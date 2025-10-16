Colombia

Aumentan recompensa y refuerzan operativos en Antioquia para capturar a los 15 delincuentes que permanecen fugitivos

Tras la evasión de 17 detenidos, dos implicados decidieron presentarse ante las autoridades mientras continúa la búsqueda de los restantes, que utilizaron curiosa estrategia para escapar

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Guardar
La Policía entregó detalles del escape "perfecto" en estación de Policía de Apartadó - crédito Lente Informativo/Facebook

Dos de los 17 detenidos que protagonizaron una fuga masiva en la estación de Policía de Apartadó, en la región del Urabá antioqueño, se entregaron a las autoridades en las últimas horas, de acuerdo con información del departamento de Policía Urabá.

Los sujetos, identificados como Jhoan Sebastián Naranjo Pérez y Luis Alejandro Jaramillo Salas, formaban parte del grupo que logró escapar el lunes 13 de octubre tras abrir un hueco en la infraestructura de este centro de detención transitorio. Por su captura las autoridades ofrecían $5 millones de recompensa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Luego de que los sujetos cedieran voluntariamente ante las autoridades, se optó por aumentar el beneficio económico a $10 millines por datos que permitan ubicar y detener a los prófugos restantes.

Subió la bolsa de recompensas
Subió la bolsa de recompensas a $10 millones por información que permita la recaptura de los 15 delincuentes - crédito Policía

Estrategias para dar con la ubicación de los 15 fugitivos

Tras el escape, la fuerza pública desplegó un operativo por municipios de la subregión, sumando recientemente el apoyo de Policía Antioquia para reforzar el dispositivo de búsqueda.

Para ello, se han instalado puestos de control en varias cabeceras municipales del Urabá y se ha difundido un volante con información de las personas buscadas.

Según explicó el coronel Óscar Rico, comandante de la Policía Antioquia, también se han implementado medidas en Uramita y Cañasgordas, las vías de acceso al territorio.

“En el municipio de Uramita se establecieron los respectivos controles y en Cañasgordas, que son las vías de acceso a Urabá, que sabemos que son diez, ocho personas, y ya hay un volante que nos ayuden a ubicar a estas personas, que ya se difundió“, dijo puntualmente el oficial.

Las autoridades, en su reacción,
Las autoridades, en su reacción, alcanzaron a capturar a un delincuente fugitivo - crédito Policía Nacional de Colombia

Las autoridades señalaron que varios de los fugitivos enfrentan cargos graves, incluyendo feminicidio, hurto agravado y porte ilegal de armas de fuego.

Los registros indican que los prófugos habrían utilizado colchones y mantas para amortiguar el ruido mientras perforaban un gran hueco en la pared y huían a través de un local comercial contiguo. Aunque aún no se conocen todos los detalles sobre cómo se produjo la fuga sin que la guardia advirtiera la maniobra, una de las hipótesis considera el hacinamiento denunciado en reiteradas ocasiones por organismos de derechos humanos y líderes sociales como un factor que pudo facilitar el escape.

La curiosa estrategia que habrían utilizado presos para fugarse

Durante la investigación sobre la fuga en la estación de Policía de Apartadó, autoridades establecieron que los 18 hombres escaparon utilizando una estrategia poco común: mientras algunos perforaban una de las paredes de la celda, el resto elevaba cánticos y oraciones durante la madrugada, con el objetivo de ocultar el ruido y evitar levantar sospechas entre los uniformados que los custodiaban.

De acuerdo con información divulgada por Teleantioquia, esta práctica se mantuvo durante varios días hasta que finalmente, en la madrugada del lunes festivo, 18 de los 50 detenidos lograron huir por un orificio de aproximadamente cincuenta centímetros que trazaron en la pared y que comunicaba con la bodega de un establecimiento comercial adyacente.

Dos de los fugitivos se
Dos de los fugitivos se entregaron a las autoridades - crédito Colprensa

Según relató el coronel Jaime Espíndola, comandante de Distrito 1 del Urabá antioqueño, las cámaras del local comercial mostraron el momento en que los fugitivos salían uno por uno, se dispersaban por diferentes partes en busca de una salida y lograban alcanzar la puerta que conectaba con la vía principal. Tras la fuga, los delincuentes se dividieron y, a pesar de la reacción inmediata de las autoridades, solo uno de los hombres fue recapturado al instante.

El mismo medio reportó que algunos de los evadidos estarían negociando su posible entrega voluntaria, según información suministrada por la Personería municipal, que ha asumido el papel de intermediario entre los prófugos y las autoridades.

La crisis de hacinamiento quedó evidenciada ya que, aunque las instalaciones de la estación de Policía tienen una capacidad máxima para diez detenidos, en el momento de la fuga se encontraban 50 personas privadas de la libertad. Las autoridades admitieron que, en celdas de apenas dos metros cuadrados, pueden llegar a permanecer hasta siete reclusos simultáneamente, lo que ha sido calificado por expertos como un riesgo permanente que facilita incidentes como el ocurrido.

Temas Relacionados

Fuga de presos Policía Antioquia Apartadó Urabá antioqueño UramitaColombia-Noticias

Más Noticias

Daniel Briceño denunció presunto despilfarro en la Unidad de Víctimas y aclaró fallo judicial: “Eventos, logística y shows”

El concejal de Bogotá aseguró que los recursos destinados a la atención de víctimas se empleó con fines políticos. Reveló millonarios gastos en rubros distintos a la misionalidad de la entidad

Daniel Briceño denunció presunto despilfarro

En video: así serán las zonas para personas con movilidad reducida en los trenes de la Línea 1 del Metro de Bogotá

La medida introduce vigilancia avanzada, puertas sincronizadas y pruebas operativas que prometen cambiar la forma de desplazarse en la capital colombiana

En video: así serán las

EN VIVO América de Cali vs. Junior de Barranquilla, cuartos de final en Copa Colombia: José Enamorado abrió el marcador

Los rojos llegan al partido con ventaja de 2-1 desde el duelo de ida, en el que el Tiburón perdió la oportunidad en condición de local y debe mejorar como visitante

EN VIVO América de Cali

Sancionado Alfredo Morelos por simulación en la Liga BetPlay: este es el castigo para el jugador de Atlético Nacional

El “Búfalo” fue castigado por la Dimayor luego de la acción de juego en la que engañó al árbitro y provocó que pitaran una pena máxima favorable al cuadro Verdolaga, en el partido ante Boyacá Chicó

Sancionado Alfredo Morelos por simulación

Petro rompió el silencio sobre el caso de Miguel Quintero: habló de corrupción en la SAE en el gobierno Duque y acusó a la prensa de “ocultar información”

El jefe del Estado aseguró que cuenta con información de la existencia de un “grupo uribista” al cual señaló de apropiarse de bienes de la mafia, aparentemente, entregados a dedo en la pasada administración

Petro rompió el silencio sobre
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Destruyen millonario cargamento de cocaína

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

ENTRETENIMIENTO

Así reaccionó Colombia al ‘Victoria´s

Así reaccionó Colombia al ‘Victoria´s Secret Fashion Show 2025′: Karol G y Valentina Castro se se robaron la pasarela

Así fue el ‘Victoria’s Secret Fashion Show’: sonó a Colombia con la presentación de Karol G y Valentina Castro debutó junto a los “ángeles”

Gregorio Pernía soltó dura reflexión sobre las redes sociales: “No es real, nada es real”

Karol G desplegó sus alas durante su paso por el Victoria’s Secret Fashion Show: así fue su presentación

Así brilló la colombiana Valentina Castro en el desfile de Victoria’s Secret: rompió la pasarela en la línea Pink

Deportes

EN VIVO América de Cali

EN VIVO América de Cali vs. Junior de Barranquilla, cuartos de final en Copa Colombia: José Enamorado abrió el marcador

“Gracias guerreros”: los memes que dejó la derrota de Colombia ante Argentina en el Mundial Sub-20

Así título la prensa argentina la victoria frente a Colombia en mundial sub-20 de Chile

La inteligencia artificial de Google predijo el resultado de Colombia en el Mundial Sub-20: acertó el marcador

El Tigre Castillo arremetió contra periodista que filtro audio en el que afirma cobrar por entrevistas: “Nos tenemos que ver”