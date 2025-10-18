Colombia

EN VIVO| ‘Stream Fighters 4′ de Westcol en el Coliseo Medplus: Yina Calderón y Andrea Valdiri protagonizan el combate principal

La velada promete ser una de las más importantes del streaming de creadores de contenido en 2025, con combates largamente esperados y artistas invitados

El evento se llevará a
El evento se llevará a cabo en el Coliseo Medplus de Bogotá el sábado 18 de octubre, y podrá seguirse a través de la señal de Kick de Westcol - crédito Stream Fighters 4

Este sábado 18 de octubre, se llevará a cabo el Stream Fighters 4 de Westcol, evento que reunirá a creadores de contenido, tiktokers y streamers de Latinoamérica en un ring de boxeo, en un evento que ya tiene entradas agotadas.

Un total de cinco combates serán los protagonistas de la velada, precedida por meses de expectativa, rumores y controversias entre los peleadores y peleadoras que se eligieron.

A partir de las 5:00 p. m. (hora de Colombia) el Coliseo Medplus de Bogotá será testigo de enfrentamientos largamente esperados, destacando la batalla estelar: Yina Calderón contra Andrea Valdiri.

No se pierda todas las incidencias en este seguimiento minuto a minuto del evento, en el que se contará con la presencia de cantantes invitados y se espera que hayan sorpresas en la salida de los peleadores al ring.

19:25 hsHoy

Hora y dónde ver Stream Fighters 4: Yina Calderón y Andrea Valdiri serán la pelea estelar

El evento organizado por Westcol tendrá seis encuentros y se llevará a cabo en el Coliseo Medplus de Bogotá

El evento se llevará a
El evento se llevará a cabo el sábado 18 de octubre - crédito Stream Fighters 4

En los últimos años, ha surgido una tendencia relacionada con las veladas de boxeo organizadas por creadores de contenido, una iniciativa que comenzó en España de la mano del streamer Ibai Llanos.

18:31 hsHoy

Tensión y provocaciones, así fue el encuentro entre Yina Calderón y Andrea Valdiri antes del combate en ‘Stream Fighters’

La rueda de prensa previa a la pelea se transformó en un intercambio verbal que impactó a seguidores y resaltó el desafío emocional que ambas llevarán al ring

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Yina Calderón y Andrea Valdiri
Yina Calderón y Andrea Valdiri encienden la previa de Stream Fighters 4 con un tenso cara a cara - crédito @stream_fighters/ Instagram

El pesaje oficial de Stream Fighters 4 en Bogotá se convirtió en otro escenario de alta tensión cuando Yina Calderón y Andrea Valdiri protagonizaron un encuentro marcado por declaraciones provocadoras y un ambiente de creciente expectativa antes de su combate.

