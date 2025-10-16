Colombia

Capturado hombre que violentó a su pareja con golpes, mordidas y patadas, y mechoneada, en Santander

Una denuncia ciudadana permitió la intervención policial ante el caso de violencia de género: la víctima presentó lesiones múltiples y el presunto responsable quedó a disposición de la Fiscalía

El hombre se encuentra a disposición de las autoridades - crédito Policía Santander

Un hombre, luego de ser capturado, está siendo procesado en Santander por ser el presunto responsable de una agresión física contra su pareja, en un episodio que incluyó golpes, mordidas y patadas.

Según reportó el medio santandereano Vanguardia, el ataque ocurrió en una vivienda ubicada en un sector residencial del municipio de Puerto Wilches.

De acuerdo con el relato, las autoridades de Santander recibieron el reporte por una llamada de emergencia realizada por vecinos. Estos escucharon gritos y solicitaron la intervención policial.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a una mujer con señales visibles de maltrato físico. Las lesiones incluyeron marcas compatibles con mordidas y varios hematomas en distintas partes del cuerpo, detalló el diario local.

La mujer fue mordida en distintas partes de su cuerpo - crédito Freepik

La víctima señaló ante los policías que su pareja sentimental fue quien la atacó y proporcionó detalles sobre el desarrollo de los hechos.

Según su relato, el hombre usó la fuerza para someterla, propinó varios golpes, la mordió en el torso y las extremidades y luego le propinó patadas durante varios minutos. El reporte añade que la mujer logró resguardarse en una de las habitaciones y, desde allí, pidió ayuda telefónica.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga detuvo al presunto agresor poco después de ocurridos los hechos. El hombre quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Adicionalmente, la institución abrió un proceso judicial para determinar las circunstancias exactas y la gravedad de las lesiones. La Fiscalía informó que “se le imputarán cargos por presunto delito de violencia intrafamiliar agravada”.

Las autoridades de Santander reiteraron que mantienen activos los canales de denuncia y protección a víctimas de violencia de género. De acuerdo con cifras divulgadas por la Policía y citadas por el medio local, en el último año aumentaron los registros de casos similares en el área metropolitana.

Detienen a mujer señalada de asesinar a su esposo en Maicao, La Guajira: lo mató a puñaladas

Un caso de violencia intrafamiliar ocurrió en Maicao, departamento de La Guajira, terminó con la muerte de un hombre identificado como Heriberto Manuel Barranco Rico, de 40 años.

El Universal de Cartagena y otros medios locales informaron que el hecho se produjo tras una discusión doméstica que escaló a una agresión con arma blanca.

De acuerdo con los reportes difundidos por El Universal, el episodio se desarrolló al interior de la vivienda de la pareja, donde vecinos alertaron a la comunidad tras escuchar gritos de auxilio.

La mujer quedó en manos de las autoridades y debe responder por acabar con la vida de su esposo - crédito Pexels

Al ingresar al inmueble, los residentes hallaron a Barranco Rico en el suelo con múltiples heridas de cuchillo. Una de las lesiones afectó la arteria femoral de la pierna derecha, provocando una hemorragia que resultó mortal, según el informe médico.

La presunta agresora, María Rosa Paz Jusayu, fue capturada en flagrancia por uniformados de la Policía Nacional y puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Según detallaron las autoridades, la mujer permanece detenida mientras avanzan las audiencias de imputación de cargos por homicidio agravado. El ente investigador realiza labores de recolección de pruebas y toma de testimonios para establecer los motivos concretos del altercado.

Por su parte, la comunidad de Maicao expresó su inquietud ante el aumento de casos de violencia intrafamiliar. Residentes del municipio exigieron acciones preventivas y una mayor presencia institucional para evitar la repetición de hechos similares.

La mujer está a disposición de las autoridades, luego de asesinar a su marido a puñaladas - crédito John Vizcaino/Reuters

En paralelo, otro hecho de violencia intrafamiliar sacudió al barrio La Concordia en Cúcuta, Norte de Santander. Las autoridades reportaron la captura de José Enrique Rondón Martínez, un hombre de 29 años de nacionalidad extranjera, que fue detenido tras ser señalado como responsable de disparar varias veces contra su padre, Simón Rondón Zambrano, de 57 años.

El ataque se produjo la noche del 11 de octubre de 2025, en la vivienda familiar, y culminó con la muerte del progenitor en el Hospital Universitario Erasmo Meoz.

La rápida intervención de la Policía Nacional permitió la detención del presunto agresor cuando intentaba huir, hecho recogido en el informe oficial y citado por los medios presentes en la zona.

