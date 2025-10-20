Colombia

Creador de contenido que estuvo en el ‘Stream Fighters 4’ aseguró que Westcol le robó el dinero de su premio: “Yo seguiré aquí luchando”

El también creador de contenido lamentó la situación y solamente deseó que al ‘streamer’ le vaya bien con el dinero que se quedó fruto de su pelea

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

El joven creador de contenido y cantante afirmó que no tiene planeado reclamarle al paisa y que espera que le hagan menos falta a él - crédito @sayanclips/IG

El evento denominado Stream Fighters 4, impulsado por el creador de contenido Westcol, reunió en la noche del 18 de octubre de 2025 a algunas de las figuras más visibles del entretenimiento digital en el país.

De acuerdo con información entregada por el creador de contenido JH de la Cruz, la velada, una de las más tensionantes de la temporada, se realizó tras casi cuatro meses de su anuncio y expectativa en el mundo de los streamers y sus audiencias.

La cartelera incluyó a personalidades como Andrea Valdiri, Karina García, Yina Calderón y JH de la Cruz, quien además se llevó la victoria en su combate y se adjudicó el cinturón de la noche.

La atención mediática se intensificó poco después del evento, al revelarse que Westcol, organizador e impulsor del enfrentamiento, habría obtenido una ganancia cercana a 19.000 millones de pesos por la cita en el ring, según cifras reveladas en diferentes publicaciones en redes.

Sin embargo, este dato contrastó con el reclamo público exhibido por JH, quien denunció el supuesto incumplimiento de pago de parte del promotor y abrió una controversia que generó gran repercusión en redes sociales, salpicando al streamer paisa.

En declaraciones difundidas a través de su cuenta de Tiktok y recogidas por cuentas de entretenimiento, De la Cruz relató cómo experimentó la jornada tras finalizar su enfrentamiento triunfante.

“Mientras el resto de mis compañeros y sus equipos salieron a celebrar, yo permanecí en una habitación solo, sin nadie con quien compartir la alegría de haber ganado el cinturón”, expresó inicialmente el creador digital.

Frente a las cámaras, el mismo influencer aseguró que Westcol le adeuda diez mil dólares correspondientes a su participación en el evento, y sugirió que este comportamiento no sería un caso aislado.

Ese Westcol es un mentiroso… que se enriquezca más con esos 10.000 dólares. Yo no le voy a rogar a ese Westcol de los Westcol”, manifestó De la Cruz.

Esta situación disparó una ola de comentarios en plataformas como Tiktok y otras redes, donde seguidores y público en general debatieron la transparencia de los eventos organizados por streamers que tienen un alto alcance.

Asimismo, el éxito económico de la jornada no ha impedido la aparición de fisuras en el entramado de relaciones entre los influencers colombianos, especialmente lo que ocurrió entre Yina Calderón y Andrea Valdiri, que a través de diferentes publicaciones han compartido sus opiniones del encuentro de boxeo.

El paisa es acusado de
El paisa es acusado de haberse quedado con un dinero producto del premio de JH de la Cruz - crédito @westcol/IG

“Todo es una bendición”, concluyó JH en su mensaje, señalando que no planea iniciar acciones legales y que su enfoque permanecerá en la construcción de su propia audiencia digital, a pesar del episodio que, según su testimonio, terminó por opacar su logro dentro del cuadrilátero.

Las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer, respaldando al creador de contenido con mensajes como: “Cómo es que Westcol se queda con la plata de él”; “oigan pero el pobre muchacho ni respaldo de los Cossio tuvo que siempre anda con ellos”, entre otros.

Westcol vetó a Yina Calderón de sus eventos

De acuerdo con los diferentes videos que circulan de la pelea en redes sociales, Westcol respondió de inmediato con fuertes declaraciones dirigidas a Calderón. El streamer aseguró en público: “Cuando hay una persona sin valores, sin honor, sin respeto, no se puede hacer nada. Esa mujer queda vetada”.

Tras el retiro de la DJ, el organizador de 'Stream Fighters' la atacó por su actitud - crédito Westcol/Kick

El creador de contenido insistió en que la actitud de Calderón no solo perjudicó a la audiencia, sino también a Valdiri, quien había entrenado para una pelea mucho más exigente y prolongada.

“Valdiri, te mereces una buena pelea, una buena contrincante, un buen rival. Te pido perdón, pero no controlamos los actos de mujeres tan asquerosas que no representan Colombia”, agregó el organizador ante los asistentes y espectadores conectados.

