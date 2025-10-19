Donald Trump acusó a Gustavo Petro de ser “un líder del narcotráfico” en Colombia: cortó todos los subsidios al país

El presidente norteamericano ordenó parar todos los subsidios de Estados Unidos a Colombia - crédito @realdonaldtrump/IG | @gustavopetrourrego/IG

Crece la tensión entre Estados Unidos y Colombia después de que el presidente Donald Trump decidiera cortar todos los recursos destinados al país por, según expresó, detectar un presunto apoyo de Gustavo Petro al narcotráfico.

Según el mandatario norteamericano, el presidente de izquierda estaría ayudando al negocio ilícito con su inacción, por lo que lo acusó de fomentar la producción y exportación de cocaína a los Estados Unidos.

Incluso, Trump aseguró que Gustavo Petro estaría estafando al país norteamericano, pues pese a los millonarios recursos que gira, no se estaría garantizando la lucha contra las drogas.

“El presidente Gustavo Petro, de Colombia, es un líder del narcotráfico que fomenta fuertemente la producción masiva de drogas, en grandes y pequeños campos, en toda Colombia. Se ha convertido, por mucho, en el negocio más grande de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala provenientes de Estados Unidos, que no son más que una estafa a largo plazo para América”, comentó Trump.

Donald Trump aseguró que cortará los recursos a Colombia para la lucha antidrogas - crédito Truth Social

Por tal razón, el mandatario estadounidense ordenó la cancelación inmediata de todos los recursos hacia Colombia, lo que pone en jaque las finanzas de las Fuerzas Militares, además de influir en la caja del Estado colombiano.

“A PARTIR DE HOY, ESTOS PAGOS, O CUALQUIER OTRA FORMA DE PAGO, O SUBSIDIOS, YA NO SE REALIZARÁN A COLOMBIA. El propósito de esta producción de drogas es la venta de cantidades masivas de producto en Estados Unidos, causando muerte, destrucción y caos”, comentó Trump en la red social creada por él, Truth Social.

En su mensaje, el norteamericano no dudó en amenazar a Gustavo Petro con actuar frente a la presunta permisividad con el narcotráfico e, incluso, insinuó posibles represalias contra Colombia, en medio de las críticas por su acción militar en aguas de Venezuela.

“Petro, un líder con baja calificación y muy impopular, con una actitud desafiante hacia América, será mejor que cierre inmediatamente estos campos de muerte, o Estados Unidos los cerrará por él, y no será de manera amable. ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente Donald J. Trump“, concluyó el mandatario estadounidense.

Trump suspende toda la ayuda de EEUU a Colombia tras acusar a Petro de ser un "líder del narcotráfico" - crédito Europa Press

Con la decisión, queda en vilo una notoria cantidad de programas enfocados a la lucha contra la erradicación de cultivos ilícitos, pues Estados Unidos es el principal financiador de proyectos en Colombia.

Por medio de la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (Usaid), Washington canalizó en el año fiscal 2024 cerca de 413 millones de dólares hacia el país, de acuerdo con estimaciones publicadas por el diario El País.

Colombia se posiciona, según este medio, como el país más beneficiado en América Latina por los recursos destinados desde Estados Unidos, lo que destaca la estrecha relación entre ambas naciones en materia de cooperación financiera y asistencia para el desarrollo.

Estos fondos provenientes de Usaid se destinan a un variado abanico de iniciativas, que incluyen apoyo a proyectos sociales y fortalecimiento de diferentes sectores estratégicos en suelo colombiano.

El nuevo rifirrafe se da un día después de que el Gobierno de los Estados Unidos anunciara la deportación de un colombiano luego de sobrevivir a la neutralización de una lanza presuntamente cargada con drogas.

Desde Puerto Asís (Putumayo), el jefe de Estado le salió al paso a las afirmaciones del mandatario norteamericano, que no descartó una ofensiva terrestre en suelo venezolano - crédito Presidencia

En la tarde del sábado 18 de octubre, el presidente Gustavo Petro alertó sobre las posibles consecuencias de los recientes bombardeos estadounidenses en el mar Caribe, advirtiendo que estas acciones militares podrían estar afectando directamente a pescadores colombianos.

Petro explicó que la reciente ofensiva militar de Estados Unidos, intensificada en las últimas semanas, “probablemente ha alcanzado lanchas colombianas”. Refiriéndose a hechos concretos, el mandatario mencionó el caso de Trinidad y Tobago, donde un bombardeo destruyó una embarcación de pescadores en aguas cercanas.

Según sus palabras, “Los misiles están cayendo probablemente sobre lanchas colombianas y sobre pescadores”, y añadió: “Ya sabemos que en Trinidad también, sobre pescadores”.

El presidente relacionó estos episodios con la reciente decisión de Washington de retirar a Colombia de la lista de países que luchan contra el narcotráfico. Petro afirmó que esta exclusión tiene “consecuencias directas en la región”, sugiriendo que podría aumentar el riesgo de que ciudadanos colombianos resulten implicados o afectados por operaciones militares enfocadas en combatir el tráfico de drogas desde el mar Caribe.

En sus declaraciones, Petro también reprochó el incremento de las tensiones militares y cuestionó la postura de quienes respaldan una intervención directa en Venezuela por parte del gobierno estadounidense.

El jefe de Estado hizo énfasis en los peligros de considerar una operación unilateral en el país vecino como una maniobra simple y sin repercusiones. Así lo expresó: “Creen que es un jueguito, que va a llegar una operación, se lleva a Maduro y se acabó, como si nada hubiera pasado”.

Además, advirtió que el interés primordial del presidente estadounidense Donald Trump en Venezuela estaría ligado al petróleo y anticipó que, bajo esta lógica, Colombia podría convertirse en el próximo país de la región en verse afectado por ofensivas militares similares.

El más reciente bombardeo señalado por el mandatario ocurrió el jueves, cuando el Ejército de Estados Unidos ejecutó el sexto ataque desde septiembre contra una embarcación cerca de las costas venezolanas, bajo la justificación de que la nave estaría involucrada en actividades de narcotráfico.