Gustavo Bolívar sacó ‘pecho’ por Gustavo Petro y afirmó que tiene mayores índices de aprobación que Santos y Duque: “Volveremos a ganar”

Gustavo Bolívar reiteró que el petrismo conservará su apoyo popular de cara a 2026 - crédito Colprensa y Andrea Puentes/Presidencia

El exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, manifestó su confianza en la gestión del presidente Gustavo Petro y en el respaldo ciudadano que mantiene su Gobierno.

A través de su cuenta en la red social X, el funcionario afirmó: “¡Volveremos a ganar! El Pte Petro tiene índices de aprobación superiores a los que tuvieron Duque y Santos en su último año”.

Bolívar citó los resultados de la reciente encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), según la cual la aprobación del mandatario colombiano alcanza el 44 %, una cifra que, a su juicio, refleja la solidez del proyecto político del Pacto Histórico.

El funcionario también resaltó los avances del Ejecutivo en materia de reformas y distribución de tierras.

“Aún faltan 10 meses para seguir entregando tierras e implementar las reformas”, añadió en su publicación, sugiriendo que el Gobierno continuará impulsando su agenda social y económica antes de que finalice el actual periodo presidencial.