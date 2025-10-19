Resultado Lotería de Santander 17 de octubre: números ganadores del premio mayor de $6.000 millones

Resultados de la Lotería de Santander

La Lotería de Santander difundió los ganadores de su más reciente sorteo llevado a cabo este viernes 17 de octubre de 2025.

Esta famosa lotería entrega un premio mayor de $6.000 millones y 77 premios cada semana. Averigüe aquí si adquiriste alguno de sus miles de millones de pesos en premios.

Resultados de la Lotería de Santander

Fecha del sorteo: viernes 17 de octubre de 2025.

Sorteo: 5040

Premio mayor de $6.000 millones:

6402 Serie 256

Seco de $500 millones

6498 Serie 244

Seco de $300 millones

4276 Serie 122

7885 Serie 352

9731 Serie 373

Seco de $200 millones

1126 Serie 028

1984 Serie 345

2502 Serie 324

7111 Serie 278

Seco de $100 millones

0122 Serie 324

0460 Serie 245

2430 Serie 273

3684 Serie 366

4798 Serie 056

6254 Serie 293

7805 Serie 293

Seco de $50 millones

0285 Serie 327

1699 Serie 064

4937 Serie 238

4947 Serie 041

5024 Serie 360

5375 Serie 264

6782 Serie 225

6904 Serie 254

9713 Serie 008

9955 Serie 143

Seco de $20 millones

0708 Serie 005

1187 Serie 253

1332 Serie 348

1800 Serie 048

2270 Serie 206

2405 Serie 144

2875 Serie 376

3113 Serie 166

3343 Serie 118

4437 Serie 128

5143 Serie 084

6629 Serie 050

6670 Serie 027

6713 Serie 376

7230 Serie 114

Seco de $10 millones

0938 Serie 164

1134 Serie 314

1266 Serie 258

1324 Serie 367

2569 Serie 255

2907 Serie 071

3507 Serie 257

4604 Serie 341

5042 Serie 252

5167 Serie 306

6577 Serie 172

6973 Serie 227

7110 Serie 167

7258 Serie 118

8259 Serie 011

9027 Serie 165

9842 Serie 066

Seco de $5 millones

0976 Serie 192

1061 Serie 062

3332 Serie 102

3797 Serie 186

4225 Serie 318

4329 Serie 115

4715 Serie 156

4957 Serie 325

5747 Serie 241

6154 Serie 098

6429 Serie 230

6924 Serie 298

6998 Serie 066

7103 Serie 231

7471 Serie 063

7961 Serie 341

8718 Serie 320

8840 Serie 295

9310 Serie 331

9312 Serie 293

Cuál es el horario de la Lotería de Santander

La Lotería de Santander juega un sorteo a la semana durante la noche de la siguiente manera:

Todos los viernes .

Los resultados se publican a las 23:00 horas.

Cómo cobrar un premio de la Lotería de Santander

Es importante mencionar que el billete de la lotería es lo más importante, es la única manera de recibir el premio para quien resulte ganador.

Hay que guardarlo en un lugar seguro para que no se dañe, ni se ensucie y poder reclamarlo con éxito.

Si el premio es superior a los 3 millones de pesos, se debe ir a las oficinas de la Lotería en la ciudad de Bucaramanga para verificar la autenticidad del billete.

Mientras que para premios menores, se puede acudir a las agencias distribuidoras autorizadas o cobrar las aproximaciones con el lotero de confianza.

Plan de premios de la Lotería del Santander

La Lotería de Santander ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los más de 70 premios principales que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor de 6.000 millones de pesos.

Un seco de 500 millones de pesos.

Tres secos de 300 millones de pesos.

Cuatro secos de 400 millones de pesos.

Siete secos de 100 millones de pesos.

10 secos de 50 millones de pesos.

15 secos de 20 millones de pesos.

17 secos de 10 millones de pesos.

20 secos de 5 millones de pesos.

¿Cómo ganar la Lotería de Santander?

Para jugar la Lotería de Santander se necesita al menos 6 mil pesos para comprar una fracción o bien 18 mil pesos para adquirir el billete completo.

Se puede comprar el boleto con el lotero de confianza, el cual debe tener el carnet que lo identifica como un vendedor oficial del sorteo.

También se puede adquirir en línea a través de las páginas oficiales y apps de Lottorent, Loticolombia y Lottired.

Posteriormente, se tiene que elegir la combinación ganadora la cual se conforma de dos partes, la primera un número de cuatro dígitos, cada uno elegido del 0 al 9; y la segunda es su respectiva serie de tres números.

Para ganar, la apuesta elegida tiene que coincidir con el premio mayor o cualquiera de los más de 30 premios principales que la Lotería de Santander ofrece a sus apostadores.

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador

Al momento de validar y cobrar un premio superior a 3 millones de pesos, el ganador debe:

Dirigirse personalmente a las oficinas de la Lotería de Santander en Bucaramanga (Calle 36 No. 21-16) para verificar la autenticidad del billete.

El equipo especializado usa tecnología avanzada para detectar cualquier intento de falsificación y garantizar la legalidad del proceso.

Es necesario presentar el billete original junto con un documento de identidad válido y completar los formularios correspondientes para iniciar el pago.

Para premios inferiores a 3 millones de pesos:

El cobro puede realizarse más cómodamente en agencias distribuidoras autorizadas o incluso con el lotero de confianza en caso de aproximaciones.

Se recomienda contactar con la lotería con anticipación para coordinar la verificación y recibir instrucciones específicas.