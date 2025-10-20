Hijo del expresidente Uribe se despachó contra Juan Manuel Santos: “A Colombia le ha servido más la extrema firmeza que la extrema trampa”

Tomás Uribe Moreno criticó el acuerdo de paz de Juan Manuel Santos y afirmó que la verdadera disputa es contra quienes promovieron el auge del narcotráfico - crédito Montaje Infobae

El expresidente de Colombia Juan Manuel Santos avivó el debate político en el país tras declarar que “los extremos solamente sirven para dividir”.

Santos advirtió que el auge de posiciones antagónicas podría derivar en ingobernabilidad y un aumento de conflictos sociales.

Esta intervención, difundida a través de redes sociales, apunta a la polarización actual y al riesgo de alternancia entre gobiernos de izquierda y derecha sin espacio para consensos.

Durante sus declaraciones, Santos subrayó que Colombia enfrenta desafíos “serios en el orden público, en lo fiscal, en lo energético, en la salud”, y observó que, ante esta coyuntura, “nos dejamos llevar por el ruido de los extremos, que solamente prometen destruir al contrario”.

Para el exmandatario, “es tiempo de reivindicar la sensatez, de volver al equilibrio que propone la tercera vía. El mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario”.

Recalcó que el próximo gobierno debe buscar un consenso amplio y no centrarse en la eliminación del adversario político.

Tras lo anterior, Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, contestó en redes sociales manifestando que el problema del país no radica en un debate entre moderación y extremismo ni en una disputa personal.

Para Uribe Moreno, “a Colombia le ha servido más la extrema firmeza, valentía y coherencia que la extrema trampa y el extremo engaño de Juan Manuel Santos”.

De acuerdo con su pronunciamiento en X, el empresario señaló que el verdadero dilema pasa por identificar a los responsables del resurgimiento del narcotráfico y derrotarlos en las urnas.

Uribe Moreno defendió las políticas de Seguridad Democrática, impulsadas durante el mandato de su padre, citando cifras de 53.000 criminales desmovilizados con penas mínimas de ocho años, una reducción de homicidios de 28.000 a 15.000 al año y una baja en las hectáreas de coca de 210.000 a 60.000.

Contrastó estos datos con los resultados del acuerdo de paz promovido por Santos, que, según él, redujo solo 2.000 homicidios y desmovilizó a 13.000 guerrilleros, pero dejó al país con 200.000 hectáreas de coca y otorgó beneficios a líderes insurgentes.

La discusión entre las figuras políticas refleja el ambiente tenso que atraviesa el país. Los pronunciamientos polarizan el debate público y se suman a la incertidumbre frente a las próximas elecciones presidenciales del 2026.

