Colombia

Álvaro Uribe fue absuelto del cargo de soborno a testigos en los casos de Carlos Enrique Vélez y Eurídice Cortés

El proceso judicial enfrenta a magistrados y partes en un debate sobre nulidades, pruebas y derechos fundamentales, mientras la atención pública se centra en el desenlace

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

El Tribunal Superior de Bogotá, en segunda instancia, revocó la condena contra Alvaro uribe por soborno en la actuación penal, en el evento del exparamilitar, Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, a quien piden que se le investigue por falso testimonio - crédito Redes Sociales / X

El Tribunal Superior de Bogotá revocó este martes 21 de octubre la condena por soborno en actuación penal que pesaba sobre el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el proceso relacionado con el exparamilitar Carlos Enrique Vélez Ramírez.

La decisión, que representa un giro en uno de los casos judiciales más seguidos de Colombia, se fundamentó en la ausencia de pruebas que vincularan a Uribe como determinador del delito y en la falta de dolo directo, según detallaron los magistrados. Además, el tribunal ordenó abrir una investigación contra Vélez Ramírez por posible falso testimonio.

La diligencia, que se realizó de manera virtual para las partes y presencial para los magistrados, puso en primer plano el papel de testigos como Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve, cuyas declaraciones han sido determinantes en el proceso.

La audiencia representa un momento decisivo en un caso que ha sacudido los cimientos de la justicia y la política colombiana.

El proceso judicial contra el
El proceso judicial contra el exmandatario avanza con la revisión de pruebas, testimonios y solicitudes de nulidad, en medio de gran expectativa nacional por el futuro del caso - crédito Mario Caicedo / EFE

La sesión, que comenzó a las 8:02 a.m., dirigida por los magistrados Manuel Antonio Merchán, Alexandra Ossa y Leonor Oviedo, quienes asumieron la responsabilidad de analizar la sentencia emitida en primera instancia por la jueza Sandra Liliana Heredia.

En su fallo, la jueza Heredia concluyó que Uribe, a través de su abogado Diego Cadena, ofreció dádivas a internos como Monsalve y Vélez, con el objetivo de que se retractaran de sus declaraciones que lo vinculaban con la creación del bloque ‘Metro’ de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La fiscal Marlenne Orjuela, de acuerdo con lo recogido por El Tiempo, logró demostrar que estos ofrecimientos buscaban alterar el curso de la justicia.

Durante la audiencia, el magistrado Merchán precisó que el análisis se centraría en tres aspectos fundamentales: las solicitudes de nulidad presentadas por la defensa, las exclusiones de pruebas solicitadas y la determinación final sobre la culpabilidad de Uribe.

El Tribunal también dejó claro que el término prescriptivo del caso no se había extinguido, ya que el pasado 10 de octubre la Sala Penal abordó el expediente y adoptó una decisión al respecto.

Centro Democrático sobre inocencia de Alvaro Uribe
Centro Democrático sobre inocencia de Alvaro Uribe - crédito Captura de pantalla X

La decisión del tribunal no solo absolvió a Uribe del delito de soborno en actuación penal en el evento de Vélez Ramírez, sino que también ordenó investigar a este último por posible falso testimonio.

Además, la absolución se extendió a los hechos relacionados con Eurídice Cortés Velasco, alias Diana. No obstante, aún queda pendiente la decisión final sobre el delito de fraude procesal, por lo que el proceso judicial continúa abierto.

El magistrado Merchán explicó que “las pruebas practicadas no acreditan el vínculo doloso exigido para calificar a Álvaro Uribe Vélez como determinador de una conducta punible”.

El tribunal consideró errónea la aplicación del dolo eventual en la condena de primera instancia, ya que la figura de la determinación penal exige dolo directo.

La sala advirtió que “la aplicación del dolo eventual como fundamento de la condena constituye un yerro dogmático, pues la figura de la determinación penal exige dolo directo”.

El mensaje de Andrea Petro

El movimiento de Francia Márquez,

Aida Victoria Merlano respondió si

Melissa, la nueva tormenta tropical,

Bogotá instalará 60 nuevas cámaras
La JEP publicó video de

Aida Victoria Merlano respondió si

Figura del Mundial Sub-20 con

