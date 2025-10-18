Colombia

Karina García impacta con mensaje previo a su combate en ‘Stream Fighters’ y despierta especulaciones de indirecta a Altafulla

La influencer sorprendió a seguidores con palabras en las que destacó la fuerza de Karely Ruiz, evocó su reciente maternidad y encendió debates por posibles referencias a su vida sentimental

Por Juan David Botia Méndez

La publicación de Karina García
La publicación de Karina García en Instagram, luego de su intervención en Stream Fighters 4, avivó las especulaciones de que sus dichos estarían relacionados con su ruptura con Altafulla - crédito @karinagarciaoficiall/ Instagram

La polémica rodeó las horas previas al evento Stream Fighters 4 cuando Karina García, reconocida por su participación en el fenómeno digital y exintegrante de La casa de los famosos Colombia, lanzó un mensaje que generó gran conversación en redes sociales.

Su declaración fue percibida por parte del público como una posible indirecta a su expareja, el cantante de música urbana Altafulla.

Durante la rueda de prensa y ante los medios, Karina García evitó la confrontación habitual en este tipo de eventos y se apartó de provocaciones directas. En su intervención, confesó: “Admiro mucho a Karely, sobre todo porque apenas han pasado ocho meses desde que tuvo a su bebé, y eso no es nada fácil”. La frase hizo referencia a su rival en el cuadrilátero, Karely Ruiz. Ambas comparten el rol de madres, situación que para García representa un motivo de respeto y solidaridad.

La modelo paisa destacó la fuerza de su contrincante mexicana y añadió un comentario que fue tomado como una indirecta para Altafulla - crédito @streamfighters_4/ TikTok

En la misma conversación, Karina García reconoció que no se habría sentido capaz de aceptar un desafío similar tan poco tiempo después del parto. Su sinceridad generó apoyo entre sus seguidoras, quienes llenaron sus redes sociales de mensajes positivos y empatía hacia su postura.

Minutos después del pesaje oficial de Stream Fighters 4, García publicó en su cuenta de Instagram una galería fotográfica donde celebró su transformación física tras cuatro meses de entrenamiento. En las imágenes, la peleadora muestra una postura firme y destaca los resultados obtenidos, señalando: “Hoy no lucho por demostrar nada, lucho por mí, por la mujer que soy, por la que no se rindió cuando todo dolía”, frase que pronto se volvió viral.

Mientras algunos seguidores interpretaron el mensaje como una declaración de superación personal, otros lo asociaron rápidamente a su reciente ruptura con Altafulla, lo que avivó la especulación sobre el trasfondo emocional de sus palabras. El post acumuló miles de comentarios en pocas horas, la mayoría elogiando el progreso físico, la determinación y la madurez emocional de la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia.

Así fue el cara a
Así fue el cara a cara entre Karina y Karely en el pesaje para Stream Fighters - crédito @stream_fighters/ Instagram

Otros usuarios recordaron las tensiones vividas por Karina García durante su paso por el reality y cómo la superación de esas experiencias se ha reflejado en sus recientes logros personales y deportivos.

A medida que se acerca el combate entre Karely Ruiz y Karina García, aumenta la expectativa entre los seguidores de Stream Fighters 4. Ambas llegan con historias personales marcadas por retos recientes y la intención de representar la fuerza de las mujeres que no pierden de vista sus objetivos.

El impacto de otras figuras durante el evento, como Yina Calderón y Andrea Valdiri, también se hizo sentir gracias a los cruces verbales durante el pesaje, lo cual añadió un ambiente de tensión previo a la jornada de enfrentamientos físicos y declaraciones que trascienden el espectáculo deportivo.

Karina García entraría junto a Anuel AA al ring de ‘Stream Fighters’

A pocas horas del evento, la expectativa sobre la posible aparición de Anuel AA junto a Karina García en su entrada al ring ha intensificado el interés del público en la antesala del combate.

La propia modelo e influencer colombiana avivó las conjeturas tras lanzar una pista en una reciente transmisión en vivo, donde mencionó la palabra “Brrr”, característica de la identidad musical del cantante puertorriqueño.

El misterio sobre quién acompañará a Karina García en su ingreso al cuadrilátero surgió a raíz de un intercambio durante una transmisión para el programa Dímelo King, en la que Valentino Lazaro preguntó: “Amiga, ¿ya nos vas a contar quién es el artista que va a entrar contigo?”. Karina respondió: “Mi amor, eso es sorpresa Brrr, ya te di una pista”, avivando la percepción de que se trataría de Anuel AA, conocido por este sonido en sus canciones.

Karina estaría acompañada por Anuel
Karina estaría acompañada por Anuel AA en su llegada el ring de Stream Fighters - crédito @karinagarciaoficiall @stream_fighters / Instagram - José Jorge Carreón, OCESA

Esta posibilidad fue discutida por panelistas y seguidores, quienes consideran que la pista apunta al cantante boricua, aunque Karina García no ha confirmado ni desmentido la teoría.

Durante una reciente edición del programa ‘Dímelo King’, el misterio persistió cuando la influencer reafirmó: “Será una sorpresa”, en respuesta directa a los cuestionamientos sobre la identidad del artista invitado. Panelistas como Yaya Muñoz, King y Valentino evaluaron el contexto de la pista, sin que hasta el cierre de esta edición se cuente con una confirmación oficial.

