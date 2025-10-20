Yina Calderón explicó por qué se retiró de la pelea con Andrea Valdiri en el ‘Stream Fighters 4’: “Me querían en ambulancia”

La empresaria va a un nuevo reality en República Dominicana - crédito @lamansiondeluinny/IG

La inesperada retirada de Yina Calderón del combate en Stream Fighters 4 generó reacciones tanto en el coliseo Medplus como en las redes sociales, donde millones de personas han expresado su sorpresa y decepción por el desenlace del enfrentamiento con Andrea Valdiri.

La creadora de contenido, tras su breve aparición en el ring, optó por hablar abiertamente y abordar acerca de los motivos que la llevaron a tomar su decisión, además de anunciar su participación en un nuevo proyecto mediático. Esto después de que en sus redes presumiera los entrenamientos diarios para el combate.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La barranquillera llevó la iniciativa y la DJ bajó los brazos casi de inmediato, propiciando el rápido final de la pelea estelar en 'Stream Fighters 4' - crédito @stream_fighters/Instagram

Y es que el combate entre Yina Calderón y Andrea Valdiri se resolvió en menos de 20 segundos, tiempo en el que la barranquillera logró conectar cuatro golpes en el rostro de su oponente, quien decidió abandonar el ring de inmediato.

Este desenlace, que dejó desilusionados a muchos espectadores, fue objeto de comentarios y memes en distintas plataformas digitales.

La primera reacción pública de la huilense se produjo a través de una de sus Instastories compartida por su hermana Leonela Calderón, donde ambas aparecían cocinando en casa.

La DJ se refirió con ironía a su actuación en el evento: “Después de esa pelea tan larga vine a hacer arroz con huevo, porque eso es un desgaste. Ahí me desgasté los músculos, me desgasté toda”, dijo entre risas y con un tono claramente sarcástico, algo que a los internautas tampoco agradó mucho.

Yina Calderón aceptó el reto para formar parte de un nuevo reality en República Dominicana - crédito @luinnycorporan/IG

Sin embargo, no se conocía un pronunciamiento oficial de a creadora de contenido que durante una transmisión en vivo en Instagram el domingo 19 de octubre con Luinny Corporan, influencer y locutor de República Dominicana, profundizó en los motivos de su retirada.

En ese espacio, Yina Calderón admitió el impacto físico del combate y explicó las razones que la llevaron a abandonar la pelea con un tono cargado de ironía y sarcasmo: “Estoy moreteada, mire la pela que me dio Andrea Valdiri”, indicó inicialmente la empresaria de fajas con su estilo venenoso.

Y agregó: “Yo tenía que cumplir, es que yo quería pelear, pero lo que pasa es que cuando entro al ring me di cuenta que estaban todos mis haters. O sea, Westcol se encargó de llevar a todos mis haters; aparte de eso, él me pagó para que me sacaran en ambulancia”, expresó durante la conversación con el creador del nuevo reality en el que participará.

En su intervención, Yina Calderón también hizo referencia a la ausencia de otras figuras del entretenimiento y a su propia posición en el mundo digital.

“Aquí no hay Yailin, aquí no hay Karina, aquí no hay Valdiri, aquí no hay Stream Fighters, acá hay es Yina Calderón. El streamer número 1 en Latinoamérica cayó así...”, afirmó, acompañando sus palabras con un gesto que señalaba hacia abajo.

Las creadoras de contenido tuvieron una fuerte pelea en el pesaje de Stream Fighters - crédito @stream_fighters/ Instagram

Más allá de la polémica generada por su salida del ring, Yina Calderón aprovechó la ocasión para anunciar su próxima participación en La mansión de Luinny, un programa tipo reality organizado por Luinny Corporan que reunirá a varios creadores de contenido y celebridades.

Dirigiéndose al público de República Dominicana, la influencer aseguró: “Al público de República Dominicana le digo que se preparen, porque La mansión de Luinny, como yo que soy #1 en este momento, por encima del streamer #1 de Latinoamérica, va a ser la primera en República Dominicana”, según sus declaraciones.

Esto provocó una ola de reacciones de parte de sus seguidores como de aquellos que no están de acuerdo con su comportamiento, pidiendo que se tomen correctivos por su falta de profesionalismo:

“Que se vaya y ojalá ni regrese”; “Ga-Yina no te queremos acá, nadie te presta atención, eres una cagá”, entre otros.