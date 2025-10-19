Aura Rocío Restrepo y su amor por el líder del cartel de Cali: “Yo nunca sentí que vivía con un demonio”

La exreina compartió ocho años de su vida junto al capo oriundo del Tolima - crédito Editorial Testigo Directo

A pesar de que el cartel de Cali fue neutralizado en los 90 y que la mayoría de sus integrantes murieron o siguen presos en Estados Unidos, se siguen revelando detalles inéditos de la historia de esta estructura criminal.

En la previa de la presentación de su libro, Gilberto y yo, Aura Rocío Restrepo, que fue la última pareja que tuvo “El Ajedrecista”, como se le conocía al líder del cartel, relató algunas historias que marcaron su vida a Infobae Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Desde el momento de la captura de Rodríguez Orejuela, en la que estuvo presente, hasta las diferencias que, en su postura, existían entre el oriundo del Tolima y Pablo Escobar, Restrepo entregó un balance del momento de su vida en el que estuvo vinculada al mundo del narcotráfico.

Los recuerdos del último amor de Gilberto Rodríguez Orejuela

La exreina de belleza indicó que el tiempo ha hecho que reflexione sobre las decisiones que tomó en su vida - crédito Editorial Testigo Directo

En primer lugar, Aura Rocío Restrepo habló del 9 de junio de 1995, fecha en la que se registró la captura del líder del cartel de Cali, que presuntamente ya tenía un acuerdo con el Gobierno nacional para someterse a la justicia.

“Ya sabíamos que estaban detrás de nosotros, veníamos de una reunión con la cúpula de las Farc para tratar de hacer un acuerdo y que no enviaran droga a Estados Unidos y él ya había hecho un acuerdo con ”Pacho" Herrera que lo iba a acompañar para entregarse“.

La exreina de belleza confesó que el capo utilizaba el nombre de César Augusto Marmolejo como “chapa” y burlar a las autoridades; además, expuso qué hizo antes de que las autoridades encontraran al criminal en una residencia de Cali.

“Pasé por la clínica donde estaba mi abuelita muy grave, me recogió un carro y me llevó nuevamente a la casa donde estábamos escondidos, un rato después llegó el Bloque de Búsqueda por nosotros. Abrí la puerta, me lanzaron unos metros y quedé boca abajo con fusiles en la espalda, narrarlo no alcanza”.

Restrepo reveló detalles de cómo se registró la separación definitiva con el capo - crédito Editorial Testigo Directo

En ese momento, Aura Rocío Restrepo fue capturada y estuvo en dos oportunidades en prisión, lo que la hizo reflexionar sobre el futuro de su relación con el capo.

“A mí me capturaron con Gilberto ese año, la comunicación fue constante, pero estando en la cárcel me di cuenta de algo que para mí fue imperdonable y fue la maternidad. En ese momento yo decidí que ya no era capaz de continuar con eso”.

Al hablar del final de la relación que sostuvo durante ocho años con Rodríguez Orejuela, Restrepo confesó que el capo le ofreció muchas cosas, pero su sueño era ser mamá.

“Lo decidí después de mirarlo frente a frente, de verlo llorar por amor y pedirme y ofrecerme cosas y suplicarme. Para mí dejar de amarlo fue un proceso eterno. Yo le mandé un video porque él me dijo que lo visitara, pero yo ya tenía un esposo, estaba embarazada. Nunca más volví a hablar con Gilberto Rodillo Orejuela”.

Después de ello, Aura Roció Restrepo se casó y conformó una familia, y aunque parezca algo difícil de creer, confesó que el líder del cartel de Cali nunca buscó involucrarse más en su vida.

“Cuando falleció estuve esperando en Cali muchos días, el día que me devolví para Medellín llegó el cuerpo esa noche. Nunca lo pude despedir realmente, pero pienso que ese video fue una despedida y el inicio del proceso de sanación. Rehice mi vida, me casé, tuve mis hijos. Él siempre me respetó esa situación, nunca interfirió”.

La última pareja de Gilberto Rodríguez Orejuela confesó que el capo estaba arrepentido de sus actos antes de ser capturado - crédito Colprensa

En la parte final de la entrevista, Restrepo indicó que había varias diferencias entre Pablo Escobar y Gilberto Rodríguez Orejuela, comenzando con el arrepentimiento que tenía por sus actos el segundo.

“Pablo Escobar, a mis ojos, sí era un demonio. La debilidad de Pablo Escobar era su familia y ante su familia Pablo era otro. Gilberto no era un santo, pero yo conocí la parte humana, él decía que él retrocedería todos los años de su vida y entregaría todo su dinero y todo por poder borrar los errores que había cometido”.

En ese sentido, puntualizó al indicar que no podía considerar que Rodríguez Orejuela fuera un “demonio”, y aseguró que Pablo Escobar, al morir joven, no reflexionó sobre su vida como en su momento lo hizo el líder del cartel de Cali.

“Pablo Escobar le tenía respeto porque Pablo sabía que Gilberto era un hombre supremamente inteligente. Yo nunca sentí que vivía con un demonio. Ha sido triste enfrentarme con esa parte oscura que tuvo Gilberto, lo que pasa es que yo conocí a un hombre mayor, viejo, cansado de la vida, que ya había tenido todo el tiempo del mundo para reflexionar. Esas cosas Pablo nunca las vivió”.