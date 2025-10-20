Madre de Harold Aroca denunció amenazas luego del asesinato del adolescente en Bogotá: “Me dijeron que si me veían me mataban”

Un video en poder de las autoridades muestra el momento en que cuatro hombres rodean a Harold Aroca García antes de su desaparición y posterior asesinato en Bogotá - crédito redes sociales - @olarte_sandro/X

El caso de Harold Aroca García, un adolescente de 16 años, conmocionó a Bogotá en agosto de 2025 tras su desaparición y posterior asesinato en el barrio Los Laches. Harold fue reportado como desaparecido después de salir a jugar fútbol y fue encontrado cinco días después en una zona boscosa con signos evidentes de violencia.

Por cuenta de la relevancia que tomó el caso, las autoridades anunciaron que las investigaciones se adelantaban con celeridad. Sin embargo, luego de varios meses, la única prueba que se conoce es un video de cámaras de seguridad en el que se ve cómo el menor de edad fue interceptado por varios hombres horas antes de desaparecer.

En su momento, la familia denunció demoras y una respuesta insuficiente por parte de las autoridades para proteger los derechos y buscar al menor, por lo que parte de la investigación se centra en las fallas institucionales en la activación y ejecución de protocolos de búsqueda, así como posibles vínculos entre autoridades locales y estructuras criminales en la zona.

En diálogo con Alerta Bogotá, Diana Carolina Clavijo, madre del adolescente, denunció que viene recibiendo amenazas de muerte desde el momento en que su hijo fue enterrado y que, a raíz de estos hechos, ella y su familia se vieron obligados a mudarse de localidad para proteger su vida.

De acuerdo con la mujer, pese a la repercusión del caso de su hijo, la familia quedó desprotegida, hasta el punto de convertirse en blanco de intimidaciones. En primer lugar, los mensajes que recibió Clavijo eran indirectos, pero incluían frases lanzadas para acallarla y evitar que siguiera exigiendo justicia. Posteriormente, la intimidación escaló y a través de redes sociales las amenazas se hicieron mucho más directas y concretas.

“Primero eran mensajes indirectos, como ‘dígale a la mamá del baboso ese que se quede callada’, pero con el tiempo empezaron a llegar mensajes más directos por Facebook. La semana pasada me escribieron que si me veían, me mataban”, explicó la mujer al medio de comunicación citado.

Frente a las amenazas a través de redes sociales, la madre del adolescente señaló que junto a su familia pudo diferenciar a una persona que en redes sociales se identifica como “Santiago A.” que, según explicó Clavijo, viviría en el mismo sector en donde desapareció el joven.

Las amenazas también han sido dirigidas al padre de Harold, a quien le llegan mensajes intimidatorios a su celular que no solo son revictimizantes, sino que agravan el dolor producido por la desaparición y asesinato de su hijo.

“Le han enviado mensajes amenazantes, diciéndole que van a enviarle videos de cómo mataron a Harold”, afirmó la mujer al medio mencionado.

Las reiteradas intimidaciones y amenazas hicieron que la familia tuviera que abandonar el sector donde han vivido por años, lo que según la madre de Harold, representa una segunda pérdida, ya que ahora vive con la constante zozobra de ser víctima de un atentado en medio de un proceso judicial que no avanza.

En este sentido, la familia sostiene que ha denunciado insistentemente ante la Fiscalía General de la Nación tanto el homicidio de Harold como las amenazas posteriores, pero hasta el momento no se registran capturas ni avances visibles en la investigación, por lo que se profundiza la sensación de que el caso terminará en impunidad.

No obstante, la mujer aseguró que no dejará de exigir el esclarecimiento del caso de su hijo, pese a que su pérdida se resume en un dolor que calificó como “irreparable”, por lo que fue enfática en que no permitirá que el miedo le arrebate también la dignidad y el derecho a reclamar justicia frente a las autoridades.