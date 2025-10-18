EN VIVO| ‘Stream Fighters 4′ de Westcol en el Coliseo Medplus: Yina Calderón y Andrea Valdiri protagonizan el combate principal

El evento se llevará a cabo en el Coliseo Medplus de Bogotá el sábado 18 de octubre, y podrá seguirse a través de la señal de Kick de Westcol - crédito Stream Fighters 4

Este sábado 18 de octubre, se llevará a cabo el Stream Fighters 4 de Westcol, evento que reunirá a creadores de contenido, tiktokers y streamers de Latinoamérica en un ring de boxeo, en un evento que ya tiene entradas agotadas.

Un total de cinco combates serán los protagonistas de la velada, precedida por meses de expectativa, rumores y controversias entre los peleadores y peleadoras que se eligieron.

A partir de las 5:00 p. m. (hora de Colombia) el Coliseo Medplus de Bogotá será testigo de enfrentamientos largamente esperados, destacando la batalla estelar: Yina Calderón contra Andrea Valdiri.

No se pierda todas las incidencias en este seguimiento minuto a minuto del evento, en el que se contará con la presencia de cantantes invitados y se espera que hayan sorpresas en la salida de los peleadores al ring.