Nueve hoteles de Colombia recibieron las prestigiosas llaves Michelin por ofrecer experiencias excepcionales

Casa Legado, en Bogotá, recibió el reconocimiento como un “hito para el turismo nacional” - crédito Kiwicollection/página web

Por primera vez, Colombia fue incluida en la Guía Michelin, reconocida internacionalmente por evaluar la calidad de restaurantes y hoteles a nivel global. Este 2025, nueve establecimientos del país recibieron llaves Michelin, un sistema que distingue alojamientos por su experiencia, atención, autenticidad e instalaciones.

Entre los hoteles destacados se encuentra Casa Legado, en Bogotá, dirigido por Helena Dávila, que calificó este logro como un “hito para el turismo nacional”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Guía Michelin introdujo en 2024 la categoría Michelin Key (Llaves Michelin) para reconocer hoteles que sobresalen por ofrecer experiencias excepcionales. El sistema clasifica a los hoteles en una, dos o tres llaves según criterios que incluyen arquitectura y diseño, calidad del servicio, personalidad del lugar, relación calidad-precio y contribución al entorno local.

¿Qué son las llaves Michelin y cómo se entregan?

La evaluación se realiza mediante huéspedes incógnitos, garantizando imparcialidad y consistencia - crédito Michelin Guide

A diferencia de las estrellas Michelin otorgadas a restaurantes, las llaves Michelin se enfocan en la experiencia global de los huéspedes. Según la organización francesa, la evaluación de los hoteles se realiza mediante huéspedes incógnitos, un método que asegura imparcialidad y consistencia en la calidad del servicio.

Las categorías posibles son:

Una llave : una estadía muy especial.

Dos llaves : una experiencia excepcional.

Tres llaves: una experiencia verdaderamente extraordinaria.

Este sistema permite a los viajeros identificar y reservar alojamientos que ofrecen altos estándares de servicio y diseño, ampliando la guía más allá del sector gastronómico.

Estos son los hoteles colombianos distinguidos

Sofitel Legend Santa Clara, ubicado en el centro histórico de Cartagena, es una casa histórica convertida en hotel que destaca por su arquitectura colonial restaurada y su servicio de primera categoría - crédito Tripadvisor

La primera selección de hoteles colombianos publicada por la Guía Michelin incluye nueve establecimientos ubicados en distintas regiones del país.

Con una llave Michelin:

Hotel Quadrifolio – Cartagena : Situado en la calle del Cuartel de la ciudad amurallada, este hotel de ocho suites combina arquitectura colonial con comodidades modernas, incluyendo camas king size , piscina y jacuzzi. Según la Guía Michelin, es “una excelente opción para una escapada tranquila”.

Hotel Casa San Agustín – Cartagena : Compuesto por tres casas conectadas alrededor de un patio, conserva elementos históricos como un acueducto de 300 años y pinturas de óleo renacentistas. La combinación de patrimonio y mobiliario contemporáneo caracteriza su oferta.

Casona del Colegio – Cartagena : Con 13 habitaciones, la Guía Michelin señala que combina “su encanto histórico con un diseño decididamente contemporáneo”, ofreciendo todas las comodidades actuales sin perder elementos de la tradición colombiana.

El cielo Hotel & Restaurant – Medellín : Posee 28 suites con ventanas de cuerpo entero y un interior centrado en un jardín. Los paneles de madera y baños de travertino contrastan con su estilo ultramoderno.

Hacienda Bambusa – Armenia : Este hotel boutique se ubica en una finca con vista a los Andes y ocho habitaciones con decoración rústica y elegante. Los huéspedes pueden realizar actividades como senderismo, observación de aves y ciclismo de montaña.

Sofitel Legend Santa Clara – Cartagena : Antigua casa histórica convertida en hotel, es reconocida por su servicio de primera categoría y arquitectura colonial restaurada.

Casa Legado – Bogotá: Ubicado en el barrio Quinta Camacho, este hotel boutique en una casa Art Déco de los años cincuenta destaca por su hospitalidad y diseño inspirado en la identidad de una familia colombiana.

Cannúa Lodge, en Marinilla (Antioquia), es un ecolodge que combina sostenibilidad ambiental, conexión con la comunidad local y actividades al aire libre - crédito Booking/página web

Con dos llaves Michelin:

Casa Pestagua – Cartagena : Mansion restaurada de 11 habitaciones, descrita como “una obra maestra de la época colonial”. Mantiene un patio abierto con palmeras y un ambiente elegante que refleja el estilo de los palacios coloniales.

Cannúa Lodge – Marinilla (Antioquia): Ecolodge con diez habitaciones y ocho cabañas, que combina sostenibilidad medioambiental, conexión con la comunidad local y actividades al aire libre. Ofrece platos elaborados con ingredientes de su propio huerto y cuenta con spa y excursiones de observación de aves y senderismo.

La selección de Llaves Michelin 2025 ya está disponible en línea y de forma gratuita a través del sitio web y las aplicaciones oficiales de la Guía Michelin. Los usuarios pueden consultar reseñas, reservar directamente y acceder a beneficios exclusivos para viajeros interesados en experiencias de alta calidad.