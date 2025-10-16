Con emotivo mensaje, Valentina Castro celebró su paso y el de Karol G por la pasarela de Victoria’s Secret 2025: “Salvas vidas”

La modelo colombiana que debutó en la pasarela de Victoria's Secret Fashion Show destacó también el impacto de Karol G y le agradeció con emotivo mensaje en redes sociales - crédito montaje REUTERS/Brendan McDermid - crédito Victoria's Secret/YouTube - REUTERS/Brendan McDermid

En la noche del 15 de octubre se llevó a cabo en Nueva York el desfile del Victoria’s Secret Fashion Show 2025, donde grandes nombres de la moda en el mundo desfilaron con las prendas más prestigiosas de la marca de lencería.

El desfile, considerado uno de los eventos más relevantes del calendario de la moda, contó con una destacada presencia colombiana.

Karol G se convirtió en la primera artista del país en liderar el espectáculo principal del show, mientras que Valentina Castro, modelo nacida en Tumaco, debutó sobre la pasarela como la primera colombiana en participar en la historia del desfile.

Tanto Karol como Valentina generaron una ola de reacciones en redes sociales con sus aportes al show de este año, recibiendo la aprobación de miles de fanáticos de las colombianas.

La modelo Valentina Castro destacó el impacto de Karol G tras su paso por la pasarela - crédito REUTERS/Brendan McDermid

Sin embargo, uno de los momentos más conmovedores llegó al final del evento, instante en que Valentina decidió tener una interacción con Karol G desde la red social Instagram, en donde le escribió un emotivo mensaje a “La Bichota” y le agradeció por el impacto que ha logrado con su música.

El mensaje llegó en el video que publicó Karol en su cuenta en donde se va un pequeño fragmento de su show en el evento de modas, espacio en que Castro escribió: “Eres una súper persona, salvas vidas. Dios está contigo. No es suerte, ella lo ha luchado. Gracias Karol”, comentó la modelo, mensaje que ya cuenta con más de 7 mil me gusta.

Además, la modelo de Tumaco, ha compartido en sus redes sociales los mejores momentos detrás de escenas de su preparación antes de pisar la prestigiosa pasarela en donde seguro “estar soñando”.

La modelo que debutó en la pasarela de Victoria's Secret destacó también el impacto de Karol G @lavalentinacastro / Instagram

Así fue el paso de Valentina en Victoria´s Secret

La participación de Valentina Castro Rojas en el desfile de Victoria’s Secret Fashion Show 2025 marcó un hito sin precedentes para la industria de la moda en Colombia y la representación afrodescendiente en escenarios globales. La modelo, nacida en Tumaco, Nariño, se convirtió en la primera colombiana y afrocolombiana en desfilar oficialmente para la reconocida marca.

La pasarela de Victoria’s Secret este año se caracterizó por su apuesta en la diversidad, el empoderamiento y la inclusión femenina. Dentro de este concepto, la presencia de Valentina Castro trascendió lo puramente individual y se convirtió en símbolo de avance en una industria que históricamente ha sido objeto de críticas por su limitada representación.

Valentina Castro Rojas hizo historia al convertirse en la primera modelo colombiana y afrocolombiana en desfilar para Victoria’s Secret durante el Fashion Show 2025 - crédito lavalentinacastro/Instagram

La modelo fue elegida para la línea Pink, conocida por su estética juvenil y urbana, y lució un conjunto compuesto por jogger rosa palo, hoodie monocromático y gorra. El look, moderno y relajado, resaltó su naturalidad y autenticidad, rasgos reforzados por las trenzas que han definido su imagen pública en el mundo de la moda.

A los 20 años, Castro captó la atención internacional por su presencia imponente sobre la pasarela y su cabello afro natural. Su participación fue una de las más comentadas de la noche, dentro de un segmento que, en palabras de los asistentes y publicaciones especializadas, celebró el poder femenino desde la comodidad, el color y una actitud fresca. “Rompió la pasarela en la línea Pink”, señalaron en el evento.

La modelo compartió la experiencia junto a figuras reconocidas como Barbie Ferreira, Ashlyn Erickson, Marina Moioli, la atleta olímpica Sunisa Lee, además de Iris Law y Lila Grace Moss. También destacó la presencia del grupo de K-pop Twice, que actuó durante el desfile y amplificó la visibilidad de la colombiana. En redes sociales, circularon imágenes que mostraron a Valentina Castro junto a modelos internacionales y artistas coreanas, reflejando el ambiente diverso e inclusivo de esta edición del show.

La nariñense desfiló en la línea Pink, luciendo un conjunto urbano y destacando con su cabello natural y trenzas - crédito lavalentinacastro/Instagram

El segmento Pink se orientó hacia una lencería menos reveladora y apostó por prendas cómodas, tonos alegres y una actitud cotidiana, bajo el concepto de que la sensualidad puede expresarse desde la autenticidad y la diversidad. La presentación musical de Karol G, que desfiló con un vestido rojo y alas, aportó un mensaje de empoderamiento y orgullo latino, acentuando el tono plural y enérgico del desfile.