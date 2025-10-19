Colombia

Exfiscal Francisco Barbosa citó a Trump y lanzó duro sablazo a Gustavo Petro: “Su definición de líder quedó atada a ser el ‘líder del narcotráfico’”

El ex jefe del principal organismo de investigación judicial del país y exprecandidato presidencial no dejó pasar la oportunidad para señalar al jefe de Estado, que recibió duros calificativos provenientes desde Washington

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Guardar
El exfiscal Francisco Barbosa se
El exfiscal Francisco Barbosa se sumó a las duras críticas que recayeron contra el presidente Gustavo Petro, provenientes desde EE. UU. - crédito Ovidio González/Presidencia - John Paz/Colprensa

En un contexto altamente polarizado por las duras afirmaciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que no dudó en llamarlo como el “líder del narcotráfico” en Colombia y la región, el primer mandatario, Gustavo Petro, también recibió fuertes acusaciones del exfiscal General y exprecandidato presidencial Francisco Barbosa Delgado, que en su perfil de X arreció contra el gobernante por esta nueva crisis.

En efecto, en un mensaje dirigido a Petro, Barbosa hizo lo que a su juicio sería una radiografía del Gobierno, en una discusión que se ha centrado en la efectividad de las iniciativas para truncar el impacto del narcotráfico y la cooperación internacional; siendo el país norteamericano -entre otras- el principal socio estratégico del país durante décadas en este sentido, con un aporte multimillonario año a año.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Su definición de líder quedó atada a ser el ‘líder del narcotráfico que fomenta la producción de droga’ como lo definió el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump”, afirmó Francisco Barbosa en su mensaje, que generó fuertes reacciones; tanto de los que apoyan su análisis como de los simpatizantes de Petro que salieron en defensa del presidente: que está en el ‘ojo del huracán’ por esta nueva confrontación.

Con este mensaje, el presidente
Con este mensaje, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo duros señalamientos al mandatario colombiano Gustavo Petro - crédito suministrada a Infobae

Las duras acusaciones de Francisco Barbosa contra Gustavo Petro: “Sin visa y sin dignidad internacional”

Con esa introducción, el exfiscal General fundamentó su crítica en una serie de decisiones y políticas del actual Gobierno; todo esto tras la escalada desde Washington, que llegó a un punto crítico con el anuncio de la suspensión de la ayuda económica estadounidense. “A partir de hoy, no se enviará ninguna forma de asistencia o apoyo financiero a Colombia”, declaró Donald Trump en su duro comunicado.

“Todo esto se debe a múltiples factores, entre ellos, la solicitud de suspensión de órdenes de captura de narcos con fines de extradiciones a los que nunca accedí como fiscal General, al vínculo de su gobierno con el narcotráfico gracias a la paz total, a la posible obstrucción a la justicia americana en materia de extradiciones, al aumento de cultivos ilícitos y a entregarle el país a los criminales”, sostuvo Barbosa.

Con este duro mensaje, el
Con este duro mensaje, el exfiscal Francisco Barbosa profundizó en contundentes afirmaciones contra el presidente Gustavo Petro - crédito @FBarbosaDelgado/X

De hecho, la comparación con el pasado más oscuro del país no tardó en aparecer. “Dije en enero de 2023 que Pablo Escobar se sentiría cómodo en su Gobierno. No me equivoqué. Hoy gracias a usted, Colombia es ejemplo en el mundo como ‘país mafioso y descertificado’. Ah, y usted sin visa y sin dignidad internacional”, acuñó el exfuncionario, al aludir a la imagen internacional de Colombia bajo la administración de Petro.

En sus declaraciones, Barbosa también advirtió sobre las consecuencias legales que podrían enfrentar tanto el presidente como sus funcionarios. “Su destino será la de ponerle la cara a la justicia americana. Sus funcionarios también deben prepararse para lo que se les viene encima. El 7 de agosto de 2026 está próximo”, sentenció el exfiscal, que no ha ocultado su animadversión hacia la actual gestión.

Es válido destacar que, en uno de sus mensajes, Petro se despachó: y defendió honorabilidad en el cargo. “Señor Trump, jamás Colombia ha sido grosera con EE. UU., al contrario, ha querido mucho su cultura. Pero usted es grosero e ignorante con Colombia. Léase, como si lo hizo, su encargado de negocios en Colombia, Cien Años de Soledad, y le aseguró que algo aprenderá de la soledad”, replicó el presidente.

Con este mensaje, el presidente
Con este mensaje, el presidente Gustavo Petro salió en su defensa ante señalamientos del mandatario Donald Trump - crédito @petrogustavo/X

De la misma manera, Petro defendió su postura ideológica y rechazó cualquier vínculo con el narcotráfico. “Yo no hago bussines, como usted, yo soy socialista, creo en la ayuda y el bien común y en los bienes comunes de la humanidad, el mayor de todos: la vida, puesta en peligro por su petróleo”, afirmó Petro, que, además, reiteró su distancia con dos conceptos en los que hizo énfasis: la codicia y el capitalismo.

“Si yo no soy negociante, pues mucho menos narcotraficante, en mi corazón no hay codicias. Nunca pude entenderme con la codicia. Un mafioso es un ser humano que condensa lo mejor del capitalismo: la codicia, y yo soy lo contrario, un amante de la vida y, por tanto, un guerrero milenario de la vida. La codicia nos huye, porque la vida es más poderosa”, finalizó Petro en su publicación, tras la arremetida de Trump.

Temas Relacionados

Gustavo PetroGobierno PetroGobierno nacionalExfiscal BarbosaExfiscal Francisco BarbosaPetro y TrumpDonald TrumpColombia-Noticias

Más Noticias

El acceso desigual a mamografías limita la detección temprana del cáncer de mama

Factores económicos, culturales y geográficos dificultan el acceso a controles preventivos y retrasan la confirmación diagnóstica

El acceso desigual a mamografías

Tatiana Rentería reveló detalles de la infidelidad que ocasionó su ruptura con Diego Trujillo

La traición fue con una persona cercana, lo que afectó bastante a la famosa actriz

Tatiana Rentería reveló detalles de

K-pop iTunes Colombia: “Golden” de HUNTR/X domina el ranking de las 10 canciones más populares hoy

El éxito mundial de PSY, Gangnam Style, fue determinante para que el K-pop tuviera su pase de acceso a la industria musical de occidente

K-pop iTunes Colombia: “Golden” de

Qué pasará con el precio del dólar en Colombia al final de octubre: así influiría la nueva decisión de Trump contra Petro

Expertos analizaron el impacto de la Reforma Pensional, la política monetaria y los mercados internacionales en la evolución cambiaria de los próximos días

Qué pasará con el precio

Obras en el norte de Bogotá concluirán antes de finalizar el 2025: reducirán significativamente el flujo vial

La modernización de avenidas y puentes, junto a la creación de espacios públicos y ciclorrutas, marca un hito en la mejora del tránsito y la calidad de vida en el noroccidente de la ciudad

Obras en el norte de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan combate activo entre el

Reportan combate activo entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes de las disidencias en plena jornada electoral, en Cauca

Videos: tensión en Tibú por patrullaje del ELN y disparos al aire tras la presencia del Ejército en la zona

Video: hallan dos cuerpos con heridas de bala tirados en la carretera en la vía Medellín-Anorí

Director de medio alternativo amenazado de muerte vuelve a irse del país: “Volví de mi primer exilio pensando que con Petro iba a ser diferente”

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

ENTRETENIMIENTO

Tatiana Rentería reveló detalles de

Tatiana Rentería reveló detalles de la infidelidad que ocasionó su ruptura con Diego Trujillo

K-pop iTunes Colombia: “Golden” de HUNTR/X domina el ranking de las 10 canciones más populares hoy

Melissa Gate no perdonó a Yina Calderón tras su actuación en el ring de ‘Stream Fighters 4′, con viejo video: “Hay que destruirlas sin piedad”

Bella Hadid tuvo gesto con Karol G tras recibir críticas por silenciarla: “Lo hizo por presión social”

Ranking de Netflix en Colombia: estas son las películas preferidas del momento

Deportes

Futbolista colombiano se vio inmerso

Futbolista colombiano se vio inmerso en batalla campal en el fútbol boliviano: hasta la policía tuvo que intervenir

Se registraron fuertes riñas y peleas en medio del clásico entre Cali y América: fue necesaria la presencia de la policía

Colombia comenzó con pie izquierdo en la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA: fue vapuleada 4-0 por España

Críticas contra Luis Díaz por no hablar con medios colombianos tras la victoria del Bayern al Dortmund: “Así quedamos”

Entrenador del Deportivo Pasto criticó el arbitraje e insinuó favorecimientos a Atlético Nacional: “Le pitan penales fijos por partido”