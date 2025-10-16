Gustavo Petro no restablecerá relaciones con Israel, pese a la firma de paz en Medio Oriente: estos son sus argumentos

Las relaciones entre Colombia e Israel están rotas desde el 1 de mayo de 2024 - crédito Embajada de Israel en Colombia

Pese a la presión ejercida por más de 30 representantes a la Cámara, que firmaron el miércoles 15 de octubre de 2025 una resolución para que el presidente de la República, Gustavo Petro, restablezca las relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, el primer mandatario respondió al llamado con una contundente decisión: no restablecerá este canal con el país asiático.

En su perfil de X, el primer mandatario se refirió a la petición, que previamente había hecho Marcos Peckel, presidente de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia (CCJC), y reafirmó que no habrá cambios en las relaciones con el país asiático. Su decisión se basó en que, en su concepto, el estado que dirige Benjamin Netanyahu no ha cumplido con lo establecido con el grupo Hamas.

“No liberaron al doctor Hussam Abu Safiya, su delito: atender niños y niñas en el hospital hasta que llegaron tropas de Netanyahu a detenerlo. Lo condecoraremos aún en la prisión. No habrá cambios en las relaciones diplomáticas con Israel hasta que cumpla con los acuerdos”, afirmó Petro en su mensaje en X, en el que acudió al caso del galeno al que le demostró admiración para mantenerse en su postura.

En un mensaje anterior, el jefe de Estado había destacado la trayectoria del médico Safiya y ofreció condecorarlo, como lo reveló en esta nueva publicación, con la Cruz de Boyacá: máxima distinción que entrega el Gobierno colombiano personas e instituciones, tanto nacionales como extranjeras, por servicios distinguidos al país; aunque no se conoce del aporte concreto del profesional a Colombia.

“Este hombre, el Dr. Husam Abu-Safia (sic) es un héroe. Yo le otorgaría la cruz de Boyacá, es lo único que puedo darle. Hoy, siendo rehén de Israel, sale libre en el intercambio de rehenes. No piensa volver a su hogar porque sus hijos fueron asesinados por las bombas en su casa mientras él atendía a los niños palestinos heridos por las bombas en su hospital, que también fue bombardeado”, había dicho Petro.

Las contradicciones de Gustavo Petro y sus fuentes de información

Tal parece que el mandatario, una vez más, mintió sobre la información que se replica en sus redes sociales, pues en principio afirmó que el médico palestino había sido entregado por el ejército de Israel; pero en esta nueva publicación afirmó que sigue retenido. Es más, en ese primer post había afirmado la manera en que, incluso, había sido retenido, en un relato que en su momento causó polémica.

“Fue el último en salir del hospital con su bata blanca y de inmediato fue convertido en rehén del gobierno de Netanyahu. El acuerdo entre Hamas y Netanyahu es la liberación de 1.000 rehenes palestinos y 20 israelíes. Puede seguir una guerra o la paz si se reconocen entre sí los dos estados", expresó en aquella oportunidad Petro, que pese a los acuerdos firmados insistió en su postura crítica.

Y es que pese a que ya se estableció un protocolo para empezar a negociar una paz duradera en Medio Oriente, con el intercambio de prisioneros y rehenes y otros procederes, como el permitir el ingreso de ayuda humanitaria en Gaza, el gobernante colombiano seguiría empeñado en ver otros aspectos; si se quiere contrarios al éxito del proceso en mención, en contravía del optimismo internacional.

En ese orden de ideas, lanzó llamativas propuestas. “El batallón Colombia en el Sinaí ampliado, debe alistarse para ser parte de la reconstrucción de Gaza y garantizar su paz. Sé que llevarán en alto la bandera de Colombia y de Bolívar como buenos descendientes del ejército Libertador", afirmó Petro, que sigue mostrándose activo frente a lo que ocurre al otro lado del planeta.