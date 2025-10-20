Colombia

Así fue la fuga de de peligroso asesino de la cárcel de Cómbita en Boyacá: el delincuente estaría herido

Las autoridades intensifican la búsqueda de Nelson Ocampo Morales, condenado por homicidio, tras escapar del penal de máxima seguridad con ayuda de otro recluso

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Guardar
El recluso logró escapar pese
El recluso logró escapar pese a las estrictas medidas de seguridad, dejando rastros de sangre y vestimenta en el sistema de seguridad del penal - crédito Colprensa

Las autoridades penitenciarias de Boyacá se encuentran en máxima alerta tras la reciente fuga de Nelson Ocampo Morales, conocido como “el Diablo”, que logró evadirse de la cárcel de Máxima Seguridad de Cómbita dejando tras de sí rastros de sangre y parte de su vestimenta en los sistemas de seguridad del penal.

Este hecho desencadenó un amplio operativo de búsqueda, en el que participan unidades especializadas y se solicita la colaboración ciudadana para dar con el paradero del fugitivo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La evasión se produjo en la madrugada del domingo 19 de octubre, cuando Ocampo Morales, de 46 años y originario de San Vicente del Caguán (Caquetá), consiguió salir del penal pese a las estrictas medidas de seguridad.

El recluso, quien cumplía una condena de 33 años de prisión por el asesinato de la patrullera Paula Cristina Ortega Córdoba en agosto de 2023, apenas llevaba 23 meses privado de libertad desde la sentencia dictada en diciembre de 2024.

Ocampo Morales cumplía una condena
Ocampo Morales cumplía una condena de 33 años por el asesinato de la patrullera Paula Cristina Ortega Córdoba en Neiva - crédito @ConexionInform5/X/Inpec

La operación no se realizó en solitario. Los reportes confirman que Ocampo Morales contó con la colaboración de Deimer Sánchez Montejo, alias Meme, un hombre de 30 años conocido por su experiencia en evasiones.

Meme logró, en una ocasión previa, escapar de una prisión en Bogotá tras arrastrarse por un ducto pequeño en medio de obras viales externas, haciendo uso de su delgadez física.

Actualmente, cumple condena de 24 años y 4 meses por la masacre de El Tarra, ocurrida el 30 de julio de 2018 —donde hubo diez víctimas, entre ellas, excombatientes de las Farc y un líder social— y una pena adicional de 10 años y 6 meses por un ataque armado contra un familiar de un firmante de paz. La autoridad lo identifica como cabecilla de la estructura criminal Los Pelusos.

El Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) no ha divulgado detalles sobre el estado de salud actual de Meme, aunque fuentes del penal informaron al diario El Tiempo que requirió atención médica tras la fuga frustrada y que está siendo interrogado por las autoridades para obtener pistas que faciliten la pronta recaptura de El Diablo.

Las autoridades intensifican controles y
Las autoridades intensifican controles y patrullajes para recapturar al fugitivo tras su evasión del penal de máxima seguridad - crédito Inpec

Sobre la respuesta de las autoridades, el coronel Javier Gustavo Lemus, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, explicó que tras conocer la desaparición de Ocampo Morales se activó un operativo inmediato de búsqueda y rastreo.

“Una vez nos informan de la fuga de este sujeto, se dispone de un operativo de búsqueda y se asigna un grupo especializado para dar con la recaptura de este delincuente. En estos momentos seguimos apoyando al Inpec en la búsqueda de este integrante de las disidencias de las Farc, por lo que invitamos a la comunidad a reportar información sobre su paradero a través de la línea 123 o directamente con algún uniformado de la Policía”, afirmó el coronel Lemus.

La estructura del penal de máxima seguridad de Cómbita incluye ocho patios, siendo el patio uno —ubicado en la zona norte— el designado para guerrilleros y disidentes.

El registro inmediato al interior del penal permitió constatar la ausencia de Ocampo Morales, mientras las autoridades analizan los fallos en los controles de seguridad que permitieron la fuga y mantienen esfuerzos coordinados para su pronta recaptura.

Detalles de la fuga

La fuga se produjo desde
La fuga se produjo desde el patio 1, área reservada para guerrilleros y disidentes, y contó con la colaboración de Deimer Sánchez Montejo, alias 'Meme' - crédito Defensoría del Pueblo

La fuga se concretó desde el patio 1 del penal, un área reservada principalmente para guerrilleros y disidentes, ubicada en la zona norte de la cárcel.

Según información obtenida por el diario El Tiempo, la alerta se activó cuando el sistema de videovigilancia detectó a uno de los internos intentando descender por la pared oriental del patio, resultando herido al atravesar la concertina de cuchillas instalada como refuerzo en la parte superior del muro perimetral.

Una fuente del Inpec explicó al mismo medio que “eran cerca de la 1:30 de la mañana cuando, desde las cámaras de monitoreo de la Cárcel de Máxima Seguridad de Cómbita, la guardia se percató de que uno de los internos del patio uno intentaba bajar por la pared oriental, herido por el mecanismo de seguridad que rodea la parte superior del muro”.

Durante la inspección posterior, los custodios hallaron restos de la chaqueta de otro interno enredados en la concertina, junto a manchas de sangre, lo que evidenciaba el paso forzado sobre el sistema de seguridad que sustituyó el tradicional alambre de púas. El conteo inmediato de los internos permitió constatar la ausencia de Nelson Ocampo Morales.

Temas Relacionados

Cárcel de CombitaFuga preso BoyacáNelson Ocampo MoralesAlias El DiabloOperativo de búsqueda BoyacáHomicidio patrulleraColaboración alias MemeDeimer Sánchez MontejoAlias MemeColombia-Noticias

Más Noticias

Este es el sushi boyacense, un curioso platillo derivado de la gallina que genera amores y odios

Este particular plato nació tras la necesidad de no desperdiciar ninguna parte de la gallina, por lo que se combina con otros ingredientes para convertirse en una comida completa

Este es el sushi boyacense,

Fiscalía trasladó a Bogotá la investigación por la desaparición de Tatiana Hernández por presuntas irregularidades en la seccional de Cartagena

Las autoridades nacionales asumen la pesquisa luego de que la familia denunciara manejo deficiente de pruebas y falta de resultados: se reaviva la esperanza de esclarecer la desaparición ocurrida en abril de 2025

Fiscalía trasladó a Bogotá la

Legalizar la exportación de marihuana, la polémica propuesta de Gustavo a Donald Trump: “Como cualquier bien”

El jefe de Estado de Colombia propuso liberar el comercio de marihuana y abrir nuevos contratos agrícolas con Estados Unidos, para favorecer así la producción lícita y la reforma agraria

Legalizar la exportación de marihuana,

Falla global de AWS afectó servicios bancarios en Colombia: esto se sabe

Usuarios y compañías experimentaron dificultades para realizar transacciones y trámites digitales tras una caída de la plataforma, afectando entidades como Bancolombia, Nequi, Davivienda y Daviplata

Falla global de AWS afectó

Gerente de campaña de Daniel Quintero anunció fracaso en la consultra del Pacto Histórico tras resultados de los Consejos de Juventud: “La cúpula de la izquierda es la gran perdedora”

Esteban Restrepo considera que la coalición enfrentará serias dificultades en la próxima consulta, luego del bajo desempeño de sus partidos en la votación de los Consejos Municipales de Juventud

Gerente de campaña de Daniel
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El audio con el que

El audio con el que vinculan a alias Chejo con amenazas de desplazamiento forzado en Antioquia: “Que se quede una persona por casa si tiene que ordeñar”

Reportan combate activo entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes de las disidencias en plena jornada electoral, en Cauca

Videos: tensión en Tibú por patrullaje del ELN y disparos al aire tras la presencia del Ejército en la zona

Video: hallan dos cuerpos con heridas de bala tirados en la carretera en la vía Medellín-Anorí

Director de medio alternativo amenazado de muerte vuelve a irse del país: “Volví de mi primer exilio pensando que con Petro iba a ser diferente”

ENTRETENIMIENTO

Del amor, a enfrentarse legalmente

Del amor, a enfrentarse legalmente por dinero: el reclamo millonario de Karina García a Andrés Altafulla enciende las redes

Creador de contenido que estuvo en el ‘Stream Fighters 4’ aseguró que Westcol le robó el dinero de su premio: “Yo seguiré aquí luchando”

Esta habría sido la millonaria cifra que se llevó Westcol con el ‘Stream Fighters 4′: “Gracias por confiar en mí”

Yina Calderón explicó por qué se retiró de la pelea con Andrea Valdiri en el ‘Stream Fighters 4’: “Me querían en ambulancia”

‘La Barbie colombiana’ rompió con Marcela Reyes y le ofreció disculpas a Karina García: “Soy leal y con los ovarios bien puestos”

Deportes

Santiago Londoño, el delantero de

Santiago Londoño, el delantero de la selección Colombia, fue elegido entre las promesas del fútbol mundial por The Guardian

Colombianos en redes sociales se burlaron de la selección de Argentina que perdió con Marruecos en el Mundial Sub-20: “El fútbol no olvida”

Publicaron audios del VAR del partido de Pasto vs. Nacional: técnico insinuó favorecimientos para el ‘Verdolaga’

Por qué el Cruz Azul multará a jugadores de la selección Colombia: “Los angelitos algo hicieron después del juego”

Así quedó Colombia en el grupo del Mundial Femenino Sub-17: esto necesita para avanzar de ronda