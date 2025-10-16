Siete perros fueron rescatados en Pasto tras denuncias de maltrato animal, por el “Monstruo del Bosque”: comunidad denunció el caso

La Alcaldía de Pasto y la Policía supervisaron el operativo de rescate y traslado de los animales - crédito Alcaldía Pasto

La denuncia pública presentada por la comunidad de Pasto contra Andrés Pérez, conocido como el Monstruo del Bosque, logró reactivar el debate sobre el maltrato animal en esta ciudad del sur de Colombia.

Residentes y colectivos animalistas difundieron mensajes en redes sociales e hicieron un llamado urgente a las autoridades, recordando que “hace 10 años ya se le habían rescatado trece perros víctimas de abuso, y las autoridades siguen sin actuar. Existen videos y pruebas contundentes, pero el caso continúa en la impunidad”, según manifestó la cuenta ciudadana Plataforma Alto.

Durante más de 14 años, los vecinos afirman haber presenciado abusos recurrentes en la vivienda de Pérez, sin que se produjeran sanciones.

Conforme a la denuncia revelada por Plataforma Alto, “el hombre viene haciendo de las suyas por más de 14 años y ninguna entidad ha hecho absolutamente nada”.

Esto fue motivo para que el martes 14 de octubre decenas de personas llegaran hasta la residencia de Pérez para exigir una respuesta frente a los nuevos indicios de maltrato.

El desarrollo de estos acontecimientos derivó, en la noche del miércoles 15 de octubre, en el rescate de siete perros que permanecían en la casa de Andrés Pérez. Autoridades municipales explicaron que la intervención fue respaldada por un inspector de Policía y contó con el apoyo institucional.