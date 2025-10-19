Colombia

Conductor dejó abandonado un vehículo repleto de marihuana en la vía San Alberto-Bucaramanga, en Santander

Operativo policial en la vía San Alberto-Bucaramanga permitió recuperar un vehículo reportado como hurtado en Cali, cargado con droga y placas falsas, tras la huida del conductor hacia una zona boscosa

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Guardar
La Policía incautó un vehículo con más de 700 kilos de marihuana en la vía San Alberto-Bucaramanga - crédito @DirectorPolicía/X

A través de un control de la Policía, en el kilómetro 9 de la vía San Alberto-Bucaramanga (Santander), permitió incautar un vehículo cargado con marihuana, el cual había sido reportado como robado en Cali y circulaba con placas falsas.

El conductor abandonó el automotor y huyó hacia una zona boscosa al percatarse del operativo de rutina realizado por los uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El comandante del Departamento de Policía Santander, Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, explicó en declaraciones recogidas por la institución: “nuestros uniformados se encontraban ejerciendo control vial y fue en ese momento cuando el conductor, al ver la presencia de la Policía, emprendió la huida. El vehículo fue abandonado a un costado de la vía y el sujeto escapó hacia una zona boscosa”.

El automóvil, reportado como robado
El automóvil, reportado como robado en Cali, circulaba con placas falsas y fue abandonado por su conductor - crédito Policía Nacional

Así descubrió la Policía la droga

Durante la inspección del automóvil, las autoridades hallaron 1.070 paquetes rectangulares de marihuana, con un peso total superior a 700 kilogramos. Además, verificaron que el vehículo portaba la matrícula IUX-987 de manera fraudulenta y figuraba como robado en la ciudad de Cali.

Según el reporte de las autoridades, el conductor ignoró la señal de pare en el puesto de prevención vial, lo que motivó su fuga y el posterior hallazgo del cargamento. “Este resultado representa un fuerte golpe a las finanzas y la logística de las redes de tráfico y comercialización de estupefacientes”, sostuvo Arévalo Montenegro.

El material incautado y el vehículo recuperado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las diligencias judiciales e investigaciones pertinentes. La Policía Nacional reiteró su compromiso con la lucha contra el narcotráfico y el multicrimen y solicitó la colaboración ciudadana a través de la línea de emergencia 123 y el número 314 358 7212 para aportar información relacionada con actividades ilícitas.

El operativo representa un golpe
El operativo representa un golpe a las redes de tráfico de estupefacientes - crédito Policía Nacional

Ejército y autoridades incautaron 2,5 toneladas de cocaína líquida: así iba camuflada

Una operación coordinada entre el Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional resultó en la incautación de 2,5 toneladas de cocaína en la vereda San Francisco, ubicada en Santander de Quilichao (Cauca).

Según comunicaron las autoridades, el hallazgo se produjo tras labores de inteligencia que permitieron identificar un sofisticado método utilizado por los narcotraficantes para ocultar la droga.

Las investigaciones revelaron que la estructura delictiva modificó el estado de la cocaína de sólido a líquido para impregnarla en pellets de café, es decir, cáscaras comprimidas empleadas en la fabricación de biocombustibles. Además, mezclaron la sustancia con químicos neutralizadores de olor y compuestos que dificultan su detección tanto por reactivos químicos estándar como por perros antinarcóticos.

La Policía Nacional reiteró su
La Policía Nacional reiteró su compromiso contra el narcotráfico y pidió colaboración ciudadana para denunciar actividades ilícitas - crédito Policía Nacional

Esta modalidad busca evadir controles aeroportuarios, aduaneros y marítimos, debido a su baja detectabilidad en pruebas como las Pruebas de Identificación Preliminar Homologadas (PIPH), el reactivo Scott y los biosensores caninos.

El cargamento, valorado en $10.376 millones, habría pertenecido a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Iván Mordisco. El Ejército Nacional confirmó que, mediante labores de inteligencia, se comprobó que esta facción mantiene vínculos con cárteles mexicanos del narcotráfico y planeaban exportar la cocaína impregnada en café desde el puerto de Buenaventura (Valle del Cauca) hacia Estados Unidos y Europa, donde la sustancia recuperaría su forma sólida tras procesos químicos adicionales.

Durante el despliegue en la zona rural, las tropas reportaron un intento de asonada protagonizado por civiles de la localidad. Según el reporte militar, se presume que estos habitantes habrían sido instrumentalizados por los integrantes de las disidencias de las Farc de “Iván Mordisco” para obstaculizar el desarrollo de la operación antidrogas.

Temas Relacionados

MarihuanaNarcotráfico Estupefacientes Vehículo robado Policía Nacional San Alberto-BucaramangaColombia-Noticias

Más Noticias

Exfuncionaria alerta que la CUN, como la Universidad San José con Juliana Guerrero, gradúa sin cumplir requisitos académicos: “Es la punta del iceberg”

Una denuncia interna conocida por Infobae Colombia señala que la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN) funcionaría como una fachada académica para emitir títulos sin cumplir normas educativas y acceder a contratos estatales sin auditoría

Exfuncionaria alerta que la CUN,

EN VIVO Deportivo Cali vs. América, fecha 16 de la Liga BetPlay: Josen Escobar marcó el segundo para el rojo en Palmaseca

Tanto los Azucareros como los Diablos necesitan la victoria para seguir en la pelea por los cuadrangulares, además que los Escarlatas pelean en la reclasificación

EN VIVO Deportivo Cali vs.

El extraño mundo de Jack y otras 9 películas que conquistan a los usuarios de Disney+ en Colombia

Disney+ busca mantenerse en el agrado de sus usuarios a través de estas personajes

El extraño mundo de Jack

EN VIVO| ‘Stream Fighters 4′ de Westcol en el Coliseo Medplus: Yina Calderón y Andrea Valdiri protagonizan el combate principal

La velada promete ser una de las más importantes del streaming de creadores de contenido en 2025, con combates largamente esperados y artistas invitados

EN VIVO| ‘Stream Fighters 4′

Chontico Día y Noche, números ganadores de los últimos sorteos 18 de octubre 2025

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares de Colombia

Chontico Día y Noche, números
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video: hallan dos cuerpos con

Video: hallan dos cuerpos con heridas de bala tirados en la carretera en la vía Medellín-Anorí

Director de medio alternativo amenazado de muerte vuelve a irse del país: “Volví de mi primer exilio pensando que con Petro iba a ser diferente”

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

ENTRETENIMIENTO

El extraño mundo de Jack

El extraño mundo de Jack y otras 9 películas que conquistan a los usuarios de Disney+ en Colombia

Estos podcasts encabezan la lista de los más escuchados en Spotify Colombia

Frankie Muniz, protagonista de ‘Malcolm in the Middle’, confirmado como invitado a la Comic Con Medellín

Tame Impala, Silvana Estrada, Maluma, Silvestre Dangond y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Ola de críticas a las fallas técnicas y transmisión de ‘Stream Fighters 4′: “La verdadera pelea es de Westcol con la producción”

Deportes

EN VIVO Deportivo Cali vs.

EN VIVO Deportivo Cali vs. América, fecha 16 de la Liga BetPlay: Josen Escobar marcó el segundo para el rojo en Palmaseca

EN VIVO| ‘Stream Fighters 4′ de Westcol en el Coliseo Medplus: Yina Calderón y Andrea Valdiri protagonizan el combate principal

Dayro Moreno armó escándalo en Once Calas: habría vuelto a las “malas mañas” y es acusado de indisciplina

César Torres sacó pecho por el tercer puesto de Colombia sub-20 en el Mundial Sub-20 de Chile: “Somos una gran selección”

Néstor Lorenzo se pronunció por el tercer puesto de Colombia en el Mundial Sub-20