domingo 19 de octubre de 2025, luego del impacto fatal en que un ciclista fue arrollado por un tren en las vías férreas de Cedritos, en la localidad de Usaquén.

El incidente, ocurrido alrededor de las 4: 20 p. m. en la intersección entre la Carrera Novena y la Calle 151, activó un amplio dispositivo de respuesta de las autoridades, entre agentes de tránsito y miembros del grupo de criminalística, quienes se dirigieron al sitio para iniciar las indagaciones y levantar el cuerpo ante la mirada atónita de peatones y residentes.

De acuerdo con los primeros reportes, el fallecido sería un hombre dedicado a labores de reparto domiciliario para la plataforma Didi, según informaciones preliminares recabadas por las autoridades. Hasta la noche del mismo domingo, persistía la expectativa en la comunidad por la confirmación oficial de su identidad, que no había sido divulgada. La magnitud del choque habría causado la muerte instantánea del ciclista en el lugar del accidente, mientras testigos observaban con sorpresa el desarrollo de los acontecimientos.

Una mujer se salvó de
Una mujer se salvó de perder la vida después de que fue arrollada por el tren - crédito Cuerpo de Bomberos de Bogotá

La Policía de Tránsito de Bogotá dio cuenta del siniestro a través de su cuenta oficial en la red X (antes Twitter), donde detallaron: “Se presenta siniestro vial con fatalidad en la carrera 9 con calle 151, entre tren y ciclista. Policía de Tránsito de Bogotá en el punto y criminalística se dirige a realizar labores de investigación, lo que puede generar congestión en la zona”, de acuerdo con la publicación de Bogotá Tránsito.

El despliegue de agentes y técnicos generó retrasos sostenidos en la movilidad por el sector, mientras se desarrollaban los correspondientes procedimientos judiciales y de inspección técnica.

