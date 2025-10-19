Colombia

Catatumbo en alerta tras asesinato de líder social: comunidad culpa al ELN y exigen justicia

El hallazgo del cuerpo de Darwin Meneses Pedroza, defensor de derechos humanos y miembro de Asuncat, intensifica la preocupación por la falta de justicia en crímenes contra líderes sociales

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Guardar
El cuerpo del líder social
El cuerpo del líder social fue hallado con señales de violencia en la vereda Cordoncillos, zona rural de Ocaña - crédito Colprensa/Indepaz

La comunidad en el municipio de Ocaña (Norte de Santander) se encuentra consternada tras el asesinato de Darwin Meneses Pedroza, sumando otro nombre a la lista de líderes sociales asesinados en la región.

El cuerpo de Meneses Pedroza, destacado integrante de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat) y defensor de los derechos humanos, fue encontrado sin vida y con claros signos de violencia a un costado de la vía en la vereda Cordoncillos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El hallazgo se produjo cuando campesinos del sector divisaron el cadáver, vestido con un jean claro y un saco oscuro, y notificaron inmediatamente a las autoridades. Estas se acercaron con equipos judiciales para adelantar la recolección de pruebas y proceder con las inspecciones requeridas en el lugar del crimen.

En un principio, la identidad de la víctima no se confirmó. Posteriormente, se corroboró que se trataba de Meneses Pedroza, reconocido en el municipio de Teorama por su trabajo ininterrumpido a favor del sector campesino y su activismo en defensa de la vida digna en el Catatumbo.

La identidad de Meneses Pedroza
La identidad de Meneses Pedroza se confirmó tras varias horas de incertidumbre, generando conmoción en Teorama - crédito CTI de la Fiscalía

Mientras avanzaban las investigaciones, la administración local reconoció que se desconocían los detalles de lo sucedido. “Infortunadamente se presenta esta circunstancia de la cuál desconocemos los detalles, pero esperamos que las autoridades esclarezcan los hechos”, declaró Fredy Arenas Romero, secretario de Gobierno de Ocaña.

Sin embargo, la Asuncat difundió a través de redes sociales su sospecha sobre la autoría del crimen, apuntando directamente al ELN (Ejército de Liberación Nacional).

En palabras de la asociación, “hoy lloramos la pérdida de un compañero comprometido con la defensa de los derechos humanos, la vida digna y la construcción de paz en el territorio. Su labor constante en favor de las comunidades lo convirtió en una voz del Catatumbo”.

En el mismo comunicado, la asociación exigió medidas urgentes para detener la violencia y el cese de ataques contra líderes sociales, responsabilizando al Eln del brutal asesinato.

Meneses Pedroza era reconocido por
Meneses Pedroza era reconocido por su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la construcción de paz en Catatumbo - credito Indepaz

¿Qué dijo Indepaz?

El asesinato de Meneses Pedroza se suma a una extensa lista de crímenes contra líderes sociales en el nororiente de Colombia, una región marcada por la disputa entre grupos armados ilegales y la ausencia de presencia estatal.

Por su parte, Indepaz (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz) reveló que “este líder fue asesinado en la vereda Cordoncillos, perteneciente al corregimiento de La Ermita, zona rural del municipio de Ocaña, Norte de Santander”.

La entidad agregó que “la Defensoría del Pueblo ha emitido la AT 013/25, la cual incluye al municipio de Ocaña con un llamado a la acción inmediata, señalando que la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población”.

Indepaz agregó en su comunicado que “Esta advertencia se suma a la Alerta Temprana 026/24, que igualmente incorpora al municipio de Ocaña dentro de su ámbito de riesgo. Asimismo, la AT 019/23, dirigida a líderes, lideresas y defensores de derechos humanos, advierte sobre el escenario de riesgo al que se enfrentan las personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos y al liderazgo social, de manera individual o colectiva, desde diversos ámbitos o sectores en el país”.

Asuncat responsabiliza al Eln por
Asuncat responsabiliza al Eln por el homicidio y exige medidas urgentes para proteger a los defensores de derechos humanos - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

La entidad concluyó asegurando que “con el asesinato de Darwin Meneses Pedroza son 158 los líderes/as y defensores de DDHH asesinados en 2025″.

En redes sociales, familiares y amigos despidieron al líder con mensajes de dolor y rabia, como el de uno de sus allegados: “Chino, dele fuerzas a su familia desde el cielo. ¿Cómo fueron capaz de hacerle eso? Hoy solo quedan recuerdos”.

Mientras las autoridades continúan con las investigaciones, la comunidad de Catatumbo enfrenta la incertidumbre y el temor de que este crimen, como muchos otros, permanezca sin justicia.

Temas Relacionados

Asesinato líder socialMuerte líder en CatatumboDarwin Meneses PedrozaDefensor de derechos humanosMiembro AsuncatGobierno de OcañaAsuncatELNNorte de SantanderColombia-Noticias

Más Noticias

Crisis diplomática de EE.UU. y Colombia: así reaccionaron los medios internacionales tras las acusaciones de Donald Trump contra Gustavo Petro

La decisión del presidente de Estados Unidos de cortar la ayuda financiera a Colombia, tras acusaciones cruzadas con su homólogo colombiano

Crisis diplomática de EE.UU. y

Asocapitales vuelve hacer un llamado para mejorar el hacinamiento carcelario en Colombia

El director de la entidad, Andrés Santamaría, propuso nuevos detalles para ajustar el modelo de financiación penitenciaria para reflejar la realidad fiscal y las necesidades de cada municipio

Asocapitales vuelve hacer un llamado

Colombia vs. España - EN VIVO: así formará la Tricolor para la fecha 1 del grupo E de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

La Tricolor femenina, subcampeona en la edición 2022 del certamen, enfrenta un duro grupo junto a Costa de Marfil y Corea del Sur

Colombia vs. España - EN

Congresistas de Estados Unidos también se fueron contra Gustavo Petro tras declaración de Donald Trump: “Es un guerrillero ladrón”

Los parlamentarios culparon al mandatario colombiano de afectar gravemente las relaciones diplomáticas entre ambos países, según ellos, por dar prioridad a los criminales antes que al presidente de los Estados Unidos

Congresistas de Estados Unidos también

Estuvo mejor la pelea entre la mamá de Andrea Valdiri y Juliana Calderón en el ‘Stream Fighters 4’: los gestos de las dos son tendencia en redes sociales

El gesto de disgusto de Carmen Valdiri tras la rápida decisión de Yina Calderón fue el momento más comentado de la noche, convirtiéndola en protagonista involuntaria del evento en el Coliseo MedPlus de Bogotá

Estuvo mejor la pelea entre
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video: hallan dos cuerpos con

Video: hallan dos cuerpos con heridas de bala tirados en la carretera en la vía Medellín-Anorí

Director de medio alternativo amenazado de muerte vuelve a irse del país: “Volví de mi primer exilio pensando que con Petro iba a ser diferente”

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

ENTRETENIMIENTO

Estuvo mejor la pelea entre

Estuvo mejor la pelea entre la mamá de Andrea Valdiri y Juliana Calderón en el ‘Stream Fighters 4’: los gestos de las dos son tendencia en redes sociales

Las palabras de Andrea Valdiri tras ganar en ‘Stream Fighters 4′: “Tengo pena”

Controversia en ‘Stream Fighters 4’: Westcol veta a Yina Calderón tras su rápida derrota contra Andrea Valdiri

Colombia sigue reaccionando con memes a ‘Stream Fighters 4’: Yina Calderón la burla de la noche

20 segundos en ‘Stream Fighters 4’: Así fueron los puños de Andrea Valdiri que dejaron contra las cuerdas a Yina Calderón

Deportes

Así podrá comprar en reventa

Así podrá comprar en reventa las boletas del Mundial 2026 para ver a la selección Colombia

Colombia vs. España - EN VIVO: así formará la Tricolor para la fecha 1 del grupo E de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

Kevin Mier y Willer Ditta incumplieron la fecha de regreso a México y tuvieron problemas en Cruz Azul tras partidos de la selección Colombia

La rabieta de Juan Fernando Quintero tras ser sustituido en la victoria de River Plate: insulto y golpe al banco de suplentes

David Alonso consiguió su tercer podio en la temporada de Moto2: así fue la carrera del colombiano en el GP de Australia