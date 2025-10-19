Colombia

Ola de críticas a las fallas técnicas y transmisión de ‘Stream Fighters 4′: “La verdadera pelea es de Westcol con la producción”

La cobertura digital del evento en Kick generó inconformidad entre la audiencia por problemas de sonido, interrupciones en la señal y comentarios poco acertados de los narradores, según reportes en redes sociales

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Guardar
Este fue el momento del enfrentamiento entre The Nino y By King, que dejó al primero coo ganador - crédito Kick_Clips/X

Stream Fighters 4 congregó el sábado 18 de octubre a creadores de contenido de varios países para una velada de boxeo y espectáculo digital, atrayendo la atención de miles de seguidores a través del canal de Luis Fernando Villa Álvarez, conocido como Westcol, en la plataforma Kick.

El evento se llevó a cabo en el Coliseo Medplus de Bogotá, coon capacidad para 22.000 personas, donde las puertas abrieron a la 1:00 p. m. y la transmisión en vivo comenzó a las 5:00 p. m.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los organizadores presentaron un formato de seis combates entre exponentes de República Dominicana, Chile, Argentina, México, Perú y Colombia, con el objetivo de ofrecer un show digital de amplio alcance.

Avanza la jornada de combates
Avanza la jornada de combates en Stream Fighters 4 de Westcol en Kick - crédito Westcol/Instagram

El encuentro incluyó seis enfrentamientos: TheNino (República Dominicana) contra ByKing (Chile); Milica (Argentina) frente a May Osorio (Colombia); Shelao (Chile) ante BelosMaki (Colombia); Karina García (Colombia) enfrentando a Karely Ruiz (México); JH de la Cruz (Colombia) contra CristoRata (Perú); mientras que el duelo estelar lo protagonizaron Yina Calderón y Andrea Valdiri.

La cobertura digital del evento a través de Kick generó numerosas críticas entre la audiencia digital, según los usuarios conectados y los comentarios en redes sociales. Entre los principales reclamos destacaron los problemas de sonido, la presencia de espacios vacíos sin actividad y las caídas reiteradas de la señal de la plataforma. Además, los comentaristas recibieron opiniones negativas por intervenciones consideradas fuera de lugar o poco afortunadas, lo que aumentó la inconformidad respecto al desarrollo técnico y narrativo de la transmisión.

Estos fueron algunos comentarios relacionados
Estos fueron algunos comentarios relacionados con las fallas técnicas en el Coliseo MedPlus - crédito Fotomontaje Infobae (redes sociales/X)

“La verdadera pelea es de Westcol con la producción de esto porque no funciona nada 😭”; “Esto hay que verlo pero en silencio … insoportable los comentaristas”; “Por que carajos no contrataron buenos comentaristas Harta escuchar a westcol #StreamFighters4”; “Primera y última vez que esta producción le trabaja a Westcol, la insultada ya se las dieron ahora viene el despido absoluto #StreamFighters4”; “Quítenle el micro al pendejazo de west #StreamFighters4”; “Westcol me tiene estresada con su habladera (sic)”, fueron algunos comentarios al respecto.

‘Stream Fighters 4′ refuerza la seguridad con guantes grandes y cascos para boxeadores aficionados

La organización de Stream Fighters 4 ha dispuesto estrictas medidas de seguridad en las peleas de boxeo, ya que todos los creadores de contenido participantes solo cuentan con experiencia amateur.

Los organizadores establecieron que se utilizan guantes de mayor tamaño respecto a los empleados por atletas profesionales, además de implementar el uso obligatorio de casco protector, tal como ocurre en los combates de boxeo de los Juegos Olímpicos.

La normativa aplicada en el evento responde a los estándares del boxeo aficionado, modalidad en la que los jueces otorgan puntajes con base en la efectividad de los golpes, la técnica, la deportividad y el dominio del ring.

Esta es la cuarta edición
Esta es la cuarta edición de la velada de boxeo que organiza el colombiano - crédito Stream Fighters

Cada asalto es evaluado y los jueces asignan 10 puntos al boxeador que consideran ganador de la ronda, mientras que el oponente suele recibir nueve o menos, dependiendo de la superioridad mostrada. Esta modalidad, inspirada en el sistema profesional, se complementa con criterios adicionales en caso de empate, como lo estipula el reglamento nacional de la disciplina.

El sistema actual exige que los jueces registren manualmente los golpes y aspectos técnicos relevantes, reemplazando el antiguo método electrónico basado en botones con el que se sumaban únicamente los impactos limpios validados con la zona del guante permitida.

La figura del árbitro adquiere relevancia ante la inexperiencia de los participantes en la materia. El profesional encargado del encuentro está obligado a aplicar de forma rigurosa el reglamento para proteger la integridad de los boxeadores.

Durante la pelea, observa de cerca la acción para detectar conductas prohibidas, como golpes ilegales o acciones riesgosas, y tiene la autoridad para intervenir de forma inmediata si identifica señales de lesión, desorientación o incapacidad para continuar.

Antes de cada combate, el árbitro revisa que se cumpla el equipamiento obligatorio. Si percibe una condición peligrosa o desventaja evidente entre los rivales, puede suspender el enfrentamiento en cualquier momento, priorizando la seguridad sobre la continuidad del espectáculo.

Temas Relacionados

Stream Fighters 4 Boxeo Westcol Kick Coliseo Medplus BogotáColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Exfuncionaria alerta que la CUN, como la Universidad San José con Juliana Guerrero, gradúa sin cumplir requisitos académicos: “Es la punta del iceberg”

Una denuncia interna conocida por Infobae Colombia señala que la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN) funcionaría como una fachada académica para emitir títulos sin cumplir normas educativas y acceder a contratos estatales sin auditoría

Exfuncionaria alerta que la CUN,

EN VIVO| ‘Stream Fighters 4′ de Westcol en el Coliseo Medplus: Yina Calderón y Andrea Valdiri protagonizan el combate principal

La velada promete ser una de las más importantes del streaming de creadores de contenido en 2025, con combates largamente esperados y artistas invitados

EN VIVO| ‘Stream Fighters 4′

EN VIVO Deportivo Cali vs. América, fecha 16 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico en Palmaseca

Tanto los Azucareros como los Diablos Rojos necesitan la victoria para seguir en la pelea por los cuadrangulares, además que los Escarlatas pelean en la reclasificación

EN VIVO Deportivo Cali vs.

Caso ‘narcofiscales’: destituyen a dos funcionarios judiciales por favorecer a expolicía vinculado al cartel del Norte del Valle

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial estableció que los fiscales actuaron al servicio de estructuras criminales, retrasando investigaciones sobre secuestros y homicidios en Cali

Caso ‘narcofiscales’: destituyen a dos

Petro se molestó por la no ejecución de proyecto de agua potable en Córdoba: “Conmigo hay un problema cuando se hacen compromisos”

El presidente fue informado de que la iniciativa no estaba avanzando, pese a que el Gobierno nacional entregó los recursos para su desarrollo

Petro se molestó por la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video: hallan dos cuerpos con

Video: hallan dos cuerpos con heridas de bala tirados en la carretera en la vía Medellín-Anorí

Director de medio alternativo amenazado de muerte vuelve a irse del país: “Volví de mi primer exilio pensando que con Petro iba a ser diferente”

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

ENTRETENIMIENTO

Limp Bizkit, golpeado por la

Limp Bizkit, golpeado por la tragedia previo a su regreso a Colombia: “Hoy perdimos a nuestro hermano”

Stream Fighters 4: Así se puntúan las peleas amateur de boxeo

Órale Wey Fest anunció segunda fecha en El Campín: incluye invitado especial

Harry Magic y las sensaciones de volver a su patria: “No creerán lo que está sucediendo”

Yina Calderón lanzó controvertido mensaje antes de su pelea con Andrea Valdiri en ‘Stream Fighters 4′: hizo advertencia a Westcol

Deportes

EN VIVO Deportivo Cali vs.

EN VIVO Deportivo Cali vs. América, fecha 16 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico en Palmaseca

EN VIVO| ‘Stream Fighters 4′ de Westcol en el Coliseo Medplus: Yina Calderón y Andrea Valdiri protagonizan el combate principal

Néstor Lorenzo se pronunció por el tercer puesto de Colombia en el Mundial Sub-20

Néiser Villarreal arriesgó su título como goleador del Mundial Sub-20: se iría de Chile con las manos vacías

Faustino Asprilla y las discotecas, el motivo por el que el ‘Tino’ rechazó jugar en Alemania: “Por negro”