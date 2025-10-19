Colombia

Luisa Fernanda W opinó de la polémica pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri: “El verdadero triunfo está en asumir”

Para la creadora de contenido paisa, lo sucedido en el ‘Stream Fighters 4′ no fue una simple estrategia, sino una muestra de inseguridad y falta de compromiso por parte de la exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia 2′

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

Guardar
La barranquillera llevó la iniciativa y la DJ bajó los brazos casi de inmediato, propiciando el rápido final de la pelea estelar en 'Stream Fighters 4' - crédito @stream_fighters/Instagram

El enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri, parte del Stream Fighters 4 —creado por Westcol—, que se celebró el 18 de octubre en Bogotá, no fue el esperado por muchos. Aunque la pelea estaba diseñada para ser un espectáculo de boxeo, lo que sucedió en el ring dejó a los asistentes y a los seguidores de las dos influencers sorprendidos y decepcionados.

A solo 20 segundos de iniciado el combate, Yina Calderón pidió al árbitro que detuviera la pelea, alegando que no estaba resistiendo los golpes de su oponente, lo que desató una ola de reacciones tanto en el lugar del evento como en las redes sociales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La controversia rápidamente se apoderó de las plataformas digitales. Mientras algunos defendían a Calderón, alegando que se trataba de una estrategia o de un intento de evitar una derrota, otros criticaban su falta de compromiso con el evento. El hecho de que fuera un evento pago, con miles de personas esperando ver una pelea real, generó un gran malestar entre el público.

Para Luisa Fernanda W, lo
Para Luisa Fernanda W, lo sucedido no fue una simple estrategia, sino una muestra de inseguridad y falta de compromiso por parte de Yina Calderón - crédito @luisafernandaw/X

La opinión de Luisa Fernanda W: más allá de la controversia

En medio de toda esta polémica, Luisa Fernanda W, una de las creadoras de contenido más influyentes de Colombia, no tardó en expresar su opinión sobre lo ocurrido. En una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, varios de sus seguidores le pidieron que se pronunciara sobre la pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri, y la paisa, con su característico estilo reflexivo, no dudó en compartir su punto de vista.

Luisa Fernanda W comenzó su intervención dejando claro que, fuera de las críticas al espectáculo, lo que realmente importa en situaciones como esta son los valores de respeto, compromiso y coherencia: “Más allá del show, hay valores que no se negocian: respeto, compromiso y coherencia”.

En su mensaje, Luisa reflexionó sobre el significado de participar en un evento o compromiso, subrayando que no basta con estar presente. Para ella, asumir la responsabilidad es lo que realmente marca la diferencia.

“Una cosa es estar presente, y otra muy distinta es asumir con valentía lo que se prometió”, comentó la influenciadora, al hacer hincapié en que, cuando alguien decide comprometerse públicamente, debe estar preparado para afrontar las consecuencias, sean estas buenas o malas.

En sus historias de Instagram,
En sus historias de Instagram, Luisa Fernanda W ofreció su punto de vista sobre lo ocurrido, enfatizando que lo realmente importante es el compromiso y la coherencia más allá del escándalo mediático - crédito @luisafernandaw/X

“La verdadera crítica está en la incoherencia”, opinó la creadora de contenido

A diferencia de otros que interpretaron la decisión de Yina como una jugada estratégica, Luisa Fernanda fue clara al señalar que lo que sucedió reflejaba una falta de compromiso con el evento.

“Lo que pasó ayer se volvió tendencia, una generadora de contenido decidió no continuar con un enfrentamiento pactado, generando todo tipo de reacciones. Algunos lo llaman estrategia. Yo lo veo como un gesto que refleja algo mucho más profundo: inseguridad y falta de compromiso”, expresó.

En su mensaje, Luisa destacó que, cuando se participa en un evento con una audiencia tan grande, no se trata solo de cumplir con las expectativas propias, también con las de las personas que creen en uno: “Hay que prepararse, respetar el lugar que ocupas y sostener lo que dices, sobre todo cuando hay personas, marcas y un público que creyó en ti”.

Luisa Fernanda W destacó la
Luisa Fernanda W destacó la importancia de respetar el compromiso adquirido con el público, las marcas y los seguidores, asegurando que estar presente no basta si no se asume la responsabilidad - crédito @luisafernandaw/Instagram

En este sentido, Luisa también reflexionó sobre cómo el rechazo del público no necesariamente proviene de un escándalo, sino de la falta de coherencia.

“El rechazo no viene por el escándalo. Viene por la falta de coherencia”, sentenció, dejando claro que la verdadera crítica hacia lo sucedido no radica en el comportamiento polémico en sí, sino en la falta de congruencia con lo que se prometió a los seguidores.

La creadora de contenido y empresaria, escribió en la parte final de su mensaje: “El verdadero triunfo está en asumir. En sostener lo que se dice. En actuar con respeto. Incluso y sobre todo, cuando es difícil”.

La pelea estelar de 'Stream
La pelea estelar de 'Stream Fighters 4' entre Andrea Valdiri y Yina Calderón en el Coliseo Medplus duró apenas 20 segundos, lo que aguantó la huilense antes de quitarse los guantes y retirarse - crédito @stream_fighters/Instagram

¿Luisa Fernanda podría ir a un evento de boxeo como el ‘Stream Fighters’?

Las palabras de Luisa Fernanda W ofrecieron una perspectiva más allá del escándalo mediático y pusieron el foco en la importancia de la ética y el compromiso. También respondió a la pregunta de si ella participaría en un evento como el Stream Fighters, aclarando que no era algo que se ajustara a su estilo, aunque reconoció que lo había visto y le parecía entretenido.

“No me gustan las peleas, definitivamente no es un ambiente para mí. Como deporte, tampoco me atrae mucho, pero sí tengo que reconocer que, por Pipe, me he visto varias peleas y me han entretenido”, escribió la creadora de contenido.

Luisa Fernanda W señaló que
Luisa Fernanda W señaló que nunca participaría de un evento de boxeo, debido a que a ella no le gusta el deporte ni es su estilo - crédito @luisafernandaw/Instagram

Temas Relacionados

Luisa Fernanda WYina CalderónAndrea ValdiriPelea Yina y Andrea ValdiriStream Fighters 4WestcolColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Entidades del Gobierno salieron en respaldo a Gustavo Petro, luego de ser llamado “líder del narcotráfico” por Donald Trump

Entre los organismos estatales que han salido en respaldo al primer mandatario se destacan, entre otras, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y otros organismos del Ejecutivo, que acusaron al Gobierno de EE. UU. de violar la soberanía nacional

Entidades del Gobierno salieron en

Colombia vs. España - EN VIVO: la Tricolor debuta en la fecha 1 del grupo E de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

La Tricolor femenina, subcampeona en la edición 2022 del certamen, enfrenta un duro grupo junto a Costa de Marfil y Corea del Sur

Colombia vs. España - EN

Críticas contra Luis Díaz por no hablar con medios colombianos tras la victoria del Bayern al Dortmund: “Así quedamos”

El futbolista de la selección nacional no participó de la zona mixta una vez concluyó el clásico alemán, disputado en el estadio del conjunto Bávaro en la tarde del sábado 18 de octubre de 2025

Críticas contra Luis Díaz por

Exsenador uribista se despachó contra Gustavo Petro: “Ya no conocen a Colombia por Pablo Escobar, sino por el nuevo capo del narcotráfico”

Carlos Felipe Mejía, que fue miembro de la bancada del partido de oposición hasta 2022, no dejó pasar la oportunidad para utilizar las palabras del presidente de la República, en las que aseguraba que Colombia ya era recordada por sus ejecutorias como mandatario

Exsenador uribista se despachó contra

Amigos de Baby Demoni le cumplieron su último deseo en su funeral

Los allegados a la joven recordaron una petición que realizó en vida y la acompañaron a su última morada

Amigos de Baby Demoni le
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video: hallan dos cuerpos con

Video: hallan dos cuerpos con heridas de bala tirados en la carretera en la vía Medellín-Anorí

Director de medio alternativo amenazado de muerte vuelve a irse del país: “Volví de mi primer exilio pensando que con Petro iba a ser diferente”

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

ENTRETENIMIENTO

Andy Rivera confirmó su romance

Andy Rivera confirmó su romance con una creadora de contenido: lo reveló con romántico beso en pleno concierto

La respuesta viral de Yina Calderón tras perder ante Andrea Valdiri: “Yo no vivo del boxeo, yo vivo del show”

Karen Sevillano celebró con humor la victoria de Andrea Valdiri frente a Yina Calderón en el ‘Stream Fighters 4’

Estuvo mejor la pelea entre la mamá de Andrea Valdiri y Juliana Calderón en el ‘Stream Fighters 4’: los gestos de las dos son tendencia en redes sociales

Las palabras de Andrea Valdiri tras ganar en ‘Stream Fighters 4′: “Tengo pena”

Deportes

Colombia vs. España - EN

Colombia vs. España - EN VIVO: la Tricolor debuta en la fecha 1 del grupo E de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

Entrenador del Deportivo Pasto criticó el arbitraje e insinuó favorecimientos a Atlético Nacional: “Le pitan penales fijos por partido”

De ser abucheado por su propia hinchada a celebrarles a rabiar el triunfo agónico del Junior: el tenso momento que protagonizó Alfredo Arias

Dos equipos ya están clasificados a las semifinales de la Liga BetPlay: este es el número de puntos que se necesitan

Así se enteró el ‘Pibe’ Valderrama del asesinato de Andrés Escobar de boca de una azafata: “Asesinaron a un compañero tuyo”