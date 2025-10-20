Colombia

Gustavo Petro aseguró que Donald Trump tiene razón: “Estamos fuera de control”

El presidente colombiano afirmó que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos fue suspendido unilateralmente y anunció posibles imposiciones de nuevos aranceles para productos que lleguen desde el país norteamericano

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

Guardar
El presidente aseguró que impondrá
El presidente aseguró que impondrá nuevas medidas contra Estados Unidos - crédito AP Foto/Presidencia

No cesan las tensiones entre Colombia y Estados Unidos tras la más reciente crisis diplomática protagonizada por el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, luego de que el republicano anunciara una serie de duras decisiones contra el país.

De hecho, Petro usó su cuenta de X en la mañana del lunes 20 de octubre para referirse al futuro del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, uno de los más importantes del país para el comercio internacional de mercancías y materias primas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según indicó el mandatario colombiano, el acuerdo con el gigante norteamericano se encuentra suspendido desde hace un tiempo, cuando Trump impuso los primeros aranceles contra Colombia.

El TLC está suspendido de facto y por decisión unilateral del gobierno estadounidense. Al poner aranceles de 10%, ya se violó el tratado del TLC y se volvieron nulas las antiguas preferencias arancelarias que hacían que Colombia estuviera bajo control de EEUU“, señaló el mandatario.

El presidente colombiano, contrario a mostrar preocupación por la fractura en las relaciones comerciales, aseguró que se trata de una “oportunidad” para fortalecer la industria nacional, pese a las fuertes exportaciones que salen desde Colombia hacia los Estados Unidos, lo que afectaría gravemente a las empresas.

Están rotas unilateralmente por EEUU, no por nosotros y nos dejan libres, que no nos asuste ser libres, tenemos todo el mundo por delante trabajemos por recorrerlo, entenderlo y seducirlo”, señaló Petro.

En su mensaje, el mandatario aseguró que el presidente estadounidense estaría pretendiendo inmiscuirse en los asuntos internos de Colombia, pese a sus fuertes reparos contra la comunidad latina.

Los colombianos y colombianas sabemos cómo hacerlo. Cómo dice Trump, estamos fuera de control, es cierto. El único control real sobre una democracia, no lo ejercen extranjeros que odian migrantes y odian a los latinoamericanos; lo ejerce el propio pueblo. Trump no controla a Colombia, obedece solo al pueblo colombiano y latinoamericano, si quiere“, señaló.

Asimismo, Gustavo Petro anunció que el Gobierno nacional, liderado por él, ya analiza cuáles serán las acciones a tomar tras las sanciones impuestas por Estados Unidos, que incluiría también la imposición de nuevos aranceles para productos y materias primas provenientes del país norteamericano.

El presidente aseguró que impondrá
El presidente aseguró que impondrá nuevas medidas contra Estados Unidos como forma de "retaliación" - crédito red social X

"Yo responderé de manera inteligente, hemos mantenido las claúsulas del TLC que sobreviven, porque se nos ha dado la gana, pero el ministerio de comercio, tiene los decretos que aún no firmo, con una posición colombiana en defensa del trabajo nacional y de la vida de la humanidad. Hoy repasaré las medidas que tomaremos, con la canciller, la vicepresidenta, el embajador nuestro en EEUU, la ministra de comercio y de agricultura, la encargada del programa de sustitución de cultivos ilícitos, el ministro de defensa, la respuesta colombiana más inteligente a la amenaza irracional", continuó.

Finalmente, el presidente de Colombia aseguró que dichas medidas serán anunciadas durante el Consejo de Ministros que será transmitido en la noche del lunes 19 de octubre por los canales públicos, aunque advirtió posibles roces con el canal regional Teleantioquia.

“Les contaré en el consejo de ministros televisado por canales públicos, espero que Teleantioquia lo transmita, no debe haber burbujas desinformativas en las regiones de Colombia. Antioquia también luchó por la independencia nacional, y por tanto, es republicana, democrática y grancolombiana.La verdad os hará libres, decía Martí y hoy se sinceran las relaciones con EEUU“, puntualizó el presidente Gustavo Petro.

Entretanto, el país sigue a la espera de conocer cuáles serán las otras sanciones que impondrá Estados Unidos, además de la reciente suspención de los apoyos monetarios para la lucha antidrogas que afecta fuertemente a las Fuerzas Militares de Colombia y su operatividad.

Asimismo, ambos candidatos mantienen una fuerte pelea en redes, después de que el presidente de Estados Unidos acusara a Petro de ser un líder del narcotráfico por no doblar sus esfuerzos para detener la producción de cultivos ilítico y las exportaciones ilegales de droga.

Temas Relacionados

Gustavo PetroDonald TrumpTLCTratado de Libre ComercioCrisis dipomáticaColombia Estados UnidosExportaciones ColombiaColombia-noticias

Más Noticias

Por posibles problemas en las vías cierran tres estaciones del metro de Medellín: qué fue lo que pasó

El cierre temporal de estaciones por socavación en la infraestructura generó ajustes en la operación y alternativas de movilidad en la capital antioqueña

Por posibles problemas en las

Resultados Dorado Mañana hoy 20 de octubre; número ganador y quinta

Infobae Colombia te comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Resultados Dorado Mañana hoy 20

Esta habría sido la millonaria cifra que se llevó Westcol con el ‘Stream Fighters 4′ y que dejó a más de uno con la boca abierta

La hazaña del ‘streamer’ en el coliseo Medplus de Bogotá impulsó a los creadores digitales a nuevas aventuras en la industria del espectáculo latinoamericano

Esta habría sido la millonaria

Gustavo Petro responsabilizó al consumo de drogas en EE. UU. y Europa por la violencia en Colombia: “Ponen el dinero y los muertos”

El mandatario colombiano sostuvo que la demanda de cocaína en naciones como Estados Unidos y países europeos intensificó los hechos violentos y condicionó la respuesta interna a los productores

Gustavo Petro responsabilizó al consumo

Publicaron audios del VAR del partido de Pasto vs. Nacional, luego de que entrenador insinuara favorecimientos para el Verdolaga

Pese a que aclararon la duda en la jugada del penalti, los usuarios en redes sociales reclamaron por la jugada del gol anulado a William Tesillo por un fuera de lugar que dejó muchas dudas tras la repetición en la transmisión

Publicaron audios del VAR del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El audio con el que

El audio con el que vinculan a alias Chejo con amenazas de desplazamiento forzado en Antioquia: “Que se quede una persona por casa si tiene que ordeñar”

Reportan combate activo entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes de las disidencias en plena jornada electoral, en Cauca

Videos: tensión en Tibú por patrullaje del ELN y disparos al aire tras la presencia del Ejército en la zona

Video: hallan dos cuerpos con heridas de bala tirados en la carretera en la vía Medellín-Anorí

Director de medio alternativo amenazado de muerte vuelve a irse del país: “Volví de mi primer exilio pensando que con Petro iba a ser diferente”

ENTRETENIMIENTO

Esta habría sido la millonaria

Esta habría sido la millonaria cifra que se llevó Westcol con el ‘Stream Fighters 4′ y que dejó a más de uno con la boca abierta

Yina Calderón reveló cuál fue la razón por la que decidió abandonar el ‘Stream Fighters 4’: “Me querían en ambulancia”

Tatiana Murillo, conocida como ‘La Barbie colombiana’ rompe lazos con Marcela Reyes: se retracta y ofrece disculpas a Karina García

Daniela Álvarez reveló la verdad sobre su ruptura con Lenard Vanderaa, quein la apoyó en su crisis de salud: “Cometí errores”

Estos son los primeros aspirantes a la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’: ya se puede votar por su favorito

Deportes

Publicaron audios del VAR del

Publicaron audios del VAR del partido de Pasto vs. Nacional, luego de que entrenador insinuara favorecimientos para el Verdolaga

Por qué el Cruz Azul multará a jugadores de la selección Colombia: “Los angelitos algo hicieron después del juego”

Así quedó Colombia en el grupo del Mundial Femenino Sub-17: esto necesita para avanzar de ronda

Hinchas del Once Caldas que viajaron hasta Villavicencio insultaron y pidieron la salida del entrenador: “Ladrón”

Santa Fe confirmó la baja de una de sus figuras de cara al duelo con Medellín: también se perdería clásico con Millonarios