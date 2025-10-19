Luisa Fernanda W opinó de la polémica pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri: “El verdadero triunfo está en asumir”

La barranquillera llevó la iniciativa y la DJ bajó los brazos casi de inmediato, propiciando el rápido final de la pelea estelar en 'Stream Fighters 4' - crédito @stream_fighters/Instagram

El enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri, parte del Stream Fighters 4 —creado por Westcol—, que se celebró el 18 de octubre en Bogotá, no fue el esperado por muchos. Aunque la pelea estaba diseñada para ser un espectáculo de boxeo, lo que sucedió en el ring dejó a los asistentes y a los seguidores de las dos influencers sorprendidos y decepcionados.

A solo 20 segundos de iniciado el combate, Yina Calderón pidió al árbitro que detuviera la pelea, alegando que no estaba resistiendo los golpes de su oponente, lo que desató una ola de reacciones tanto en el lugar del evento como en las redes sociales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La controversia rápidamente se apoderó de las plataformas digitales. Mientras algunos defendían a Calderón, alegando que se trataba de una estrategia o de un intento de evitar una derrota, otros criticaban su falta de compromiso con el evento. El hecho de que fuera un evento pago, con miles de personas esperando ver una pelea real, generó un gran malestar entre el público.

Para Luisa Fernanda W, lo sucedido no fue una simple estrategia, sino una muestra de inseguridad y falta de compromiso por parte de Yina Calderón - crédito @luisafernandaw/X

La opinión de Luisa Fernanda W: más allá de la controversia

En medio de toda esta polémica, Luisa Fernanda W, una de las creadoras de contenido más influyentes de Colombia, no tardó en expresar su opinión sobre lo ocurrido. En una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, varios de sus seguidores le pidieron que se pronunciara sobre la pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri, y la paisa, con su característico estilo reflexivo, no dudó en compartir su punto de vista.

Luisa Fernanda W comenzó su intervención dejando claro que, fuera de las críticas al espectáculo, lo que realmente importa en situaciones como esta son los valores de respeto, compromiso y coherencia: “Más allá del show, hay valores que no se negocian: respeto, compromiso y coherencia”.

En su mensaje, Luisa reflexionó sobre el significado de participar en un evento o compromiso, subrayando que no basta con estar presente. Para ella, asumir la responsabilidad es lo que realmente marca la diferencia.

“Una cosa es estar presente, y otra muy distinta es asumir con valentía lo que se prometió”, comentó la influenciadora, al hacer hincapié en que, cuando alguien decide comprometerse públicamente, debe estar preparado para afrontar las consecuencias, sean estas buenas o malas.

En sus historias de Instagram, Luisa Fernanda W ofreció su punto de vista sobre lo ocurrido, enfatizando que lo realmente importante es el compromiso y la coherencia más allá del escándalo mediático - crédito @luisafernandaw/X

“La verdadera crítica está en la incoherencia”, opinó la creadora de contenido

A diferencia de otros que interpretaron la decisión de Yina como una jugada estratégica, Luisa Fernanda fue clara al señalar que lo que sucedió reflejaba una falta de compromiso con el evento.

“Lo que pasó ayer se volvió tendencia, una generadora de contenido decidió no continuar con un enfrentamiento pactado, generando todo tipo de reacciones. Algunos lo llaman estrategia. Yo lo veo como un gesto que refleja algo mucho más profundo: inseguridad y falta de compromiso”, expresó.

En su mensaje, Luisa destacó que, cuando se participa en un evento con una audiencia tan grande, no se trata solo de cumplir con las expectativas propias, también con las de las personas que creen en uno: “Hay que prepararse, respetar el lugar que ocupas y sostener lo que dices, sobre todo cuando hay personas, marcas y un público que creyó en ti”.

Luisa Fernanda W destacó la importancia de respetar el compromiso adquirido con el público, las marcas y los seguidores, asegurando que estar presente no basta si no se asume la responsabilidad - crédito @luisafernandaw/Instagram

En este sentido, Luisa también reflexionó sobre cómo el rechazo del público no necesariamente proviene de un escándalo, sino de la falta de coherencia.

“El rechazo no viene por el escándalo. Viene por la falta de coherencia”, sentenció, dejando claro que la verdadera crítica hacia lo sucedido no radica en el comportamiento polémico en sí, sino en la falta de congruencia con lo que se prometió a los seguidores.

La creadora de contenido y empresaria, escribió en la parte final de su mensaje: “El verdadero triunfo está en asumir. En sostener lo que se dice. En actuar con respeto. Incluso y sobre todo, cuando es difícil”.

La pelea estelar de 'Stream Fighters 4' entre Andrea Valdiri y Yina Calderón en el Coliseo Medplus duró apenas 20 segundos, lo que aguantó la huilense antes de quitarse los guantes y retirarse - crédito @stream_fighters/Instagram

¿Luisa Fernanda podría ir a un evento de boxeo como el ‘Stream Fighters’?

Las palabras de Luisa Fernanda W ofrecieron una perspectiva más allá del escándalo mediático y pusieron el foco en la importancia de la ética y el compromiso. También respondió a la pregunta de si ella participaría en un evento como el Stream Fighters, aclarando que no era algo que se ajustara a su estilo, aunque reconoció que lo había visto y le parecía entretenido.

“No me gustan las peleas, definitivamente no es un ambiente para mí. Como deporte, tampoco me atrae mucho, pero sí tengo que reconocer que, por Pipe, me he visto varias peleas y me han entretenido”, escribió la creadora de contenido.

Luisa Fernanda W señaló que nunca participaría de un evento de boxeo, debido a que a ella no le gusta el deporte ni es su estilo - crédito @luisafernandaw/Instagram