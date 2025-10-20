Colombia

Actriz porno denunció penalmente al reconocido productor de contenidos explícitos Cristian Cipriani: la habría drogado para abusarla

La denuncia de Andrea Amaya contra referente de la industria porno revela presuntas prácticas de manipulación y abuso, así como la publicación de material sin autorización

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

Guardar
El productor es acusado de
El productor es acusado de abusar sexualmente de una actriz de la industria para adultos - crédito Instagram

La denuncia pública de Andrea Amaya, conocida en la industria para adultos como ‘Shaira’, ha reavivado el debate sobre el abuso sexual y la falta de regulación en este sector en Colombia.

Amaya acusó al productor de contenidos explícitos Cristian Cipriani de suministrarle sustancias químicas sin su consentimiento durante una grabación en 2021 y de publicar el video resultante sin su aprobación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En entrevista con Caracol Radio, la actriz explicó que solo hasta este año se atrevió a presentar la denuncia pública y penal, impulsada por el temor a represalias y al estigma social que enfrentan quienes trabajan en la industria para adultos.

Según el testimonio de Amaya, el incidente ocurrió cuando aceptó participar en una grabación bajo la promesa de trabajar con un actor previamente acordado. Al llegar al lugar, el productor simuló una llamada para justificar la ausencia del actor y la presionó para grabar con otra persona, bajo la amenaza de una multa contractual de cinco millones de pesos, una cifra muy superior al pago pactado por la escena.

La actriz acusa al productor
La actriz acusa al productor Cristian Cipriani de suministrarle sustancias sin consentimiento y publicar un video sin su aprobación - crédito Cortesía

Amaya relató a Caracol Radio que, antes de la grabación, Cipriani le ofreció una bebida alcohólica tras la cual comenzó a sentirse desorientada, como si hubiera consumido mucho más alcohol del que realmente había ingerido. “Después de una primera cerveza, una ya se empieza a sentir como si hubiera tomado toda la noche”, relató.

La actriz afirmó que no recuerda gran parte de lo sucedido durante la grabación, que se extendió por más de ocho horas y en la que, según sus palabras, las imágenes muestran cambios de luz y de ambiente que ella no logra rememorar.

Yo veo ese video y hay muchas cosas que no recuerdo”, explicó. A pesar de no haber dado su consentimiento para la publicación, el video permanece disponible en internet.

Amaya también señaló que el modus operandi denunciado no es un hecho aislado. De acuerdo con su relato, otras mujeres han reportado experiencias similares con Cipriani, especialmente jóvenes que debutan en la industria.

La actriz acusa al productor
La actriz acusa al productor Cristian Cipriani de suministrarle sustancias sin consentimiento y publicar un video sin su aprobación - Cristian Cipriani

Además, mencionó que varias productoras replican prácticas abusivas y que los contratos suelen contener cláusulas ambiguas que facilitan la manipulación y la presión sobre las actrices.

Sí, más personas han denunciado situaciones como esta... muchas productoras también replican actos que hace este señor. No es el único”, afirmó en la entrevista recogida por Caracol Radio.

El contexto de la industria para adultos en Colombia, según Amaya, agrava la situación. La ausencia de regulación y la fuerte estigmatización social dificultan la protección de los derechos de quienes trabajan en este sector.

La actriz cuestionó que la falta de normativas permite que actores, productores, fotógrafos y dueños de estudios incurran en conductas abusivas sin consecuencias legales claras.

En la industria todo el tiempo pasan este tipo de eventos de falta de derechos, de incongruencia por parte de actores, productores, fotógrafos, dueños de estudio, porque no hay regulación”, declaró a Caracol Radio, y pidió que se establezcan reglas claras para evitar nuevos casos de abuso.

El proceso penal iniciado por Amaya ha enfrentado obstáculos adicionales.

Según su testimonio, la Fiscalía suele restar importancia a las denuncias provenientes de actrices de la industria para adultos, bajo el prejuicio de que su consentimiento para participar en producciones pornográficas implica la aceptación de cualquier situación.

Por ser actrices porno, como que se da por entendido que no es abuso o que no pasó algún tipo de vulneración. Entonces, volver al caso mediático también hace que la fiscalía le preste más atención y le dé la importancia necesaria”, explicó Amaya en la conversación con el medio radial.

En cuanto a la situación actual de Cristian Cipriani, Amaya indicó que el productor se ha alejado de la producción de contenido para adultos y ahora se presenta como coach para hombres con adicción al porno, pese a no contar con formación en psicología o sexología.

Según la actriz, este cambio no se debió a una decisión voluntaria, sino a que su reputación dentro de la industria se vio afectada por el conocimiento generalizado de sus prácticas.

Temas Relacionados

Andrea AmayaIndustria para adultos en ColombiaAbuso sexualCristian CiprianiFalta de regulaciónEstigmatización socialActores porno ColombiaColombia-noticias

Más Noticias

Este es el sushi boyacense, un curioso platillo derivado de la gallina que genera amores y odios

Este particular plato nació tras la necesidad de no desperdiciar ninguna parte de la gallina, por lo que se combina con otros ingredientes para convertirse en una comida completa

Este es el sushi boyacense,

Fiscalía trasladó a Bogotá la investigación por la desaparición de Tatiana Hernández por presuntas irregularidades en la seccional de Cartagena

Las autoridades nacionales asumen la pesquisa luego de que la familia denunciara manejo deficiente de pruebas y falta de resultados: se reaviva la esperanza de esclarecer la desaparición ocurrida en abril de 2025

Fiscalía trasladó a Bogotá la

Legalizar la exportación de marihuana, la polémica propuesta de Gustavo a Donald Trump: “Como cualquier bien”

El jefe de Estado de Colombia propuso liberar el comercio de marihuana y abrir nuevos contratos agrícolas con Estados Unidos, para favorecer así la producción lícita y la reforma agraria

Legalizar la exportación de marihuana,

Falla global de AWS afectó servicios bancarios en Colombia: esto se sabe

Usuarios y compañías experimentaron dificultades para realizar transacciones y trámites digitales tras una caída de la plataforma, afectando entidades como Bancolombia, Nequi, Davivienda y Daviplata

Falla global de AWS afectó

Gerente de campaña de Daniel Quintero anunció fracaso en la consultra del Pacto Histórico tras resultados de los Consejos de Juventud: “La cúpula de la izquierda es la gran perdedora”

Esteban Restrepo considera que la coalición enfrentará serias dificultades en la próxima consulta, luego del bajo desempeño de sus partidos en la votación de los Consejos Municipales de Juventud

Gerente de campaña de Daniel
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El audio con el que

El audio con el que vinculan a alias Chejo con amenazas de desplazamiento forzado en Antioquia: “Que se quede una persona por casa si tiene que ordeñar”

Reportan combate activo entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes de las disidencias en plena jornada electoral, en Cauca

Videos: tensión en Tibú por patrullaje del ELN y disparos al aire tras la presencia del Ejército en la zona

Video: hallan dos cuerpos con heridas de bala tirados en la carretera en la vía Medellín-Anorí

Director de medio alternativo amenazado de muerte vuelve a irse del país: “Volví de mi primer exilio pensando que con Petro iba a ser diferente”

ENTRETENIMIENTO

Del amor, a enfrentarse legalmente

Del amor, a enfrentarse legalmente por dinero: el reclamo millonario de Karina García a Andrés Altafulla enciende las redes

Creador de contenido que estuvo en el ‘Stream Fighters 4’ aseguró que Westcol le robó el dinero de su premio: “Yo seguiré aquí luchando”

Esta habría sido la millonaria cifra que se llevó Westcol con el ‘Stream Fighters 4′: “Gracias por confiar en mí”

Yina Calderón explicó por qué se retiró de la pelea con Andrea Valdiri en el ‘Stream Fighters 4’: “Me querían en ambulancia”

‘La Barbie colombiana’ rompió con Marcela Reyes y le ofreció disculpas a Karina García: “Soy leal y con los ovarios bien puestos”

Deportes

Santiago Londoño, el delantero de

Santiago Londoño, el delantero de la selección Colombia, fue elegido entre las promesas del fútbol mundial por The Guardian

Colombianos en redes sociales se burlaron de la selección de Argentina que perdió con Marruecos en el Mundial Sub-20: “El fútbol no olvida”

Publicaron audios del VAR del partido de Pasto vs. Nacional: técnico insinuó favorecimientos para el ‘Verdolaga’

Por qué el Cruz Azul multará a jugadores de la selección Colombia: “Los angelitos algo hicieron después del juego”

Así quedó Colombia en el grupo del Mundial Femenino Sub-17: esto necesita para avanzar de ronda