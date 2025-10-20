Colombia

Revelan nuevos detalles de la muerte del joven que recibió un fuerte golpe mientras simulaba la pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri

Un fuerte golpe dejó inconsciente a la víctima y en pocos minutos acabó con su vida, en lo que parecía ser un momento de esparcimiento entre los involucrados

Lo que parecía ser una pelea de juego entre amigos terminó en tragedia

El fallecimiento de Camilo Andrés Garzón Díaz durante una recreación de la famosa pelea de boxeo entre Yina Calderón y Andrea Valdiri en el evento Stream Fighters 4 tiene en alerta a los habitantes del barrio Alto Prado de Barranquilla.

Durante la jornada del 20 de octubre de 2025 se confirmó que el joven era estudiante de décimo semestre de Derecho en la Universidad Sergio Arboleda, por lo que la institución lamenta su partida. El joven murió tras recibir un golpe en el rostro mientras participaba en una actividad con sus amigos para imitar el enfrentamiento que dio de qué hablar en las redes sociales durante la jornada del sábado 18 de octubre.

La tragedia se desencadenó en la mañana del domingo 19 de octubre, cuando Garzón Díaz, de 23 años, y Melani Salomé Sánchez, de 18 años, decidieron simular la famosa pelea de boxeo en plena vía pública, específicamente en la calle 79 con carrera 70.

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Barranquilla, los jóvenes se encontraban en compañía de amigos y habían consumido bebidas alcohólicas antes de iniciar con la actividad en medio de risas.

La pelea estelar de 'Stream
La pelea estelar de 'Stream Fighters 4' entre Andrea Valdiri y Yina Calderón en el Coliseo Medplus duró menso de 10 segundos, lo que aguantó la huilense antes de quitarse los guantes y retirarse - crédito @stream_fighters/Instagram

Durante la simulación, Sánchez propinó un golpe directo al rostro de Garzón Díaz, lo que provocó que este quedara inconsciente de inmediato. Los residentes del sector, al percatarse de la gravedad de la situación, trasladaron al joven a la Clínica de la Costa, donde los médicos confirmaron su deceso minutos después de que ingresara al centro médico.

El diagnóstico de los especialistas determinó que la causa de la muerte fue un traumatismo craneoencefálico producto del impacto recibido.

La joven que propinó el golpe fue capturada

La Policía procedió a la captura de Melani Salomé Sánchez en el lugar de los hechos, presentándola ante la Fiscalía General de la Nación bajo la acusación de homicidio culposo. Las autoridades señalaron que, si bien no existió intención directa de causar la muerte, la acción imprudente derivó en el desenlace fatal.

El caso desató una preocupación en Barranquilla, especialmente entre los compañeros y familiares de Garzón Díaz, que lo describieron como una persona disciplinada, amigable y trabajadora, por lo que a través de las redes sociales, amigos y allegados expresaron su dolor y desconcierto ante lo que consideran una tragedia que pudo evitarse.

Las investigaciones continúan a cargo de la Policía Metropolitana de Barranquilla, que busca esclarecer todos los detalles de lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

La joven golpeó a su
La joven golpeó a su compañero sin esperar que quedara inconsciente y terminara falleciendo - crédito Freepik

Polémica pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri

Yina Calderón decidió abandonar el combate contra Andrea Valdiri, protagonizando así el momento más comentado de una de las transmisiones digitales más seguidas en Colombia. Más de 4 millones de usuarios se conectaron de forma simultánea para presenciar el evento mediante las plataformas digitales, posicionándolo así como uno de los espectáculos de entretenimiento con mayor audiencia en el país.

La pelea había generado una gran expectativa debido a la intensa rivalidad que ambas influenciadoras habían sostenido en redes sociales. El enfrentamiento, organizado por Westcol, atrajo la atención de seguidores y curiosos, que esperaban un duelo reñido entre las dos figuras públicas.

Sin embargo, la anticipación se vio frustrada cuando, a menos de 10 segundos del primer round, Yina Calderón optó por retirarse del ring, una decisión que sorprendió tanto a los asistentes como a los equipos de ambas participantes.

La pelea entre Yina Calderón
La pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri en el Coliseo MedPlus de Bogotá terminó con el retiro de la polémica creadora de contenido - crédito stream_fighters/Instagran

La reacción de Andrea Valdiri no se hizo esperar. Ante la multitud, expresó su descontento por el desenlace del combate: “No fue justo con la gente que pagó la boleta. No tuve una buena rival”, manifestó con visible molestia. El organizador del evento, Westcol, también lamentó lo ocurrido e insultó a la creadora de contenido, mientras que varios asistentes respondieron lanzando botellas hacia el cuadrilátero.

En medio de la controversia, Yina Calderón recurrió a sus redes sociales para justificar su decisión, afirmando: “Yo no vivo del boxeo, yo vivo del show (...) Quedáte con tu cinturón y yo con toda la atención”, refiriéndose a Andrea Valdiri.

