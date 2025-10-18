Gobierno pide acelerar la movilidad eléctrica y reducir la dependencia de los combustibles en Colombia

La ministra de Transporte advierte que la contaminación del aire por el transporte genera pérdidas anuales de 11,6 billones de pesos - crédito Ministerio de Transporte

En Colombia, moverse de forma sostenible es todavía una meta cuesta arriba. Pese al creciente interés por tecnologías limpias y transporte eléctrico, el país enfrenta un parque automotor envejecido, una fuerte dependencia de combustibles fósiles y una infraestructura que avanza a paso lento. Así lo dejaron ver las autoridades y los gremios durante el Congreso de Movilidad Sostenible 2025, organizado por Andemos.

El encuentro, que reunió a representantes del Gobierno y del sector automotor, sirvió para revisar el estado de la transición energética y los desafíos de fondo que impiden acelerar el cambio. Los números hablan por sí solos, el 98% de los vehículos que circulan en Colombia aún usan gasolina o diésel, y la edad promedio del parque automotor supera los 19 años.

Para la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, el panorama exige decisiones firmes. “Queremos más bicicletas, más motocicletas eléctricas, más patinetas. La movilidad individual también es importante”, dijo al abrir su intervención. Sin embargo, fue contundente al señalar que el verdadero cambio no pasa por sumar más vehículos eléctricos, sino por fortalecer el transporte público sostenible. “Lo ideal, por supuesto, es que trabajemos a fondo en alternativas sostenibles de transporte público. Pero en Colombia, prácticamente toda la bonanza —incluso la petrolera— se malgastó. Hicimos el peor negocio del mundo”, lamentó.

La ministra advirtió que el costo de mantener el modelo actual no solo se mide en emisiones. La contaminación del aire representa pérdidas cercanas a los 11,6 billones de pesos al año —más del 1 % del PIB— y se asocia directamente con enfermedades respiratorias agudas, sobre todo en grandes urbes como Bogotá o Medellín.

Además, la seguridad vial sigue siendo una deuda pendiente. Los accidentes de tránsito continúan como la principal causa de muerte en el país, especialmente entre jóvenes y acompañantes de motociclistas. Hoy, las motos representan el 63 % del parque automotor, con cerca de 20 millones de unidades en circulación. “Algo tenemos que hacer, y mucho”, enfatizó Rojas.

Uno de los avances más recientes es el Decreto 1017 de 2025, resultado de los acuerdos con los transportadores tras el paro del año pasado. Este busca facilitar la reposición de vehículos y ofrecer estímulos concretos para la modernización del transporte.

En esa misma línea, el Gobierno impulsa el Fondo para la Promoción de Acceso Tecnológico (Fopac), creado por la Ley 2169 de 2021 y reglamentado en 2024. Este mecanismo destina recursos a la innovación en flotas y a la renovación del transporte público, con cuatro subcuentas estratégicas, taxis eléctricos y sostenibles, carga liviana y pesada, y apoyo a sistemas de transporte cofinanciados por la Nación.

Actualmente, está abierta una convocatoria para la renovación de taxis eléctricos, con un subsidio de 34,5 millones de pesos o el 30% del valor del nuevo vehículo, además de apoyo para infraestructura de recarga. Pese a ello, la ministra advirtió que, “aún falta mayor compromiso de los gobiernos locales y del sector privado”.

Según datos del ministerio, Colombia cuenta ya con más de 31.000 vehículos eléctricos y 165.000 híbridos, lo que equivale al 75% del cumplimiento de la meta anual. “La movilidad sostenible ya no es del futuro, es del presente”, afirmó Rojas.

El sector privado, aunque reconoce los avances, reclama consistencia en las políticas. Andrés Chaves, presidente de Andemos, insistió en que la movilidad debe asumirse como una política de Estado y no de Gobierno. “Este año superaremos las ventas en más de un 25%. Pero frente al debate político, es urgente priorizar la movilidad y poner en el centro al usuario, reconociendo la geografía colombiana”, señaló.

Chaves reconoció que la interlocución con el Ejecutivo “ha sido difícil por las incoherencias”, pero destacó la apertura al diálogo en el último año. También recordó que Colombia lidera la penetración de vehículos eléctricos e híbridos en la región, aunque apenas representa el 0,2% de las ventas mundiales. “La carga fiscal es grande. Lo que necesitamos es facilitar el acceso y democratizar el carro como una herramienta real. Una política de renovación —con incentivos adecuados— que promueva la sostenibilidad”, dijo.

El dirigente gremial expresó su sorpresa por la eliminación de algunos beneficios a la movilidad limpia y pidió corregir esas decisiones: “Si las políticas siguen siendo gravosas para los ciudadanos, nos vamos a ver marginados de las nuevas tecnologías. Tenemos que hacer asequible el vehículo que esté al alcance de las necesidades y posibilidades de la gente”.

El reto, coinciden todos, está en coordinar esfuerzos. El transporte genera 42 millones de toneladas de CO₂ al año y consume el 42% de la energía nacional. Reducir esa carga implica no solo producir energía limpia, sino también usar menos. Los compromisos del país son ambiciosos, reducir el 51% de las emisiones para 2030, alcanzar la carbono neutralidad en 2050 y disminuir en 40% el carbono negro respecto a 2014.

La movilidad sostenible en Colombia avanza, pero su éxito dependerá de algo más que decretos o metas. Requiere coherencia, recursos y un pacto real entre Estado, empresa privada y ciudadanía. Solo así el país podrá dejar atrás el ruido de los motores y moverse, por fin, hacia un futuro más limpio.