Decana rechaza ingreso del ministro de Educación a la universidad Nacional, luego de orden de desalojo: “somos académicos”

El ingreso no autorizado de más de dos mil manifestantes indígenas pertenecientes al Congreso de los Pueblos al campus de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, registrado durante la madrugada del lunes 13 de octubre de 2025, ha generado una crisis interna en la principal institución pública de educación superior del país.

Los manifestantes, que accedieron sin permiso formal, se asentaron en la concha acústica del recinto, acción que según la decana de la Facultad de Ciencias, Gabriela Delgado, encendió la alarma entre estudiantes y profesores.

Ante este hecho, el personal de vigilancia notificó de inmediato a las autoridades universitarias y estas entraron en contacto con organismos estatales como el Ministerio Público, los ministerios del Interior y Educación, y la Secretaría Distrital de Gobierno.

El objetivo fue coordinar una respuesta que permitiera mantener la continuidad de las actividades académicas y atender las demandas del grupo indígena asentado en el campus.

Gabriela Delgado, decana de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional, explicó a La FM las razones para rechazar esta acción: “Somos académicos y justamente es en el espacio de la universidad donde se debaten las ideas”, dijo la académica.

Delgado detalló que tras recibir la advertencia de una amenaza al interior del campus, la universidad dispuso la evacuación preventiva de estudiantes, docentes y personal administrativo, con el rector Leopoldo Múnera como máxima autoridad coordinando la respuesta.

Sin embargo, el Ministro ingresó al campus acompañando una manifestación, situación que el rector repudió públicamente por considerar que implicaba un desconocimiento de la autonomía universitaria: “Desconocer a la propia autoridad de la universidad de la cual él forma parte en su máxima autoridad, pues es un poco contradictorio”, expresó la decana.

La titular de la Facultad de Ciencias aclaró, además, que en la estructura institucional no existe superioridad jerárquica del ministro de Educación sobre el rector, ya que ambos integran el Consejo Superior Universitario, aunque el rector lo preside y ostenta la máxima autoridad administrativa.

Delgado aseguró para La FM que la universidad tiene capacidad normativa propia y que el ingreso del ministro sin autorización vulneró disposiciones internas, afectando el principio de autonomía: “El ministro está actuando en contravía como máxima autoridad del sector y como miembro de la comunidad universitaria”, manifestó.

El ambiente generado por la llegada masiva de personas externas fue descrito por la decana como inquietante: “En el cuerpo docente hay nerviosismo”, admitió, aludiendo al temor por la seguridad física y la pérdida de control del espacio universitario.

De igual manera, la académica resaltó la dificultad para contener una situación de tal magnitud con recursos reducidos: “Cuando se ingresa a la fuerza, ¿qué puede hacer alguien cuando hay dos vigilantes y entran más de 2.000 personas? Pues realmente es la fuerza la que se está imponiendo”, advirtió al medio radial.

Finalmente, Gabriela Delgado llamó a que se respete el carácter académico del campus, recordando que la vocación de la universidad es la discusión intelectual: “La fuerza a la que estamos acostumbrados es la de las ideas”, puntualizó en diálogo con La FM.