Jennifer Lopez cuenta su versión sobre el descontento que le causó hacer el Super Bowl junto a Shakira: “Yo quería el mío”

La cantante, luego de años de rumores de diferencias con la barranquillera en la realización del espectáculo de medio tiempo, aseguró que nunca tuvo problemas con su coestelar - crédito @sternshow/Instagram

Ya han transcurrido varios días desde que el anuncio de Bad Bunny como el encargado del próximo Super Bowl generó celebración y debate por igual en redes sociales. El puertorriqueño será el primer artista latino masculino en presentar un show en solitario durante el evento.

Sin embargo, antes que él, dos mujeres marcaron un precedente sobre cómo debería ser el espectáculo de medio tiempo desde la perspectiva latina. Shakira y Jennifer López fueron las invitadas al Super Bowl de 2020, celebrado en el Hard Rock Stadium de Miami, para aportar color y sabor al encuentro deportivo más importante de Estados Unidos.

Sin embargo, y a pesar de que la actuación fue bien recibida por la mayor parte de los televidentes, J-Lo se mostró algo decepcionada del resultado final con los años.

Jennifer Lopez expresó su inconformidad con la producción por el tiempo limitado para cada artista en el show conjunto - crédito Mike Blake/REUTERS

Aunque en un primer momento se rumoró sobre algún problema de egos entre ella y la barranquillera, en su documental Halftime, estrenado en Netflix en junio de 2023 y que abordó a fondo lo que sucedió tras bambalinas de este espectáculo, J-Lo manifestó que el tiempo disponible para hacer justicia a las canciones de cada una era muy limitado, y que no todo podía reducirse a las coreografías.

“Tenemos seis minutos: 30 segundos de una canción y, si nos tomamos un minuto, eso es todo, nos quedan cinco. Tenemos que tener nuestro momento. No va a ser una maldita revista de baile (...) Que dos personas actúen en el Super Bowl es la peor idea del mundo y lo fue”, afirmó entonces.

Algo en lo que J-Lo fue vehemente fue que, si tenían dos “cabezas de cartel” en el espectáculo de medio tiempo, debieron darles 20 minutos de show, de tal forma que se pudieran dividir en diez minutos por artista.

J-Lo afirmó que sus diferencias no fueron nunca con Shakira, sino con los productores del espectáculo - crédito Shannon Stapleton/REUTERS

Más de dos años después de ese comentario, J-Lo volvió a abordar el tema durante su paso por el Howard Stern Show, remarcando que sus diferencias con la producción del Super Bowl obedecieron a situaciones más complejas.

“Para mí siempre fue un sueño hacerlo [el medio tiempo del Super Bowl]. Como mis ídolos, como Madonna, como Diana Ross o Prince... Cuando me dijeron que lo iba a hacer con Shakira o Gloria Estefan, pensé: ‘¿Tú crees que un único artista latino no puede hacerlo solo?’. Ese fue el problema”, explicó, recordando que la propia Gloria Estefan —la primera latina en realizar un espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl, en 1992— rechazó la invitación.

J-Lo aceptó hacer el espectáculo conjunto, pero afirmó que la producción pudo haberlo manejado de otro modo, no solo por su reputación sino también por la de su coestelar. “Shakira también se merecía su momento. Y yo quería el mío, la oportunidad de hacer lo que siempre soñé”.

Pese a sus reservas, Jennifer afirmó que el paso del tiempo le hizo reconocer que estar en esa tarima fue lo mejor que pudo pasar.

“Fue absolutamente perfecto y estoy muy orgullosa de esa Super Bowl y de haber compartido ese escenario con Shakira, porque representamos algo que en ese momento era importante. Dos mujeres, madres, latinas, que defienden el trabajo duro... Estaban pasando muchas cosas y fuimos capaces de traer luz”, concluyó.

El espectáculo de 2020 incluyó éxitos de ambas artistas y cerró con una actuación conjunta de "Let’s Get Loud" y "Waka Waka" - crédito Mike Blake/REUTERS

Durante la presentación celebrada en el Hard Rock Stadium de Miami, el espectáculo empezó con Shakira interpretando un popurrí de temas que incluyó She Wolf, Empire, Ojos Así, Whenever, Wherever y Hips Don’t Lie, antes de ceder el paso a J-Lo’s que interpretó Jenny From the Block, Get Right y On the Floor. Para cerrar, ambas artistas coincidieron en escena para cantar Let’s Get Loud y Waka Waka (This Time for Africa).