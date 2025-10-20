Colombia

Video: al estilo “Neymar”, perrito irrumpió en el partido Junior vs. Pereira y se robó el show al fingir una lesión

Un canino saltó al campo durante el encuentro en Barranquilla, imitando a un jugador lesionado y generando una ola de reacciones en redes sociales por su inesperada simpatía

Lina Muñoz Medina

Lina Muñoz Medina


La aparición de un animal en el césped, que imitó la caída de un futbolista, eclipsó el resultado del partido y se convirtió en tendencia en plataformas digitales - crédito X

La inesperada irrupción de un perro en el campo durante el partido entre Junior y Deportivo Pereira en el estadio Metropolitano de Barranquilla se convirtió en el episodio más comentado de la jornada, desplazando incluso la atención sobre el resultado final.

El animal, apodado por los asistentes como “Neymar” debido a su comportamiento, captó la atención de los miles de espectadores y generó una ola de reacciones en redes sociales.

El momento se produjo cuando Wálmer Pacheco, defensor del Deportivo Pereira y exjugador de Junior, permanecía en el suelo tras una falta que derivó en la expulsión de Daniel Rivera, del equipo local.

Mientras el árbitro Wilmar Roldán revisaba la jugada en el VAR, el canino ingresó al césped y se dirigió directamente hacia Pacheco. La escena resultó aún más llamativa porque el perro se tumbó junto al futbolista, imitando su postura y dando la impresión de “simular la caída”, lo que provocó la simpatía inmediata de los presentes.

La intervención del animal no fue captada por la transmisión oficial, pero sí quedó registrada en videos y fotografías de los asistentes, que compartieron el episodio en redes sociales.

El perro Neymar se roba
El perro Neymar se roba el show en el partido Junior vs. Deportivo Pereira - crédito X

Decenas de comentarios destacaron la inocencia y ternura del perro, que permaneció en la cancha hasta la llegada de los paramédicos encargados de atender a Pacheco. Solo entonces el animal abandonó el terreno de juego, dejando tras de sí una estampa que muchos calificaron como el momento más entrañable del encuentro.

El partido, considerado uno de los más disputados del semestre, estuvo marcado por la intensidad y la emoción. A pesar de que Junior jugó con nueve futbolistas durante buena parte del segundo tiempo, logró imponerse por 3 -2 en un duelo que mantuvo en vilo a la afición hasta el pitido final.

La expulsión de Rivera, ocurrida al término de la primera mitad, desató la euforia en las tribunas y añadió dramatismo a un enfrentamiento ya de por sí cargado de tensión.

Junior remonta con dos goles
Junior remonta con dos goles en tiempo de descuento y vence 3-2 a Pereira - crédito @WillyFPC / X

Más allá del resultado deportivo, la aparición del perro —que algunos asistentes bautizaron como “el amuleto de la suerte” para Junior— se convirtió en el verdadero protagonista del partido.

Muchos expresaron el deseo de que, tras su breve paso por la fama, el animal encuentre un hogar definitivo y reciba el cariño que merece, ahora que su historia trascendió el ámbito local y se viralizó en internet.

Resumen del encuentro deportivo entre Junior y el Deportivo Pereira

La tarde-noche del sábado 18 de octubre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla vivió un verdadero drama futbolístico cuando Atlético Junior remontó en los minutos finales para vencer 3-2 a Deportivo Pereira, por la fecha 16 del Torneo Finalización de la Liga BetPlay 2025-II.

El partido arrancó con dominio territorial de Junior, pero pronto se le complicó: al filo del descanso se quedó con diez hombres por la expulsión de Daniel Rivera y apenas iniciado el segundo tiempo, Carlos Darwin Quintero aprovechó un penal para poner en ventaja a Pereira (51′) que se encargó de ampliar la diferencia al minuto 77 con un cabezazo de José Moya.

Con nueve jugadores en la
Con nueve jugadores en la cancha, Junior remontó el partido contra Deportivo Pereira para ser el nuevo líder - crédito Colprensa

Cuando parecía que el visitante manejaba la victoria, Junior apareció con carácter: Bryan Castrillón anotó el 1-1 desde el punto penal al minuto 57 tras una infracción de Albornoz, y en el tiempo agregado el “Tiburón” desencadenó la locura.

Steven Andrés “Titi” Rodríguez igualó al 90+6′ con otro penal y dos minutos más tarde definió con un potente remate el 3-2 final, desatando la euforia de técnico, jugadores e hinchas que celebraron la hazaña que aseguró prácticamente la clasificación de Junior a los cuadrangulares semifinales.

