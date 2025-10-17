Álvaro Uribe podría ser declarado inocente en segunda instancia, según abogado: “Una prueba ilegal no puede estar allí”

El abogado Carlos Soler aseguró que el exmandatario todavía se presume inocente - crédito @CarlosSolerPa/X

La expectativa en torno al futuro judicial del expresidente Álvaro Uribe Vélez se ha intensificado en el país, luego de que se conociera que la Sala de Decisión Penal número 19 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ya tomó una decisión en segunda instancia sobre su proceso penal.

El exmandatario fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Su defensa y el Ministerio Público apelaron la decisión de la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, y se espera el fallo de segunda instancia, que se dará a conocer el 21 de octubre de 2025.

El expresidente Álvaro Uribe fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal - crédito Sergio Acero Yate/Reuters

¿Álvaro Uribe podría ser declarado inocente?: el análisis jurídico

Carlos Javier Soler, abogado y exdirector de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, hizo un análisis jurídico sobre el caso de Uribe Vélez. De acuerdo con el exfuncionario, que también se desempeñó como exsecretario de Seguridad de Cali, el proceso penal contra Uribe aún no ha alcanzado una sentencia definitiva, por lo que todavía se presume su inocencia.

Según explicó, el principio de la doble instancia implica que un tribunal de mayor jerarquía, en este caso compuesto por tres jueces, revisa la sentencia inicial y emite un fallo. En ese sentido, el abogado enfatizó que la presunción de inocencia permanece intacta, ya que “se presume inocente hasta sentencia ejecutoriada. Aquí no hay sentencia ejecutoriada. La primera instancia fue recurrida”.

Ahora bien, sobre la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, indicó que el expresidente podría ser absuelto en segunda instancia. Esto, debido a que, a su juicio, hay dudas razonables en el expediente, tanto así, que cualquier persona que examine las evidencias podría inferir que no existe una sola prueba directa contra el expresidente.

La jueza Sandra Liliana Heredia condenó al exmandatario Uribe. Según el abogado, podría ser investigada por prevaricato - crédito captura de pantalla audiencia CSJ

Soler recordó que la Fiscalía cumplió con su deber de acusar, pero destacó que “dos fiscales anteriores pidieron precluir”, lo que, a su juicio, refuerza la debilidad de la acusación del enter acusador.

En cuanto al papel de la Procuraduría General de la Nación, el profesional en Derecho resaltó que este organismo también recurrió a la apelación y también señaló que la defensa logró sembrar dudas razonables en cada una de las pruebas presentadas.

Uno de los puntos más críticos del análisis de Carlos Soler es la presencia de pruebas ilegales en el proceso. El abogado argumentó que, conforme al precedente de la teoría del “fruto del árbol envenenado”, “una prueba ilegal no puede estar allí, tenía que ser excluida de la segunda instancia”.

Además, recordó que parte de la decisión que tomó la jueza Sandra Liliana Heredia en primera instancia ya fue desacreditada. El mismo Tribunal Superior de Bogotá determinó dejar en libertad al expresidente mientras se define su situación jurídica, yendo en contra de lo ordenado por la jueza 44 Penal.

El Tribunal Superior de Bogotá ya tomó una decisión de segunda instancia en el caso de Álvaro Uribe - crédito Mariano Vimos / Colprensa

“Esas maromas allí para llegar a arrimar a una inferencia que no es lógica, ya tuvo su primer golpe. La libertad de Álvaro Uribe, porque la dosimetría que aplicó del precedente la juez de primera instancia fue ilegal y las inferencias que hace de pruebas indirectas las vuelve directas. Y no entiende la duda razonable y la tarifa legal”, dijo.

Así las cosas, Carlos Soler concluyó que Álvaro Uribe Vélez podría ser declarado inocente en segunda instancia y anticipó que se podrían compulsar copias a la jueza Sandra Liliana Heredia para que sea investigada por el delito de prevaricato.

Tras años de investigación que están por terminar, el exmandatario y condenado asegura que es inocente de los cargos por los cuales fue acusado y que lo podrían llevar a permanecer privado de la libertad por un largo tiempo.