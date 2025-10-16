Colombia

Hora y dónde ver Stream Fighters 4: Yina Calderón y Andrea Valdiri serán la pelea estelar

El evento organizado por Westcol tendrá seis encuentros y se llevará a cabo en el Coliseo Medplus de Bogotá

El evento se llevará a
El evento se llevará a cabo el sábado 18 de octubre - crédito Stream Fighters 4

En los últimos años, ha surgido una tendencia relacionada con las veladas de boxeo organizadas por creadores de contenido, una iniciativa que comenzó en España de la mano del streamer Ibai Llanos.

En Latinoamérica, uno de los pioneros en este tipo de eventos es Westcol, quien el próximo 18 de octubre llevará a cabo la cuarta edición de Stream Fighters, el nombre del evento de deportes de contacto que organiza desde 2022.

Tras la tercera edición, en la que participaron celebridades como Rebol, Kris R, Camilo Sánchez y el propio Westcol, en esta ocasión se sumarán nuevos y populares creadores de contenido, así como figuras públicas que han captado la atención de los internautas.

La cartelera del evento

Karina García y Karely Ruiz
Karina García y Karely Ruiz estarán en la pelea inicial del evento - crédito Stream Fighters 4

Para el evento se han confirmado seis enfrentamientos entre creadores de contenido de cinco naciones, además de la participación de Farruko y Cosculluela en los intermedios entre cada pelea.

A nivel internacional se destaca la presencia de la mexicana Kalery Ruiz, que enfrentará a la colombiana Karina García, que abrirá la cartelera del evento, que se llevará a cabo en el Coliseo Medplus de Bogotá.

En los siguientes compromisos participarán influenciadores como The Nino, representante de República Dominicana, By King, de Chile, o Milica, streamer de Argentina.

Otras figuras colombianas que pelearan en la velada son el exparticipante de El Desafío Belmer Ospina, más conocido como “El Be”, además del creador de contenido JH de la Cruz.

El encuentro entre Valdiri y
El encuentro entre Valdiri y Calderón ha generado gran expectativa - crédito Stream Fighters 4

En la pelea estelar estarán las colombianas Yina Calderón y Andrea Valdiri, que cuentan con miles de seguidores; otro aspecto que llama la atención de esta pelea es la rivalidad que tienen la bogotana y la barranquillera.

En sus cuentas de Instagram, ambas creadoras de contenido han expuesto detalles de la enemistad que se ha generado y se resolverá en una pelea de tres rounds de dos minutos.

Los encuentros también han sido promovidos por casas de apuestas, en donde Andrea Valdiri es favorita con un 85% de quedarse con el triunfo ante Yina Calderón.

En la previa de Stream Fighters se generó el rumor de que Yina Calderón podría desistir de participar en la pelea, por lo que se confirmó que en caso de que esto se registre, la creadora de contenido tendrá que pagar una multa de 50.000 dólares, más de 190 millones de pesos.

Esta es la cartelera oficial de la velada:

  • Karely Ruiz (México) vs. Karina García (Colombia)
  • The Nino (República Dominicana) vs. By King (Chile)
  • Milica (Argentina) vs. May Osorio (Colombia)
  • Shelao (Chile) vs. BelosMaki (Colombia)
  • JH de la Cruz (Colombia) vs. Cristo Rata (Perú)
  • Yina Calderón (Colombia) vs. Andrea Valdiri (Colombia)
El pesaje del evento será
El pesaje del evento será el viernes 17 de octubre - crédito Stream Fighters 4

Hora y dónde ver Stream Fighters 4

El Coliseo Medplus de Bogotá, con capacidad para 24.000 personas, abrirá sus puertas después de las 12:00 p. m. del 18 de octubre, mientras que el evento comenzará sobre las 5:00 p. m. hora de Colombia.

Además de las personas que pagaron por estar en el centro de eventos, las peleas podrán ser vistas a través del canal de Kick de Westcol, en el que se espera poder romper los récords de espectadores que tienen este tipo de plataformas.

Además del evento como tal, el 17 de octubre se realizará a las 7:00 p. m. la ceremonia de pesaje, en la que los peleadores se medirán ante la báscula para comprobar que cumplieron con los límites de peso estipulados previamente.

Además del pesaje, también servirá para entrevistar a todos los creadores de contenido y generar mayor expectativa en la previa del evento.

