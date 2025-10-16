Polémica en Medellín por la financiación de la feria Brujería con recursos de Comfama: “No son recursos públicos”

El evento cultural ha desatado un intenso debate entre sectores religiosos y políticos, quienes rechazan la financiación con recursos de la caja de compensación y cuestionan el impacto en las tradiciones locales - crédito redes sociales / X

La próxima realización de la Feria Brujería en Medellín ha generado una fuerte controversia religiosa y política, con líderes de distintos sectores manifestando su rechazo y cuestionando el uso de recursos de la caja de compensación Comfama para financiar el evento.

El debate, que se ha intensificado en redes sociales y espacios institucionales, enfrenta la promoción de la diversidad cultural con la defensa de las tradiciones religiosas en la capital antioqueña, ignorando el artículo 19 de la Constitución Política Colombiana, según quienes han defendido la realización de este evento.

Entre los principales opositores figura Luis Miguel López, representante a la Cámara por Antioquia, quien expresó su indignación por la organización de la feria.

López afirmó que es “increíble que una institución como Comfama esté organizando un evento para este 17 y 18 de octubre de brujería, cuando lo que debería promover son los valores familiares, esos valores antioqueños que están arraigados de Dios, de familia, de trabajo. Además, con recursos públicos, parafiscales, pagados por los trabajadores antioqueños”, en su cuenta oficial de X.

El Claustro San Ignacio se convierte en escenario de talleres, conciertos y charlas sobre brujería y feminismo. Una programación que invita a descubrir prácticas y saberes alternativos en el corazón de la ciudad crédito: @LuismLopezA/ X

El concejal de Medellín Brisvani Arenas también se sumó a las críticas, argumentando que la feria representa una amenaza directa a las tradiciones religiosas de la ciudad.

Arenas señaló que Medellín es “un pueblo creyente, un pueblo que ha sido capaz de salir adelante poniendo su fe en Jesús, en la Virgen”, y advirtió que “en este congreso, que es un congreso de brujería, que trae consecuencias nefastas para nuestras familias, para nuestra ciudad, por eso levantamos nuestra voz en contra”.

Por su parte, el concejal Andrés Rodríguez calificó el evento como una “grosería” y cuestionó abiertamente a Comfama por, según él, destinar recursos de los trabajadores antioqueños a la feria: “¿Brujería patrocinada con la plata de la caja de compensación?”.

La oposición no se ha limitado a declaraciones individuales. Sectores religiosos y políticos han intensificado su movilización, convocando a la ciudadanía a expresar su descontento y a defender lo que consideran el patrimonio espiritual de Medellín.

Arenas, en sus intervenciones, hizo un llamado a la acción colectiva, invitando a los creyentes a unirse en oración y a pronunciarse activamente contra la realización del evento. “No puede ser que con recursos que las mismas familias producen, las empresas, hoy quieran dañar las tradiciones de una ciudad pujante que ha sido capaz de levantarse gracias a nuestra fe”.

El uso de los fondos de Comfama ha sido uno de los puntos más polémicos en el debate.

Tanto López como Rodríguez han insistido en que la feria se financia con dinero proveniente de los trabajadores antioqueños, lo que, a su juicio, resulta inaceptable para un evento que consideran contrario a los valores familiares y religiosos de la región.

Respuesta institucional de Comfama defendiendo la libertad de culto

Ante la presión y las críticas, Comfama emitió un comunicado oficial en el que aclaró que los recursos empleados para la feria provienen de la compensación familiar y no son considerados por la ley como fondos públicos. La entidad subrayó: “Respetamos todas las creencias y la libertad de cultos; nuestra programación se financia con compensación familiar (no son recursos públicos)”.

Además, Comfama invitó a quienes rechazan la feria a comprender que “en el país en paz que queremos construir caben todas las formas de ver el mundo y celebrar la vida”. La organización también aseguró que el evento no irrespeta ningún credo ni práctica religiosa, y recordó que la Constitución colombiana garantiza el derecho a la libertad de creencias y de expresión.

En cuanto al trasfondo del evento, Comfama explicó que la feria Brujería conmemora los 50 años del Primer Congreso Mundial de Brujería, realizado en Bogotá en 1975, un encuentro que buscó resaltar la diversidad cultural y espiritual de Colombia. La agenda de la feria incluye actividades como conversaciones, danzas del Pacífico y de la Guajira, talleres de gastronomía, conciertos y una charla sobre el libro “La bruja” de Germán Castro Caycedo.

Según el comunicado, la intención es “ampliar miradas, promover la comprensión de la diferencia y desmitificar la espiritualidad de culturas menos conocidas en nuestra región”.

Comfama destacó que su propuesta cultural y educativa recibe unos 8 millones de asistentes al año y que su objetivo es fortalecer la convivencia y la democracia a través del reconocimiento de la pluralidad de creencias y perspectivas.

En medio de la controversia, la organización reiteró su compromiso con la diversidad y la inclusión, señalando que no cancelará el evento ni tomará represalias contra quienes participen en él.

La postura institucional se apoya en la convicción de que la riqueza de la sociedad colombiana reside en su pluralidad, y que la convivencia pacífica solo es posible cuando se reconocen y celebran las diferencias.