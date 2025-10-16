Así reaccionó Colombia al ‘Victoria´s Secret Fashion Show 2025′: Karol G y Valentina Castro se se robaron la pasarela

Karol G y Valentina Castro protagonizan el Victoria’s Secret Fashion Show 2025 con un mensaje de empoderamiento y diversidad - crédito Victoria´s Secret

El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 fue una mezcla perfecta de glamour, música y diversidad. Pero entre todas las luces, una dupla brilló con fuerza propia, Karol G, que fue la artista principal del espectáculo, y Valentina Castro, la modelo colombiana que se robó todas las miradas en la pasarela. Ambas se convirtieron en protagonistas de una noche que combinó sensualidad, empoderamiento y representación latina como pocas veces se había visto en este icónico evento de la moda.

El show, que tuvo lugar en Nueva York, marcó un punto importante de la marca estadounidense bajo una nueva era más inclusiva. Y allí, Colombia tuvo un papel estelar. Karol G abrió uno de los momentos más comentados del desfile interpretando su éxito Ivonny Bonita, acompañada por una puesta en escena cargada de energía, color y simbolismo. La artista apareció en medio de un despliegue de luces, luciendo unas imponentes alas diseñadas especialmente para ella, símbolo de poder femenino y libertad.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El desfile en Nueva York marca una nueva era inclusiva para Victoria’s Secret, con fuerte presencia colombiana - crédito X

La actuación de Karol G y el debut histórico de Valentina Castro generan tendencia global y orgullo latino en redes sociales - crédito X

Mientras tanto, Valentina Castro, reconocida por su elegancia natural y su carisma, desfiló con paso firme su actitud captó la atención del público y de los medios internacionales. Para muchos, su presencia representó un nuevo capítulo para las modelos colombianas en el mundo de la moda internacional.

Karol G impacta con su performance de 'Ivonny Bonita' y simboliza el poder femenino en el icónico desfile de Victoria’s Secret - crédito X

Mientras tanto, Valentina Castro, reconocida por su elegancia natural y su carisma, desfiló con paso firme su actitud captó la atención del público y de los medios internacionales. Para muchos, su presencia representó un nuevo capítulo para las modelos colombianas en el mundo de la moda internacional.

El regreso de Victoria’s Secret Fashion Show reivindica la diversidad y el empoderamiento femenino en la industria de la moda - crédito X

La combinación de ambas figuras —una en la música y otra en la pasarela— encendió las redes sociales. En cuestión de minutos, los nombres de Karol G y Valentina Castro se convirtieron en tendencia global en X e Instagram, con miles de mensajes celebrando el talento, el orgullo y la autenticidad que ambas transmitieron en el escenario.

La edición 2025 del show fusiona glamour, música y representación latina, renovando la esencia de Victoria’s Secret - crédito X

El sentimiento era uno solo: “Qué rico se siente ser colombiana”, como decía una usuaria que acompañó su publicación con una imagen de un tacón con los colores de la bandera nacional. “Ya así viendo a Karol G y Valentina Castro”, escribió, reflejando el sentir de miles que vieron el desfile como un momento histórico de representación y empoderamiento.

La cantante colombiana se convirtió en el alma del desfile, combinando música, sensualidad y orgullo latino - crédito X

Otros usuarios exaltaron el orgullo patrio, destacando cómo Colombia lidera en distintos escenarios mundiales. “Hablemos de orgullo patriótico: Valentina Castro y Karol G. Colombia liderando diferentes escenarios a nivel mundial”, publicó otro internauta, compartiendo imágenes de ambas artistas brillando en el show.

En redes, los fans celebraron el poder femenino colombiano - crédito X

La emoción fue aún mayor cuando la cuenta Miss Coronas celebró el logro de Castro con un mensaje poderoso: “La belleza colombiana ha brillado en el mundo con nombres como Taliana Vargas, Paulina Vega y Ariadna Gutiérrez. Pero Colombia también es negra. Hoy Valentina Castro hace historia al convertirse en la primera mujer colombiana en desfilar en el Victoria’s Secret Fashion Show ”.

El regreso de Victoria’s Secret mezcló diversidad, empoderamiento y espectáculo, con Colombia brillando como protagonista absoluta de la noche - crédito X

Las reacciones sobre Valentina Castro no se hicieron esperar. “Valentina Castro mamasita hermosa, te amo. Viva Colombia hijueputa”, escribió un usuario lleno de entusiasmo, mientras otros usaban memes para expresar el sentimiento colectivo: gritos, lágrimas, banderas y mucho orgullo.

Valentina Castro hizo historia al convertirse en la primera modelo colombiana afrodescendiente en desfilar para Victoria’s Secret - crédito X

El momento de Karol G también fue épico. Miles resaltaron la magnitud del instante al verla cantar Ivony Bonita mientras Bella Hadid desfilaba frente a ella. “Algo que nunca imaginé ver: Bella Hadid modelando mientras Karol G canta de fondo. Mi gente latino”, escribió una usuaria, mientras otro tuit resumía la escena como “absoluto cine”, acompañado de una imagen de Martin Scorsese levantando las manos.

Karol G demostró por qué es una de las artistas más poderosas del mundo - crédito X

Y aunque algunos al principio dudaban del impacto de la paisa, el veredicto final fue contundente: “No ponían ni dos pesos por Karol G y al final la terminó rompiendo. La verdadera latina mami”, celebró un usuario con una imagen de la artista vestida de rojo con alas gigantes.

Karol G abrió el Victoria’s Secret Fashion Show 2025 con una presentación que encendió Nueva York - crédito X

El performance, que comenzó con la voz de Karol G y abrió con la participación de Ivonny Bonita mientras Bella Hadid marcaba el paso inicial de la pasarela, fue descrito por muchos como un momento “correcto, poderoso y simbólico”. “Karol G cantando Latina Foreva mientras se presenta en la pasarela más yankee de la vida junto a las modelos más icónicas del show. Absolute cinema”, publicó otra fan, sintetizando el sentimiento colectivo de admiración.

Valentina Castro marcó historia sobre la pasarela - crédito X

El desfile no solo marcó el regreso triunfal de Victoria’s Secret, también un momento de reivindicación para las mujeres latinas en la industria. Con coreografías audaces, looks brillantes y una narrativa centrada en la diversidad y el empoderamiento, la edición 2025 del show logró reconectar con su esencia, pero con una mirada más moderna y consciente.