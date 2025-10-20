Jóvenes en Barranquilla, inspirados en Stream Fighters, se retaron en una pelea y uno terminó muerto

El evento Stream Fighters realizado por Westcol contó con una audiencia superior a la de 3 millones de personas - crédito EFE/Santi Donaire/Archivo

Mientras la pelea entre las influencers Andrea Valdiri y Yina Calderón atraía la atención en el Coliseo MedPlus de Bogotá, un grupo de jóvenes en el barrio Alto Prado de Barranquilla decidió emular el evento organizando un combate improvisado entre amigos.

La noche culminó en tragedia cuando Melani Salomé Sánchez, de 18 años, propinó un golpe en el rostro de Camilo Andrés Garzón Díaz, de 23 años, quien cayó inconsciente en plena vía pública.

Tras percatarse de la gravedad de la situación, los presentes acudieron en auxilio de Camilo Andrés, trasladándolo rápidamente a la Clínica de la Costa. Pese a los esfuerzos médicos, el joven fue declarado muerto pasada la medianoche del sábado, 18 de octubre de 2025.

Los primeros indicios apuntan a que la intención era simplemente recrear la velada protagonizada por reconocidas influenciadoras, cuya repercusión mediática se extendió por Colombia y Latinoamérica.

Las autoridades procedieron a la detención de Melani Salomé Sánchez bajo cargos de homicidio culposo, considerando que el fallecimiento de Camilo Andrés Garzón se debió a un accidente durante el juego. “Se trató de una muerte accidental”, precisaron las fuentes consultadas por Blu Radio, destacando que los jóvenes acostumbraban realizar este tipo de enfrentamientos como una forma de entretenimiento.