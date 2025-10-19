Colombia

Fuga en cárcel de Cómbita, en Boyacá, desata operativo de búsqueda: el interno es señalado del asesinato de una patrullera en Neiva

La huida de Nelson Ocampo Morales, sentenciado a 33 años, mantiene en vilo a las autoridades y a la población mientras se intensifican los controles en la zona

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Ocampo Morales cumplía una condena
Ocampo Morales cumplía una condena de 33 años por el asesinato de la patrullera Paula Cristina Ortega Córdoba en Neiva - crédito @ConexionInform5/X/Inpec

En la madrugada del domingo 19 de octubre, Nelson Ocampo Morales, condenado a 33 años de prisión por el asesinato de la patrullera Paula Cristina Ortega Córdoba, escapó de la Cárcel de Máxima Seguridad de Cómbita, en Boyacá.

Según las autoridades penitenciarias, Ocampo Morales logró fugarse del patio 1 mientras el resto de la población carcelaria permanecía bajo vigilancia.

En un comunicado divulgado tras el escape, las autoridades penitenciarias confirmaron el despliegue de sus unidades para dar con el paradero del prófugo y recalcaron que se mantiene un operativo de rastreo en la región.

Además, han solicitado a la población civil informar sobre cualquier pista que permita ubicar al fugitivo.

Las autoridades intensifican controles y
Las autoridades intensifican controles y patrullajes para recapturar al fugitivo tras su evasión del penal de máxima seguridad - crédito Inpec

Entre los organismos participantes en la persecución se encuentra el personal de la Policía, que, junto con el Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario), mantiene controles en vías principales y establece puestos de control en áreas rurales y urbanas cercanas a la prisión.

De esta manera, el Inpec inició una investigación interna para esclarecer las circunstancias de la fuga del interno de 46 años de edad, oriundo de San Vicente del Caguán (Caquetá), en uno de los centros carcelarios con mayores medidas de seguridad del país.

La alerta se encuentra activa en todo el departamento, mientras se logra la recaptura de Ocampo Morales lo antes posible.

El recluso cumplía una condena de 33 años por el asesinato de Paula Cristina Ortega Córdoba, de 22 años, perpetrado el 2 de agosto de 2023 en una calle de Neiva. La víctima, integrante de la Policía Metropolitana de Neiva, fue baleada por Ocampo Morales y Yeison Fernando Ramírez Fajardo en un intento de despojarla de su arma de dotación, una pistola Sig Sauer, la cual fue encontrada posteriormente en poder de los acusados.

Policía e Inpec coordinan esfuerzos
Policía e Inpec coordinan esfuerzos para localizar a Nelson Ocampo Morales tras su fuga de la prisión de máxima seguridad - crédito Policía Bogotá

El caso condujo a los procesados ante la justicia por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado, ocultamiento de material probatorio y fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Detalles de la fuga

Ocampo Morales, identificado además con los alias de ‘el Diablo’, ‘Mono’ o ‘Jean Carlo’, escapó la madrugada del domingo 19 de octubre del penal de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá.

Según información conocida por el diario El Tiempo, la alerta surgió cuando el sistema de videovigilancia detectó que uno de los internos intentaba descender por la pared oriental del patio uno, resultando herido tras atravesar la concertina de cuchillas instalada como refuerzo en la parte superior del muro perimetral.

“Eran cerca de la 1:30 de la mañana cuando, desde las cámaras de monitoreo de la Cárcel de Máxima Seguridad de Cómbita, la guardia se percató de que uno de los internos del patio uno intentaba bajar por la pared oriental, herido por el mecanismo de seguridad que rodea la parte superior del muro”, reveló una fuente del Inpec en conversación con el diario El Tiempo.

La evasión ocurrió durante la
La evasión ocurrió durante la madrugada del domingo 19 de octubre desde el patio 1 de la cárcel de Cómbita - crédito Cárcel La Combita, Boyacá Archivo

Al inspeccionar las instalaciones, los custodios hallaron restos de la chaqueta de otro interno enredada en la concertina, lo que evidenciaba el paso forzado sobre el sistema de seguridad que sustituyó el tradicional alambre de púas.

El conteo inmediato de los internos permitió constatar la ausencia de Nelson Ocampo Morales. La investigación preliminar determinó que el reo escapó por la ventana de su celda, ubicada en el tercer piso del patio, para luego aferrarse y saltar la malla superior, sufriendo heridas aunque logrando la evasión, amplió la fuente del penal.

Tras el incidente, el coronel Javier Gustavo Lemus, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, notificó al mismo medio que la alerta permitió activar con rapidez un plan candado, reforzando la vigilancia tanto en los alrededores del penal como en municipios aledaños.

