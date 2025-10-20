Estos son los cortes de la luz del lunes 20 de octubre en Santander

Que no te tomen por sorpresa las suspensiones de energía electrica de este día en Santander (Jovani Pérez/Infobae)

Con el fin de mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio eléctrico en el departamento, la Electrificadora de Santander (ESSA) hará cortes y mantenimientos este lunes 20 de octubre.

Las afectaciones son necesarias para ofrecer un mejor servicio a losclientes, así como para cuidar la seguridad del personal de ESSA durante los trabajos.

La entidad informó que la actualización de la red eléctrica en el área es el motivo de las labores frecuentes que se realizan, las cuales son imprescindibles para ofrecer una mejor calidad del servicio.

ESSA aconsejó a sus clientes desenchufar sus equipos electrónicos para prevenir daños y no planificar actividades que dependan de la electricidad, ya que el suministro podría interrumpirse en cualquier instante.

Aquí está la ubicación de los trabajos, las localidades y sectores donde se verá afectado el servicio eléctrico, así como la duración de los cortes.

Los cortes del servicio eléctrico hoy

Localidad: Betulia.

Sector(es): Veredas San Mateo y Sogamoso.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Veredas La Esperanza, Cantarranas, Santa Inés, Chanchón, Los Medios, El Centro y algunos sectores de Mérida, Barro Amarillo y Palestina.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Veredas La Plazuela, Belmonte y algunos sectores de Mata De Guadua.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Barrios Maria Paz, Bellavista, Cabecera Del Llano, Santa Barbara, La Loma, algunos sectores de Granjas De Campo Alegre, Campo Alegre y El Centro. Corregimiento Villas De Palo Negro y las veredas Betania, La Esmeralda, Puyana, Santa Rosa, Llanadas, El Salado, San Cayetano, El Progreso, La Aguada y algunos sectores de San Nicolás Bajo, El Oso, Rayitos, El Santero, Sardinas, La Victoria, Buenavista, Filo De Cruces, Zaragoza y Palonegro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Carrizal y Bocas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Veredas Cuchina II, Arcabuco, Monte Bello, Alto Celmira, Unión, Retiro, Campo Alegre, Alto Jazmín, Arales, Alto Tesorito, Ojo De Agua, Líbano, Cedritos, El Palmar, San Miguel, El Diamante, San José y algunos sectores de El Porvenir y Pradera.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Corregimientos La Granja, Sabanagrande, La Pradera, Veredas Buenavista, Selva, Gualilo, Astillero, Loma De Candela, Esperanza, Santa Helena, El Filo-La Cuchilla, Bajo Celmira, La Floresta, La Palma, San Isidro, Victoria, Bajo Jazmín, Unión Naranjito, Bajo Centro y Quebrada Larga.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Sabana.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Antonio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Uribe y Uribe algunos sectores de las carreras 14 y 15 con calles 52 y 53.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Guacamayo.

Sector(es): Corregimiento Santa Rita, Veredas El Pato, Cañaveral, Yariguies, El Morro, Guaduales, Santa Rita Antigua, Chucuri, El Centro Santa Rita y Cedrales.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 09:00 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Paz_Santander.

Sector(es): Veredas Los Medios, Bocas, Trochas, La Linterna, Rincón Santo, El Palmar, así algunos sectores de Linternita y Mirabuenos.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 09:00 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Parnaso algunos sectores de las carreras 18D y 19 con calle 63.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Tagual.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 09:00 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Contratación.

Sector(es): Corregimiento San Pablo, Veredas Las Cruces, El Tigre, San Pablo, Hoya Grande, así como algunos sectores de El Centro, Pedregal y Santa Rosa.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 09:00 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Casco Urbano, Corregimiento Cachipay, Veredas Sardinas Baja, Paramales, San Isidro, Cueva De Pavas Alta, San Roque, Montebello, Culebrosa, Saltico, Centro Campo, Pozo Azul, Candelaria, Sardinas, Cueva De Pavas Baja, San Luis, Agua Blanca, Cornetales, La Germania, San Cayetano, Santuario y San Antonio.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 09:00 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Galán sectores de las calles 57 y 57A con carrera 19A y trans55A.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Martín.

Sector(es): Casco urbano sectores de las calles 21A,21B, 21C,21D,22 y 22A con carrera 12.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Floridablanca algunos sectores de la calle 4 con carrera 8.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Floridablanca algunos sectores de las calles 7 y 8 con carreras 12 y 13.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Barrio San Antonio sector Santa Cruz.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Martín.

Sector(es): Barrio San José sector Alto Prado.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Floridablanca Conjunto residencial Casablanca.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Conjunto Residencial Altamira.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Barrio El Vergel sectores de la calle 19 con carrera 11.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Valle De San José.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Guacal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:45 - 11:45

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Colombia algunos sectores de la calle 52 entre carreras 15 y 18.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:45 - 12:15

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Parnaso algunos sectores de las carreras 19A y 19B con calle 65.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:45 - 12:15

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Galán sectores de la calle 58 entre carreras 21 y 24.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:45 - 12:15

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Centro Comercial Paragüitas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Barrio San Antoni sectores de la carrera 9 con calle 16.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Guacamayo.

Sector(es): Casco Urbano del municipio; y las Veredas Loma En Medio, El Centro, La Laguna y algunos sectores de El Morro.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 09:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Altamira sector Los Andes.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Aguada.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas San Diego Yariguies y San Antonio.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 13:30 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Martín.

Sector(es): Barrio San José sector Alto Prado.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Paz_Santander.

Sector(es): Veredas Los Medios, Bocas, Trochas, La Linterna, Rincón Santo, El Palmar, así algunos sectores de Linternita y Mirabuenos.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 13:30 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Guacamayo.

Sector(es): Corregimiento Santa Rita, Veredas El Pato, Cañaveral, Yariguies, El Morro, Guaduales, Santa Rita Antigua, Chucuri, El Centro Santa Rita y Cedrales.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 13:30 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Tagual.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 13:30 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Contratación.

Sector(es): Corregimiento San Pablo, Veredas Las Cruces, El Tigre, San Pablo, Hoya Grande, así como algunos sectores de El Centro, Pedregal y Santa Rosa.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 13:30 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Cooviflorida sectores de la carrera 36 con calles 197, 197a y 198.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Carrizal y Bocas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Barrio Altos de Carrizal sectores de las diagonales 54, 54A con transversales 23D y 24.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Santa Inés.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización El Danubio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Martín.

Sector(es): Barrio San José sector Alto Prado.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Los Santos.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Mojarra, Las Delicias, Ross Blanca y El Guamito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Betulia.

Sector(es): Veredas San Mateo y Sogamoso.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Galán sectores de la calle 55 entre carreras 26 y 27.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Nogales de Florida.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Barrios Brisas de Nuevo Amanecer algunos sectores de Santa Barbara; así como sectores de las veredas Cantabria y Betania.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Benito.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Novilleros.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Popoita, Culebrilla y Resguardo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Barrios Maria Paz, Bellavista, Cabecera Del Llano, Santa Barbara, La Loma, algunos sectores de Granjas De Campo Alegre, Campo Alegre y El Centro. Corregimiento Villas De Palo Negro y las veredas Betania, La Esmeralda, Puyana, Santa Rosa, Llanadas, El Salado, San Cayetano, El Progreso, La Aguada y algunos sectores de San Nicolás Bajo, El Oso, Rayitos, El Santero, Sardinas, La Victoria, Buenavista, Filo De Cruces, Zaragoza y Palonegro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Sabana.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Conjunto residencial Remansos de Santa Cruz.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cayumba sector Taladro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Carpintero.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrio Villa Nueva sectores de las carreras 11, 11a y 12 con calles 3, 3a y 4.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:45

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Laguna Negra, Órganos y Cuchina II.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Tona.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Silos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Barrio Yariguies algunos sectores de las carreras 21 y 22 entre calles 6A y 6E.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Joseff.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:45 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Veredas Cuchina II, Arcabuco, Monte Bello, Alto Celmira, Unión, Retiro, Campo Alegre, Alto Jazmín, Arales, Alto Tesorito, Ojo De Agua, Líbano, Cedritos, El Palmar, San Miguel, El Diamante, San José y algunos sectores de El Porvenir y Pradera.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Corregimientos La Granja, Sabanagrande, La Pradera, Veredas Buenavista, Selva, Gualilo, Astillero, Loma De Candela, Esperanza, Santa Helena, El Filo-La Cuchilla, Bajo Celmira, La Floresta, La Palma, San Isidro, Victoria, Bajo Jazmín, Unión Naranjito, Bajo Centro y Quebrada Larga.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Veredas Combos, La Melona, Buenavista, El Espejo, La Cuchilla, Guacharaca y algunos sectores de Santa Rosa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barichara.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Carare.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Motoso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:45 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Antonio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Ocamonte.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Buenavista.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Guapotá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Agua Fría.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Granadillo sector San Macos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:45 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Planadas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Páramo.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Lajita y Hoya de San José.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Palma.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Yarima algunos sectores de la carrera 37A con calle 37.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:15 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Galán sectores de las calles 53 y 54 con carrera 27.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:15 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Reducir el uso de aparatos electrodomésticos o las luces de tu casa te ayudará en gran medida para ahorrar dinero. (EFE/ Sanjay Baid/Archivo)

Cómo pagar tu factura de luz

ESSA cuenta con una gran lista de métodos de pagos para estar al día las cuotas del servicio eléctrico.

Entre las opcipones está desde la aplicación móvil de APP ESSA, también mediante Kioscos, a través de tarjeta de débito en los bancos Bancolombia o Colpatria, así como por pago electrónico, en las Apuestas La Perla, por Efecty, en Almacenes Éxito y diversos bancos.

El pago de la factura en línea no tiene ningún costo adicional para los clientes y para hacer dicho proceso es necesario que tengas a la mano el número de cuenta, misma que aparece en el documento emitido por la empresa.

En caso de que no tengas tu factura a la mano es importante conservar el número que te identifica como cliente del servicio, mismo que se te pedirá en la aplicación o sitio web de ESSA antes de realizar tu pago.