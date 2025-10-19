Colombia

Frankie Muniz, protagonista de ‘Malcolm in the Middle’, confirmado como invitado a la Comic Con Medellín

El actor es el primer confirmado del evento que se celebrará en la capital antioqueña el próximo 30 de noviembre

A través de sus redes sociales, Comic Con Colombia confirmó la participación especial de su próxima edición en Medellín del actor estadounidense Frankie Muniz, recordado mundialmente por su papel como Malcolm en la exitosa serie Malcolm in the Middle, programa clave en la televisión de los 2000.

El actor, que también protagonizó populares producciones como Agent Cody Banks, Big Fat Liar y My Dog Skip, protagonizará un encuentro especial para los fanáticos que crecieron con sus apariciones en cine y televisión, contando anécdotas y recuerdos relacionados con su faceta artística.

Muniz estará presente el domingo 30 de noviembre en el Main Stage de Comic Con Medellín 2025. La producción del evento anunció que los asistentes podrán participar en sesiones exclusivas de Photo Opportunity y autógrafos, ideales para quienes quieran llevarse un recuerdo personal del actor que definió buena parte de la cultura pop de comienzos de siglo.

“Con este anuncio queremos que nuestros seguidores evoquen la nostalgia de uno de los principales actores de la cultura popular de los 2000, se animen a acompañarnos y disfruten de un mundo hecho de atracciones especiales para toda la familia”, indicó Julio Caballero, productor de Comic Con Colombia en un comunicado oficial.

El evento, organizado por Planet Comics, en asocio con Corferias, espera brindar a los asistentes una experiencia completa para los fanáticos de los cómics, el ánime, la cultura pop y la industria del entretenimiento en un solo lugar.

Frankie Muniz habló de su regreso a ‘Malcolm in the Middle’ después de 19 años

Casi dos décadas después de despedirse del icónico Malcolm, Frankie Muniz vuelve a meterse en la piel del personaje que lo convirtió en una estrella internacional. El actor, de 39 años, confesó que su regreso a Malcolm in the Middle ha sido una experiencia “surreal” y cargada de emociones encontradas.

En una entrevista exclusiva con Us Weekly, Muniz relató cómo vivió el rodaje del revival que se estrenará en 2026 a través de Disney+.

“Fue algo escrito como una película de dos horas. Es una sola historia, básicamente… Me pregunté durante tanto tiempo, ‘¿Qué fue de Malcolm? ¿Qué pasó con su familia?’ Creo que obtenemos muy buenas respuestas”, señaló.

El intérprete aseguró que volver a trabajar con sus compañeros originales fue como regresar en el tiempo. La química se mantuvo intacta a pesar de los años lejos del set. “Mi infancia entera la pasé con esas personas. El momento en que vi a Jane [Kaczmarek], Justin [Berfield] y Chris [Masterson], fue como si hubiéramos terminado de grabar la semana pasada. Inmediatamente tuvimos esa conexión de nuevo”, expresó.

Aunque la idea de una continuación parecía improbable durante años, el deseo del público nunca desapareció.

El creador original, Linwood Boomer, no estaba convencido al inicio. Sin embargo, Bryan Cranston (el recordado Hal) tomó la iniciativa y logró que el proyecto avanzara tras casi diez años de conversaciones. El resultado es una miniserie de cuatro episodios titulada Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair.

“Bryan me escribió el mensaje [de texto] más increíble que he recibido, porque vio la última edición y hay algunas escenas emotivas, y me dijo: ‘[No] podría haber salido mejor. Estoy tan orgulloso de ti’”, recordó Muniz. “Estoy tan feliz con lo que filmamos y la actuación que di”.

El actor reveló que nunca dudó en regresar, a pesar de que actualmente su vida gira en torno al automovilismo profesional.

“El momento no era perfecto porque ahora soy piloto de NASCAR a tiempo completo, pero no iba a decir que no a esta oportunidad por eso”, enfatizó.

“La gente dice: ‘No quieres encasillarte en un personaje’. Pero yo digo: ‘Donde sea que vaya en el mundo, la gente conoce a Malcolm, y aman el show y a esa familia’”, explicó a la revista.

Para el actor, significa mucho que el público guarde recuerdos positivos de su trabajo y el de sus compañeros; incluso si ya han pasado varias décadas.

“Estuve en México hace dos meses y, literalmente, la gente lloraba frente a mí por cómo [la serie] cambió la dinámica de sus familias”, relató.

