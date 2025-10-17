Colombia

IDRD defiende licitación por $140.000 millones: “No se establecieron condiciones restrictivas”

El IDRD aseguró que la licitación se ajustó a los principios de transparencia y pluralidad. La Procuraduría convocó una mesa técnica de seguimiento

Por Mauricio Villamil

Guardar
Reclamos de empresas y gremios
Reclamos de empresas y gremios ponen en duda la transparencia de un proceso que podría repetirse con un solo participante habilitado - crédito Idrd

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá (IDRD) respondió a las críticas surgidas luego de la publicación de Semana sobre la licitación de servicios de vigilancia y seguridad privada, valorada en más de $140.000 millones.

La entidad defendió la legalidad y transparencia del proceso, adelantado a través de la Bolsa Mercantil de Colombia, e insistió en que se han cumplido los principios de contratación pública.

En un comunicado, el IDRD aseguró que “la definición de las condiciones de participación en todos sus procesos responde a las necesidades propias de su misionalidad y se rige por los principios de selección objetiva, responsabilidad, transparencia y pluralidad de oferentes”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la entidad, la contratación busca garantizar un servicio eficiente y seguro en los parques y escenarios deportivos de la capital.

El organismo explicó que las condiciones establecidas fueron diseñadas para asegurar la igualdad de oportunidades y la libre concurrencia de las empresas interesadas. Según el comunicado, las reglas del proceso fueron estructuradas de forma que no limitaran la participación y se ajustaran a los lineamientos de la Bolsa Mercantil, encargada de la evaluación técnica y económica de los oferentes.

El IDRD indicó que en esta modalidad de contratación, la Bolsa Mercantil es la responsable de revisar los requisitos de las empresas antes de que se realice la rueda de negociación, en la cual se selecciona al operador con la mejor oferta económica. “El IDRD ha promovido la libre concurrencia para asegurar que todas las empresas interesadas puedan participar en el proceso de contratación”, puntualizó la institución.

En el mismo pronunciamiento, la entidad recalcó que “en ningún caso se establecieron condiciones restrictivas con fines excluyentes” y que cualquier empresa que cumpla los requisitos puede presentar su propuesta. Añadió que los lineamientos técnicos están orientados a cumplir con los estándares de seguridad que exige la operación del sistema distrital de recreación y deporte.

El comunicado se conoce luego de que la Procuraduría General de la Nación anunciara su intervención en el proceso, al citar una mesa técnica para revisar los detalles de la licitación. La convocatoria busca reunir a representantes del IDRD, de la Bolsa Mercantil y de los órganos de control, con el propósito de examinar las condiciones bajo las cuales se estructuró el contrato y verificar el cumplimiento de los principios de transparencia y equidad.

La Procuraduría explicó que la revisión se hace en el marco de sus funciones preventivas y no implica una apertura formal de investigación. Sin embargo, advirtió que se analizarán los criterios de selección y los mecanismos de evaluación para descartar posibles irregularidades. “Con el propósito de exponer los hechos y aclarar los cuestionamientos sobre el proceso, se convocó una mesa técnica entre las partes involucradas”, señaló el Ministerio Público en su comunicación.

El llamado del ente de control se da tras los señalamientos sobre la presunta falta de competencia abierta en la licitación, revelados por Semana. De acuerdo con el reportaje, el monto del contrato y los criterios de participación generaron preocupación entre algunos oferentes que consideraron que las condiciones del pliego podían favorecer a un grupo limitado de empresas.

El IDRD insistió en que su intención ha sido promover la participación de todos los interesados y garantizar la vigilancia eficiente de sus escenarios. “Este proceso se adelanta en estricto cumplimiento de la normatividad vigente y bajo el acompañamiento de la Bolsa Mercantil, que brinda garantías de transparencia”, precisó la entidad.

Desde la administración distrital, se reiteró que la contratación por medio de la Bolsa Mercantil es una práctica avalada por la normativa y que su uso busca optimizar los recursos públicos. También se enfatizó en que la prestación del servicio de seguridad es fundamental para mantener en funcionamiento los parques, complejos deportivos y espacios recreativos administrados por el IDRD.

La revisión de la Procuraduría ocurre en un momento clave para la entidad, que en los últimos años ha incrementado su presupuesto en labores de mantenimiento, seguridad y operación de escenarios deportivos. La expectativa ahora se centra en los resultados de la mesa técnica convocada, donde se espera establecer si el proceso cumplió con los criterios exigidos por la ley.

Mientras tanto, el IDRD reiteró que seguirá colaborando con los organismos de control y que publicará cualquier ajuste que se derive de las observaciones de la Procuraduría. “La transparencia ha sido y seguirá siendo un principio rector de nuestra gestión”, concluyó el comunicado.

Temas Relacionados

Instituto Distrital de Recreación y DeporteProcuraduría General de la NaciónLicitación de seguridadBolsa Mercantil de ColombiaColombia-noticias

Más Noticias

Sinuano Día y Noche resultados jueves 16 de octubre: números ganadores de ambos sorteos

Como todos los días, la tradicional lotería colombiana divulgó la combinación ganadora de sus dos sorteos de este día

Sinuano Día y Noche resultados

Pico y Placa: qué autos no circulan en Cali este viernes 17 de octubre

El programa de restricción vehicular Pico y Placa aplica de lunes a viernes en Cali

Pico y Placa: qué autos

¿Tienes carro en Medellín? Averigua si puedes circular en la ciudad

Esto le interesa si va a conducir por las calles de ciudad este viernes

¿Tienes carro en Medellín? Averigua

Campo Elías Ramírez no es más alcalde de Girón, Santander: Consejo de Estado confirmó que incurrió en doble militancia

La decisión judicial obliga a convocar comicios atípicos en el municipio, mientras el gobernador de Santander designa un reemplazo provisional para garantizar la continuidad administrativa

Campo Elías Ramírez no es

Petro reveló el tema de la alocución que le fue negada por la CRC: Trump, Estados Unidos y las drogas iban a ser las protagonistas

El mandatario colombiano sostuvo que la Comisión de Regulación de Comunicaciones actuó arbitrariamente, por lo que considera que es víctima de censura

Petro reveló el tema de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’:

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

ENTRETENIMIENTO

Blessd y Beéle dominan el

Blessd y Beéle dominan el ranking de canciones de Spotify Colombia, conoce sus mejores temas

David Guetta en Colombia: esta es la historia del DJ que reformuló la cultura pop con sus éxitos

Jessi Uribe ya le puso fecha al nacimiento de su hija con Paola Jara

Karina García habló de Karely Ruiz antes de su combate en ‘Stream Fighters 4′: “No subestimo a mi rival”

Valentina Castro bailó al ritmo de Karol G, tras bambalinas del Victoria’s Secret Fashion Show: “Pa’ que tenga este sabor toca que vuelva y nazca”

Deportes

Jorge Carrascal sigue brillando con

Jorge Carrascal sigue brillando con Flamengo en el fútbol de Brasil: “Es un jugador muy diferente y especial”

Colombia se ubica entre los diez países que más entradas compran para el Mundial 2026: ya superó el millón de boletos

Hernán Torres tendría los días contados en Millonarios: llegaría un reconocido técnico para cambiar la mala imagen

Junior salió beneficiado tras su eliminación en Copa Colombia, según el técnico Alfredo Arias: esta es su explicación

Eduardo Pimentel arremetió contra Nicolás Gallo tras sanción contra Alfredo Morelos: “¿Se van a hacer los pendejos?”