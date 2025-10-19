Personas del Congreso de los Pueblos inician retorno a sus territorios tras evacuación de la Universidad Nacional

La Universidad Nacional de Colombia confirmó que las divisiones de logística y seguridad trabajan en la recuperación y limpieza de las instalaciones empleadas durante la ocupación. - crédito Congreso de los pueblos.

La Universidad Nacional de Colombia confirmó a través de un comunicado que personas integrantes del Congreso de los Pueblos comenzaron su retorno a sus territorios la mañana del sábado 18 de octubre. El proceso de salida, supervisado por autoridades nacionales y distritales, respondió a un acuerdo previo tras varios días de presencia de los manifestantes en la sede de Bogotá.

Según informó la Universidad Nacional, a las 9.00 a.m. se puso en marcha el traslado, mientras que hacia las 11.00 a.m. se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el campus.

El PMU contó con la participación de autoridades del Gobierno nacional representadas por el Ministerio del Interior y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), representantes del Distrito a través de la Secretaría de Gobierno y delegados universitarios, con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la Personería de Bogotá.

Entrega formal de espacios y plan de limpieza

Durante la sesión del PMU en la sede universitaria, se recibió la entrega de varios espacios, entre ellos el edificio de Clínicas Odontológicas, la Concha Acústica, el Estadio de Atletismo y los Coliseos Auxiliares. Las divisiones de Administración, Mantenimiento, Control de Espacios Físicos y Vigilancia y Seguridad (DVS) de la sede Bogotá realizaron la inspección del estado de las instalaciones tras la salida de los manifestantes.

La División de Logística programó una jornada de limpieza el domingo 19 de octubre, con el objetivo de habilitar los espacios nuevamente desde el lunes 20 de octubre. La universidad agradeció la labor de distintas entidades y funcionarios que acompañaron las jornadas del PMU y atendieron esta contingencia durante los días de ocupación.

Integrantes del Congreso de los Pueblos se retiraron de la sede Bogotá bajo supervisión de entidades estatales y directivos universitarios. - crédito Foto AP/Fernando Vergara

Incidentes y amenazas durante la salida

El comunicado de la Universidad Nacional destaca que, cerca de las 4:30 p.m., un grupo ajeno a la organización de la salida se presentó en la portería de la Carrera 45, donde algunas personas amenazaron a quienes se retiraban y retiraron pancartas instaladas en ese punto. La situación fue atendida por el equipo de Vigilancia y Seguridad, el Programa de Convivencia y Cotidianidad, y gestores de diálogo del Distrito.

Posteriormente, hacia las 6:00 p.m., culminó la salida total de las personas del Congreso de los Pueblos de la Ciudad Universitaria. La Universidad remarcó que sus instalaciones no son adecuadas para el alojamiento de personas y que sus protocolos de emergencia no están diseñados para atender situaciones no autorizadas de ocupación.

Esfuerzos de atención y continuidad de actividades

La Vicerrectora de la sede Bogotá, Carolina Jiménez Martín, resaltó el trabajo realizado por los equipos institucionales. El Comité de Prevención del Riesgo y Atención de la Emergencia (CPRAE) y el grupo de brigadistas gestionaron la atención durante la contingencia, permitiendo que las actividades académicas, de investigación y extensión se mantuvieran mientras se desarrollaban los hechos.

Equipos de la Universidad Nacional revisan y limpian los espacios utilizados durante la ocupación tras completarse el regreso de los manifestantes. - crédito @Enrique_GomezM

Jiménez Martín reiteró que “A pesar del enorme esfuerzo que realizaron nuestros funcionarios de las distintas dependencias que integran el Comité de Prevención del Riesgo y Atención de la Emergencia (CPRAE) y el equipo de brigadistas, es imposible atender este tipo de contingencias, que afectan la continuidad de nuestros procesos misionales, pese a lo cual se llevaron a cabo las actividades académicas de docencia, investigación y extensión”.

Llamado al cuidado colectivo de la universidad

El comunicado también reflexiona sobre el valor de la universidad como espacio colectivo. Se invita a estudiantes, docentes y comunidad en general a reconocer el campus como un territorio de paz y a preservar su función educativa e investigativa. La universidad enfatiza la importancia de proteger los espacios académicos frente a eventos que alteren su normal funcionamiento y llama a la reflexión sobre la responsabilidad de toda la sociedad en este objetivo.

La Universidad Nacional inició la recuperación de los espacios intervenidos. - Universidad Nacional

Respuestas institucionales y seguimiento a la contingencia

La Universidad Nacional de Colombia concluye su mensaje manifestando su rechazo a las amenazas y a la alteración de los protocolos universitarios. El proceso de retorno de las personas del Congreso de los Pueblos se realizó en el marco de acuerdos con las autoridades públicas, bajo acompañamiento estatal y en apego al respeto institucional.

La institución mantiene su disposición de diálogo con las autoridades y trabaja en la restauración y adecuación de los espacios ocupados para salvaguardar la continuidad de las actividades académicas y administrativas.