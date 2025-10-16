Colombia

Condenan a tres hombres por el asesinato de la periodista María Victoria Correa y su hermana en una panadería en Antioquia

Los condenados aceptaron cargos por homicidio agravado, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego agravado

Licsa Gómez

Por Licsa Gómez

La sentencia se produjo luego
La sentencia se produjo luego de un proceso judicial que demostró su participación directa en los hechos - crédito redes sociales

Tras un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, tres hombres fueron sentenciados a 17 años y 6 meses de prisión por su participación en el asesinato de la periodista María Victoria Correa y su hermana, ocurrido en marzo de 2025 en una panadería del municipio de Envigado, Antioquia.

Los responsables del crimen, identificados como Juan Camilo Carvajal Burbano, alias Gafas; Deiby Yulián Posso Pretel, alias Cali; y Yuván Daniel Arenas Gómez, alias El Mello; aceptaron cargos por homicidio agravado, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego agravado. La condena fue impuesta luego de un proceso judicial en el que se estableció su participación directa en los hechos.

El asesinato ocurrió hacia el mediodía del 28 de marzo, cuando las hermanas Correa se encontraban en una panadería del municipio de Envigado, al sur del Valle de Aburrá.

Según las investigaciones, las víctimas fueron atacadas por dos hombres armados mientras conversaban en una mesa junto a otra familiar. El primer agresor tuvo fallas con su arma, pero un segundo atacante ingresó al establecimiento y disparó contra las tres mujeres.

Planeación del crimen y captura de los responsables

Los tres hombres aceptaron su
Los tres hombres aceptaron su responsabilidad penal en los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego agravado - crédito Fiscalía General de la Nación

De acuerdo con el informe de la Fiscalía, los sicarios llegaron a Medellín dos días antes del ataque y se alojaron en un hotel de la ciudad. Las motocicletas utilizadas en el crimen estaban matriculadas en el Valle del Cauca, lo que permitió rastrear su procedencia y establecer los movimientos de los implicados.

A través del análisis de más de 298 horas de videos de cámaras de seguridad, la Policía logró reconstruir el recorrido de los agresores antes y después del ataque. Tras abandonar la escena del crimen en motocicletas, los implicados tomaron un taxi hacia la Terminal de Transportes del Sur, donde adquirieron tiquetes de bus con destino al sur del país.

El trabajo conjunto entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Sijín de la Policía Nacional permitió su captura el 13 de mayo, durante operativos simultáneos realizados en los municipios de Prado, Tolima, y Cali, Valle del Cauca.

La Fiscalía determinó que los tres hombres habrían recibido un pago de 30 millones de pesos por ejecutar el homicidio. Las autoridades también manejan como principal hipótesis que el crimen estaría relacionado con una disputa por una herencia valuada en aproximadamente 3.000 millones de pesos, que incluiría bienes como un apartamento y varios locales comerciales.

Reconstrucción de los hechos

El primer agresor falló en
El primer agresor falló en su intento de disparar por fallas en su arma; pero un segundo sicario ingresó y le disparó en la cabeza a María Victoria Correa - crédito Colprensa

El día del ataque, las hermanas Correa —María Victoria, María Norelia y Bertha Lía— llegaron a la panadería, un lugar que frecuentaban habitualmente, acompañadas por un joven que resultó ileso. Cámaras de seguridad registraron el momento en que un hombre vestido como domiciliario ingresó al local e intentó, sin éxito, accionar su arma de fuego. Al salir, otro sujeto entró al establecimiento y le disparó a la comunicadora en la cabeza, luego atacó a sus dos hermanas, causando la muerte de una de ellas e hiriendo a la tercera en una pierna.

La investigación de la Fiscalía estableció que alias Gafas fue quien condujo una de las motocicletas utilizadas por los agresores, mientras que alias Cali y alias El Mello fueron los encargados de ingresar armados al establecimiento. Este último fue quien ejecutó los disparos que causaron la muerte de María Victoria Correa y de su hermana.

El crimen conmocionó al gremio periodístico antioqueño, pues Correa Ramírez ejercía el periodismo desde hacía más de 30 años y conducía el programa radial Lo que le contaron a Vicky, transmitido de lunes a viernes al mediodía. Además, se desempeñaba como docente universitaria y era reconocida por su trabajo en medios locales.

María Victoria Correa era una
María Victoria Correa era una periodista con más de 30 años de trayectoria profesional en medios locales de Antioquia - crédito @FLIP_org/X

Las autoridades descartaron desde el inicio de las investigaciones que el ataque estuviera vinculado con un intento de hurto. En su momento, Carla Marcela Ramírez, amiga cercana de las víctimas, aseguró en declaraciones a Noticias Caracol: “Ellas no tenían preocupación por plata, no; extorsiones, no; ellas eran muy rectas en todo en su vida. No toleraban nada que estuviera por encima de la ley, eran muy rígidas en ese sentido. Tampoco eran de prestar plata, entonces que uno dijera que fue por no pagarles, no. Entiendo que las autoridades sospechan de todo el mundo, pero no me cabe en la cabeza que haya sido alguien conocido o cercano a ellas”.

La Fiscalía continuará con las investigaciones para esclarecer si hubo determinadores intelectuales detrás del asesinato y establecer la veracidad de la hipótesis relacionada con la disputa familiar por la herencia. Mientras tanto, los tres condenados cumplirán su pena en un establecimiento carcelario del país.

Estas serían las mentiras de

Cancillería respondió a la demanda

Federico Gutiérrez insistió en su

Atlético Nacional sentenció el futuro

Controladores aéreos enviaron carta a
Greeicy Rendón defendió a su

Atlético Nacional sentenció el futuro

