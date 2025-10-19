Incautan más de 90 kilos de marihuana en operativo en La Línea, Quindío: así fue el operativo

El operativo conjunto del Ejército Nacional y la Policía del Quindío permitió incautar droga valorada en 130 millones de pesos - crédito Ejército

Un nuevo golpe a las estructuras del narcotráfico en el departamento del Quindío terminó en el hallazgo de 29 paquetes de marihuana ocultos dentro de un vehículo durante un registro en la vía La Línea.

En el operativo realizado en un puesto de control conjunto por unidades del Batallón de Alta Montaña N.º 5 de la Octava Brigada del Ejército Nacional y personal de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía del Quindío, se inspeccionó exhaustivamente el automotor, donde se encontraron 91 kilogramos de la sustancia ilegal.

Según información oficial, el valor de la marihuana incautada asciende a 130 millones de pesos en el mercado colombiano.

Las primeras indagaciones apuntan a que la droga pertenecería a grupos delincuenciales organizados enfocados en actividades de narcotráfico, y que su destino era el suministro del mercado de microtráfico en la ciudad de Ibagué, Tolima.

La droga incautada estaba oculta en 29 paquetes dentro de un vehículo y tenía como destino el microtráfico en Ibagué - crédito Ejército

El teniente coronel Franklin Noguera, comandante del Batallón de Alta Montaña N.º 5, explicó que “mediante un puesto de control sobre la ruta Valle del Cauca, Ibagué, Bogotá, en la vía de la línea a la altura de Calarcá (Quindío), hallaron veintinueve paquetes de marihuana ocultos en un vehículo particular”.

De igual manera, el oficial reveló que “luego de la verificación por parte de las autoridades judiciales, se confirmó que se trataba de noventa y un kilogramos de marihuana y tendría un valor de ciento treinta millones de pesos. Al parecer, esta droga pertenecía a grupos delincuenciales organizados y sería distribuida en el microtráfico de la ciudad de Ibagué (Tolima)“.

Finalmente, el teniente Noguera aseguró que “las tropas continuarán sus operaciones a lo largo y ancho de los doce municipios del departamento del Quindío, afectando los factores de inestabilidad como el narcotráfico”.

Como parte de la respuesta institucional, las autoridades confirmaron que intensificarán los controles en la vía nacional para contrarrestar las economías ilícitas y debilitar la estructura financiera de los grupos armados organizados, buscando así garantizar la seguridad de los habitantes de la zona.

Las autoridades intensifican controles en los 12 municipios del Quindío para debilitar las economías ilícitas y garantizar la seguridad - crédito Ejército

El propio teniente coronel Noguera destacó que la lucha contra el narcotráfico resulta clave, dado que “este delito genera otras afectaciones en seguridad, por eso lo clave de hacerle frente con este tipo de resultados operativos”.

El Ejército y la Policía reiteraron su compromiso de sostener operaciones a lo largo de los doce municipios del Quindío, con el objetivo de prevenir el avance del microtráfico y seguir afectando los principales factores de inestabilidad en la región.

Conductor dejó abandonado un vehículo repleto de marihuana en la vía San Alberto-Bucaramanga, en Santander

El decomiso de un cargamento de marihuana y la recuperación de un vehículo reportado como robado en Cali marcaron un golpe significativo para las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico en la región de Santander, luego de una operación policial sobre la vía San Alberto-Bucaramanga.

De acuerdo con información proporcionada por la Policía Nacional, el operativo se desarrolló en el kilómetro 9 de la mencionada carretera, donde uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte efectuaban labores de control.

La Policía incautó un vehículo con más de 700 kilos de marihuana en la vía San Alberto-Bucaramanga - crédito @DirectorPolicía/X

Al notar la presencia de las autoridades, el conductor del automotor en cuestión abandonó el vehículo e ingresó a una zona boscosa para evadir la acción policial.

El comandante del Departamento de Policía Santander, Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, detalló el episodio en declaraciones recogidas por la institución: “nuestros uniformados se encontraban ejerciendo control vial y fue en ese momento cuando el conductor, al ver la presencia de la Policía, emprendió la huida. El vehículo fue abandonado a un costado de la vía y el sujeto escapó hacia una zona boscosa”.

Durante la inspección correspondiente, los efectivos hallaron en el interior del automotor 1.070 paquetes rectangulares de marihuana, cuyo peso total superó los 700 kilogramos. Además, las autoridades establecieron que el vehículo circulaba con matrícula falsa IUX-987 y aparecía reportado como robado en Cali.

El reporte institucional también señala que, al proceder con el control, el conductor ignoró la señal de pare dispuesta en el puesto de prevención vial, circunstancia que contribuyó a su posterior huida y al descubrimiento del cargamento ilícito. Analizando el impacto de esta acción, el comandante Arévalo Montenegro enfatizó: “este resultado representa un fuerte golpe a las finanzas y la logística de las redes de tráfico y comercialización de estupefacientes”.

Tanto la droga incautada como el vehículo recuperado quedaron bajo custodia de las autoridades judiciales, quienes adelantan las investigaciones pertinentes para esclarecer la red involucrada.