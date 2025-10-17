Jessi Uribe ya le puso fecha al nacimiento de su hija con Paola Jara

Durante una entrevista, Jessi Uribe anunció que el nacimiento de su hija Emilia se producirá en cuestión de días - crédito @paolajarapj/ Instagram

Paola Jara y Jessi Uribe dispararon las expectativas de sus seguidores luego de conocerse que la cantante estaba embarazada del santandereano y estaban esperando a su primera hija como pareja (quinta para Jessi).

Durante su paso por Buen día, Colombia, del Canal RCN, el intérprete de Dulce Pecado confesó a los televidentes y presentadores del matutino que ya faltaba poco para que naciera su hija.

La cantante reveló que hace unos días se llevó un susto, pensando que habían iniciado las contracciones - crédito Canal RCN

El cantante se refirió visiblemente emocionado a su expectativa de ser padre de Emilia, y relató algunos de los momentos del embarazo de Paola, incluyendo las dificultades que atravesaron para que se concretara su viaje a Chile, país en el que brindaría su última presentación antes de afrontar las últimas semanas de gestación y cuidar de su bebé.

“Era un show que estábamos haciendo nosotros en colaboración con un empresario de Chile. 12.500 boletos vendidos ya, y faltando 15 días, nos dijeron que la aerolínea no la iba a dejar viajar. Entonces, tocaba con carta, con una cosa, con otra. Y Pau, en todo el vuelo como relajada, porque una contracción y en un vuelo... Dios santo”, recordó.

Por fortuna, todo salió de manera favorable. “Llegamos a Chile un día antes, relajaditos, hicimos pruebas de sonido y fue un show espectacular”, indicó.

Paola Jara brindó su última presentación en estado de embarazo en Chile, junto a Jessi Uribe - crédito @paolajarapj/Instagram

Por otra parte, Jessi mencionó durante la entrevista que dos días antes, el martes 14 de octubre, Paola sintió dolores parecidos a los de las contracciones, algo que los puso en alerta. Sin embargo, debido a que se produjeron en altas horas de la madrugada, el santandereano optó por no recurrir a un médico sino a la asesoría de la inteligencia artificial.

“Puse en ChatGPT, ¿cuánto debe durar una contracción real? Porque están las falsas contracciones. Y era una falsa", indicó. Ante la pregunta de cuándo nacería Emilia, Jessi reveló que debería suceder en los próximos 30 días.

Paola Jara relató el difícil camino hacia la maternidad con Jessi Uribe

La cantante compartió en sus redes sociales un diario de su gira 'Entre Tres', en el que contó la historia detrás de su embarazo - crédito Paola Jara/Facebook

La espera de la pareja vino precedida por la incertidumbre. Así lo dejó saber la antioqueña semanas atrás, cuando compartió un audiovisual que forma parte de un diario de viaje que inició a la par con su gira Entre Tres, en la que Paola compartió tarima con Arelys Henao y Francy desde mediados de 2025.

Mientras se preparaba para subir al escenario en Manizales para el primer concierto de la gira, Paola le contaba a las cámaras mientras recibía el maquillaje la incertidumbre que rodeó la noticia de su embarazo, revelando que previamente tuvo dos embarazos fallidos producto de sus intentos de tener un hijo con Jessi Uribe.

“A veces me cuesta asimilarlo. Fue planeado, pero no pasó en el momento. Ya con Jessi nos habíamos sentado a conversar y habíamos dicho: ‘No, amor, no intentemos’, porque yo llevaba dos años sin planificar y ya habíamos tenido dos pérdidas. Obviamente, es algo muy doloroso. Y ya, como que a principios de este año, nos volvimos a sentar a hablar y dijimos: ‘Bueno, ¿qué hacemos? ¿Será que intentamos con un tratamiento, o qué hacemos?’”, recordó la artista de 42 años.

Paola explicó que la complejidad de la situación los llevó a contemplar la posibilidad de renunciar a su deseo de tener hijos. Pero las cosas dieron un giro cuando dejó de tomar sus pastillas anticonceptivas por una temporada, debido a una serie de viajes que tenía programados. A su regreso a Medellín, compró nuevamente las pastillas, a la espera de que llegara su periodo, sin imaginar lo que vendría después.

“Llegó supuestamente el día y yo esperando: ‘Bueno, ya, ahorita, mañana sí me empiezo a tomar las pastillas’. Bueno, no me llegó. Luego: ‘Pasado mañana, sí’. Y yo: ‘No, seguramente ya mañana sí’. Y nunca llegó”, relató.

La confirmación del embarazo llegó tiempo después, durante una serie de presentaciones que Paola dio junto a Jessi en Estados Unidos, y fue el santandereano quien pareció sospechar primero.

“Teníamos dos o tres shows juntos y, en el último, yo le dije: ‘Amor, la verdad, estoy estresada... no me llega’. Jessi mandó por una caja de diez pruebas, todo exagerado. Y yo: ‘¿Qué es todo eso?’, y él me dice: ‘Ahí las tengo pa’ quien las necesite’”, recordó entre risas.

Para sorpresa de Jara, una vez entró al baño y se hizo la prueba salió positiva, transformando su vida por completo. “La verdad, casi me desmayo, fue como entrar en shock porque ya habíamos dicho que no, entonces yo ya había dicho que me iba a poner superfitness, pero esos fueron los planes de Dios. Definitivamente, no es cuando queramos, sino cuando Dios quiera”, declaró.