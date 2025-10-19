Resultado Lotería de Santander 17 de octubre: números ganadores del premio mayor de $6.000 millones

La Lotería de Santander difundió los ganadores de su más reciente sorteo llevado a cabo este viernes 17 de octubre de 2025.
Esta famosa lotería entrega un premio mayor de $6.000 millones y 77 premios cada semana. Averigüe aquí si adquiriste alguno de sus miles de millones de pesos en premios.
Resultados de la Lotería de Santander
Fecha del sorteo: viernes 17 de octubre de 2025.
Sorteo: 5040
Premio mayor de $6.000 millones:
- 6402 Serie 256
Seco de $500 millones
- 6498 Serie 244
Seco de $300 millones
- 4276 Serie 122
- 7885 Serie 352
- 9731 Serie 373
Seco de $200 millones
- 1126 Serie 028
- 1984 Serie 345
- 2502 Serie 324
- 7111 Serie 278
Seco de $100 millones
- 0122 Serie 324
- 0460 Serie 245
- 2430 Serie 273
- 3684 Serie 366
- 4798 Serie 056
- 6254 Serie 293
- 7805 Serie 293
Seco de $50 millones
- 0285 Serie 327
- 1699 Serie 064
- 4937 Serie 238
- 4947 Serie 041
- 5024 Serie 360
- 5375 Serie 264
- 6782 Serie 225
- 6904 Serie 254
- 9713 Serie 008
- 9955 Serie 143
Seco de $20 millones
- 0708 Serie 005
- 1187 Serie 253
- 1332 Serie 348
- 1800 Serie 048
- 2270 Serie 206
- 2405 Serie 144
- 2875 Serie 376
- 3113 Serie 166
- 3343 Serie 118
- 4437 Serie 128
- 5143 Serie 084
- 6629 Serie 050
- 6670 Serie 027
- 6713 Serie 376
- 7230 Serie 114
Seco de $10 millones
- 0938 Serie 164
- 1134 Serie 314
- 1266 Serie 258
- 1324 Serie 367
- 2569 Serie 255
- 2907 Serie 071
- 3507 Serie 257
- 4604 Serie 341
- 5042 Serie 252
- 5167 Serie 306
- 6577 Serie 172
- 6973 Serie 227
- 7110 Serie 167
- 7258 Serie 118
- 8259 Serie 011
- 9027 Serie 165
- 9842 Serie 066
Seco de $5 millones
- 0976 Serie 192
- 1061 Serie 062
- 3332 Serie 102
- 3797 Serie 186
- 4225 Serie 318
- 4329 Serie 115
- 4715 Serie 156
- 4957 Serie 325
- 5747 Serie 241
- 6154 Serie 098
- 6429 Serie 230
- 6924 Serie 298
- 6998 Serie 066
- 7103 Serie 231
- 7471 Serie 063
- 7961 Serie 341
- 8718 Serie 320
- 8840 Serie 295
- 9310 Serie 331
- 9312 Serie 293
Cuál es el horario de la Lotería de Santander
La Lotería de Santander juega un sorteo a la semana durante la noche de la siguiente manera:
- Todos los viernes.
- Los resultados se publican a las 23:00 horas.
Cómo cobrar un premio de la Lotería de Santander
Es importante mencionar que el billete de la lotería es lo más importante, es la única manera de recibir el premio para quien resulte ganador.
Hay que guardarlo en un lugar seguro para que no se dañe, ni se ensucie y poder reclamarlo con éxito.
Si el premio es superior a los 3 millones de pesos, se debe ir a las oficinas de la Lotería en la ciudad de Bucaramanga para verificar la autenticidad del billete.
Mientras que para premios menores, se puede acudir a las agencias distribuidoras autorizadas o cobrar las aproximaciones con el lotero de confianza.
Plan de premios de la Lotería del Santander
La Lotería de Santander ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los más de 70 premios principales que otorga cada sorteo, que son los siguientes:
- Premio mayor de 6.000 millones de pesos.
- Un seco de 500 millones de pesos.
- Tres secos de 300 millones de pesos.
- Cuatro secos de 400 millones de pesos.
- Siete secos de 100 millones de pesos.
- 10 secos de 50 millones de pesos.
- 15 secos de 20 millones de pesos.
- 17 secos de 10 millones de pesos.
- 20 secos de 5 millones de pesos.
¿Cómo ganar la Lotería de Santander?
Para jugar la Lotería de Santander se necesita al menos 6 mil pesos para comprar una fracción o bien 18 mil pesos para adquirir el billete completo.
Se puede comprar el boleto con el lotero de confianza, el cual debe tener el carnet que lo identifica como un vendedor oficial del sorteo.
También se puede adquirir en línea a través de las páginas oficiales y apps de Lottorent, Loticolombia y Lottired.
Posteriormente, se tiene que elegir la combinación ganadora la cual se conforma de dos partes, la primera un número de cuatro dígitos, cada uno elegido del 0 al 9; y la segunda es su respectiva serie de tres números.
Para ganar, la apuesta elegida tiene que coincidir con el premio mayor o cualquiera de los más de 30 premios principales que la Lotería de Santander ofrece a sus apostadores.
Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador
Al momento de validar y cobrar un premio superior a 3 millones de pesos, el ganador debe:
- Dirigirse personalmente a las oficinas de la Lotería de Santander en Bucaramanga (Calle 36 No. 21-16) para verificar la autenticidad del billete.
- El equipo especializado usa tecnología avanzada para detectar cualquier intento de falsificación y garantizar la legalidad del proceso.
- Es necesario presentar el billete original junto con un documento de identidad válido y completar los formularios correspondientes para iniciar el pago.
Para premios inferiores a 3 millones de pesos:
- El cobro puede realizarse más cómodamente en agencias distribuidoras autorizadas o incluso con el lotero de confianza en caso de aproximaciones.
- Se recomienda contactar con la lotería con anticipación para coordinar la verificación y recibir instrucciones específicas.