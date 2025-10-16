Colombia

Gustavo Bolívar sacó ‘pecho’ por Gustavo Petro y afirmó que tiene mayores índices de aprobación que Santos y Duque: “Volveremos a ganar”

El exsenador destacó los avances del Gobierno en la entrega de tierras y en la implementación de las reformas sociales, afirmando que el proyecto del Pacto Histórico sigue fuerte

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Guardar
Gustavo Bolívar reiteró que el
Gustavo Bolívar reiteró que el petrismo conservará su apoyo popular de cara a 2026 - crédito Colprensa y Andrea Puentes/Presidencia

El exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, manifestó su confianza en la gestión del presidente Gustavo Petro y en el respaldo ciudadano que mantiene su Gobierno.

A través de su cuenta en la red social X, el funcionario afirmó: “¡Volveremos a ganar! El Pte Petro tiene índices de aprobación superiores a los que tuvieron Duque y Santos en su último año”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Bolívar citó los resultados de la reciente encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), según la cual la aprobación del mandatario colombiano alcanza el 44 %, una cifra que, a su juicio, refleja la solidez del proyecto político del Pacto Histórico.

El funcionario también resaltó los avances del Ejecutivo en materia de reformas y distribución de tierras.

“Aún faltan 10 meses para seguir entregando tierras e implementar las reformas”, añadió en su publicación, sugiriendo que el Gobierno continuará impulsando su agenda social y económica antes de que finalice el actual periodo presidencial.

Temas Relacionados

Gustavo BolívarGustavo PetroGobierno PetroIván DuqueJuan Manuel SantosColombia-Noticias

Más Noticias

Abelardo de la Espriella aseguró que si llega a ser presidente no viajará fuera de Colombia: “Tengo una obsesión por la seguridad”

El precandidato presidencial anunció que permanecerá en el país durante su mandato, para priorizar la atención de los problemas de seguridad, con puestos de mando en cada departamento

Abelardo de la Espriella aseguró

Siete equipos del fútbol profesional colombiano se salvaron de ser sancionados por la Superintendencia de Industria y Comercio: esta fue la razón

La SIC impuso más de ocho mil millones de pesos en multas a cinco clubes, dirigentes y a la Dimayor por pactos y conductas que restringieron la movilidad laboral de los jugadores entre diferentes equipos

Siete equipos del fútbol profesional

Polémica de las pruebas Saber Pro de Juliana Guerrero: presidente Petro cuestionó el desarrollo del caso “¿Es así el resumen de este escándalo?”

El jefe de Estado debatió por la cronología de la inscripción y presentación de pruebas académicas por parte de la candidata a la Vicepresidencia de Juventud

Polémica de las pruebas Saber

Ministerio de Hacienda prevé deuda de Colombia cierre el 2025 por debajo del 60% del PIB

Javier Cuéllar, director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, anunció que la estrategia oficial apunta a estabilizar el endeudamiento y mejorar la confianza de los mercados, para recuperar el grado de inversión

Ministerio de Hacienda prevé deuda

Video: la brutal golpiza que recibió operario de empresa de aseo en Rionegro por parte de tres hombres por hacerles un reclamo

La Policía logró la captura de los tres agresores, que tendrán que responder por el ataque que provocó la pérdida de varios dientes y fracturas en el rostro de la víctima

Video: la brutal golpiza que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Destruyen millonario cargamento de cocaína

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

ENTRETENIMIENTO

Así le respondió Valentina Lizcano

Así le respondió Valentina Lizcano a Yina Calderón tras ataques recibidos por defender a La Jesuu: “No apoyo ninguna forma de odio, el racismo es un delito”

Yeferson Cossio sospecha que es víctima de brujería y narra episodios inquietantes en redes: “He tenido una cantidad de pesadillas con demonios”

El país político también reaccionó a la presentación de Karol G en el desfile de Victoria’s Secret: “¡Qué orgullo!”

Con emotivo mensaje, Valentina Castro celebró su paso y el de Karol G por la pasarela de Victoria’s Secret 2025: “Salvas vidas”

Andrea Valdiri le respondió a Juliana Calderón, quien la llamó ‘tragaleche’: “Que tengas un título, no significa que tengas educación”

Deportes

Siete equipos del fútbol profesional

Siete equipos del fútbol profesional colombiano se salvaron de ser sancionados por la Superintendencia de Industria y Comercio: esta fue la razón

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025 tras la fecha 15: Deportivo Cali, Millonarios y América por fuera de los ocho

Víctor Hugo Aristizábal defendió a su hijo tras la eliminación de la selección Colombia Sub-20 ante Argentina en el Mundial de Chile: “La ignorancia es muy atrevida”

Periodista deportivo se enojó por la eliminación de la selección Colombia Sub-20 de la final del Mundial: “Nunca tuvimos proceso ganador”

Esta fue la declaración de jugador de la selección Colombia que los argentinos tomaron como una provocación