Nuevo ataque a activistas venezolanos en Bogotá: desconocidos interceptaron y robaron a la asistente de la líder de fundación ‘Juntos se Puede’

La denuncia la hizo Ana Karina García, titular de esta organización sin ánimo de lucro, que entregó detalles en sus redes sociales de lo acontecido en la capital de la República; en un hecho que encendió una vez más las alarmas sobre la integridad de los ciudadanos foráneos

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Ana Karina García, presidenta de
Ana Karina García, presidenta de 'Juntos se puede', que denunció ataque contra su asistente en Bogotá - crédito @anak14/X - suministrada a Infobae Colombia

En un suceso que rápidamente fue replicado por los medios de comunicación independientes que operan fuera de Venezuela, la activista Ana Karina García denunció en la noche del miércoles 15 de octubre que su asistente fue víctima de un asalto violento a solo dos cuadras de su domicilio en Bogotá; en un hecho que, según sus palabras, representa un nuevo episodio en la serie de amenazas y hostigamientos.

García, que es líder de la fundación ‘Juntos se Puede’, indicó que este hecho significa una nueva afrenta para los que defienden los derechos humanos en el exilio. “Mi asistente fue interceptada a tan solo dos cuadras de mi casa en Bogotá, Colombia, este miércoles 15 de octubre”, afirmó García en su perfil de X, que entrego a continuación mayores detalles de lo que ocurrió en su caso, en medio del natural temor.

La activista relató que los agresores, a los que identificó como venezolanos, abordaron a su colaboradora con una pregunta directa. “Le preguntaron si trabaja conmigo y con la fundación Justos Se Puede”, explicó García. Tras la confirmación, los sujetos procedieron a despojarla de su teléfono móvil de manera violenta, un acto que la activista no considera un hecho aislado, por recientes antecedentes.

Este es el mensaje en
Este es el mensaje en el que la activista Ana Karina García hizo su denuncia sobre ataque a su asistente en Bogotá - crédito @anak14/X

En su denuncia, la lideresa reiteró la existencia de una vigilancia sistemática sobre su entorno personal y profesional. “Una camioneta con placas de Venezuela ha sido vista vigilando de cerca tanto las inmediaciones de la fundación como las de mi residencia personal durante las mañanas”, detalló la activista, que interpretó estos hechos como parte de un patrón de intimidación contra activistas.

Ante la gravedad de la situación, García alertó a las autoridades colombianas, incluyendo a la Defensoría del Pueblo, al presidente de la República, Gustavo Petro y a la Cancillería, con un mensaje en el que pidió resguardo para su equipo, su familia y para ella misma. “Solicito formalmente protección para mi equipo de trabajo, mi familia y mi persona”, expresó la activista en su perfil de X.

Y es que el incidente se produjo pocos días después del atentado sicarial en Colombia contra el activista Yendri Velásquez y el asesor político Luis Peche, ocurrido el lunes 13 de octubre, lo que, según la denuncia de García, evidencia un patrón de intimidación dirigido a los venezolanos que ejercen el activismo en el exilio. En especial, de aquellos los que han cuestionado el régimen de Nicolás Maduro.

En desarrollo...

