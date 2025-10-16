Sebastián Caicedo confesó cuánto tiempo le costó superar su ruptura con Carmen Villalobos y cómo se conoció con Juliana Diez

Sebastián Caicedo revela cómo la fe y el tiempo lo ayudaron a sanar tras su separación de Carmen Villalobos - crédito @sebastiancaicedo/Instagram

El proceso de reconstrucción personal y sentimental de Sebastián Caicedo tras su separación de la actriz Carmen Villalobos ha estado marcado por una profunda transformación espiritual y emocional, según ha revelado en varias oportunidades.

El actor colombiano, conocido por su trayectoria de más de 15 años en la televisión, volvió a ser cuestionado sobre el proceso que vivió después de dejar su relación de más de 12 años con la también presentadora y reveló detalles de su vínculo actual con Juliana Diez, el cual no surgió de la inmediatez, sino de un proceso guiado por la fe y el tiempo.

En una reciente entrevista para la emisora Bésame, Caicedo abordó las percepciones sobre la rapidez con la que rehizo su vida amorosa, aclarando que la realidad fue muy distinta a la que muchos imaginaron.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“¿Cómo se hace para superar una relación tan rápido y enamorarse tan rápido como...?“, preguntó la periodista Adriana Bustos Torres.

Sebastián Caicedo revela su transformación tras la separación de Carmen Villalobos - crédito redes sociales

“La verdad es que no fue tan rápido. Lo que pasa es que cuando se dio la noticia que me separé, ya llevaba más de seis, siete, ocho meses. Y con Juli nos conocimos también a los ocho meses. Entonces, ahí hay un lapso más de un año", aseguró el actor.

La relación entre Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos se convirtió en una de las parejas más reconocidas del ámbito artístico colombiano y de las más queridas por el público. Sin embargo, en 2022 ambos confirmaron su separación, un episodio que, según ha reconocido el propio actor en diversas ocasiones, representó una de las etapas más difíciles de su vida.

Caicedo llegó a atravesar una depresión profunda y consideró la posibilidad de quitarse la vida, pero encontró refugio en la espiritualidad, según expresó el actor en su momento.

El reencuentro con el amor llegó para Caicedo de la mano de Juliana Diez, empresaria paisa con quien contrajo matrimonio el 26 de diciembre de 2024.

Sebastián Caicedo y Juliana Diez se casaron en una hacienda de Antioquia - crédito @sebastiancaicedo/IG

La pareja, que se conoció en un contexto comunitario vinculado a la iglesia, ha manifestado su deseo de formar una familia y tener hijos, un anhelo que el actor caleño ha mantenido desde hace tiempo y sobre el inicio de esta nueva etapa, Caicedo explicó en Bésame cómo se dieron los encuentros.

“La verdad, yo te puedo decir que cuando yo conocí a Juli, yo no la estaba buscando. Y la conocí en la iglesia. Nos conocimos por un propósito de la comunidad que ella tiene. Me pidió un favor. Me dijo: ‘Oye, Sebastián, voy a tener una conferencia en Bogotá. ¿Por qué no me haces una historia? ¿Cuánto me cobras?’ Le dije: ‘No, si es para eso, con ese propósito, no te cobro’. Yo estaba haciendo una película en Medellín y duramos como dos meses hablando por chat. Nunca nos vimos. Yo la distinguí en la iglesia, pero nunca, nunca hablamos directamente. Terminó la película, me invita a su empresa y empezamos a hablar. Pero vuelvo y te digo, esto es algo que realmente tenía preparado Dios. No era... no. Ni ella ni yo estábamos buscando nada", contó Caicedo.

Mientras Sebastián Caicedo avanza en sus proyectos personales y profesionales, Carmen Villalobos también ha continuado su camino en el ámbito artístico estuvo como presentadora en Top Chef VIP y ahora ha sido motivo de conversación en las redes sociales y los medios internacionales por su participación en la serie de Netflix, La Huésped, en donde protagoniza como Sonia junto a la actriz Laura Londoño, que hace el papel de Silvia.

“Silvia está en medio una crisis matrimonial y debe de lidiar con la adicción de su hija. En eso llega Sonia, una mujer que conoció semanas atrás, y ambas comienzan a tener una conexión inexplicable. Sin embargo, Sonia llega con plan de venganza”, dice la explicación de la plataforma sobre la trama.