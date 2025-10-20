Colombia

Los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe cuestionaron a Petro sobre su relación con el jefe del Cartel de los Soles

Los exjefes de Estado pidieron explicaciones sobre la relación de Gustavo Petro con Nicolás Maduro y el alcance de sus conversaciones con organizaciones al margen de la ley

Yeison Andrés López Romero

Yeison Andrés López Romero

Guardar
Andrés Pastrana y Álvaro Uribe
Andrés Pastrana y Álvaro Uribe instaron a Petro a definir su postura frente al Cartel de Los Soles y a transparentar el contenido de negociaciones recientes con grupos vinculados al narcotráfico - crédito @AndresPastrana_/X

La reciente tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos sumó un nuevo capítulo luego de que los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana Arango manifestaran su inquietud por la relación entre ambos países.

Las declaraciones llegan tras un señalamiento del presidente estadounidense, quien calificó al mandatario colombiano, Gustavo Petro, como “un líder del narcotráfico”.

En un comunicado conjunto, Uribe y Pastrana pidieron al actual jefe de Estado colombiano aclarar sus vínculos internacionales y explicar el alcance de ciertas alianzas políticas y diálogos con organizaciones al margen de la ley.

“Demandamos del señor presidente Petro la definición clara de su relación con el jefe del Cartel de Los Soles, Nicolás Maduro Moros, así como una explicación del llamado Pacto de La Picota y las posteriores conversaciones con organizaciones criminales del narcotráfico disfrazadas con estatus político", expusieron ambos exmandatarios.

Las reacciones ocurrieron en medio de un ambiente marcado por el intercambio de declaraciones entre líderes políticos regionales.

El presidente Petro ha sostenido acercamientos con actores del régimen venezolano y ha impulsado negociaciones con grupos armados ilegales, buscando facilitar procesos de paz en Colombia.

